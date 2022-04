Maribel Guardia muestra bochornoso momento de actriz de Corona de Esperanzas, ríe a carcajadas

La tarde del pasado lunes, cinco de las actrices de "Corona de Esperanzas" -la segunda parte de "Corona de Lágrimas"-, se reunieron a las afueras del foro de grabación de Televisa San Ángel, pero esta vez, no para hacer un TikTok, sino porque una de ellas, pasó bochornoso momento y Maribel Guardia se encargó de compartirlo, mientras ríe a carcajadas.

África Zavala, Victoria Ruffo, Raquel Garza 'la Secretaria', Roxana Castellanos y una más cuyo rostro no se alcanza a ver, estaban haciendo "bolita" tratando de cubrir a la conductora de "Cuéntamelo YA!" (Castellanos), debido a que sufrió un pequeño incidente.

Pero lejos de ayudarle a poner fin a ese momento, Maribel Guardia llegó con su celular diciendo, "¿Qué están haciendo estas locas?" mientras se escucha una voz de hombre diciéndole que no se acerque, que no grabe, pues a Roxana Castellanos "se le ha salido la pantufla".

Y entre tanta carcajada en plenos pasillos de la televisora de San Ángel, Maribel Guardia ha escrito al pie del clip de su cuenta de Instagram: "Mujeres al borde de un ataque de nervios @victoriaruffo @larox07 @raquelgarzatv @afri_zavala_ @coronadelagrimasof #coronadelagrimas2 @elgueromex".

Mientras que África respondió con un "Cómo nos divertimos jiji" y la propia Roxana Castellanos dijo con todo el buen humor que la caracteriza: "JAJAJAJAJJAJAJA mi streeptese en pleno pasillo JAJAJAJJA"; por su parte, Eugenia Cauduro, quien actualmente pertenece al elenco de "Amor Dividido Entre Dos Mundos", también se unió al incidente con cuatro caritas llorando de risa.

Por su parte, los fans, no dejaron perder la oportunidad de comentar: "Las amos... tengan una buena tarde y una maravillosa semana increíble @maribelguardia" o "Increíble, me sacan una sonrizota @maribelguardia mis dos personas favoritas... the Queen [la Reina] y la Guarancandilla bella".

Y ante tanta carcajada del quinteto de actrices, hubo quien dijo: "No puedo con ustedes son un des..., como las quiero caray. Saludos a todas. Amo verlas sonreír", "Ey, bellísimas, me encanta ver tanta alegría...Sois geniales"... "Hermosas" o "Jajjaa que risa!!", son algunos comentarios que denotan que Maribel Guardia ha alegrado a todo el mundo con sus ocurrencias.

Al momento, el vídeo ya ha sido reproducido 283.757 veces y se pueden ver 17,779 corazones rojos, así como se pueden seguir leyendo un total de 322 comentarios.

