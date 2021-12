Maribel Guardia confirma que estará en Corona de Lágrimas, 10 Años Después con épica foto

Luego de su participación como Silvia en "Te Doy la Vida" (2020) y tras algunas especulaciones en torno a la posible participación de Maribel Guardia en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", ha sido la propia actriz quien ha confirmado su presencia en el proyecto con épica foto que ha llenado de alegría a sus fanáticos.

La tarde de este jueves, la costarricense de 62 años, apareció en un par de postales que compartió a través de su cuenta de Instagram, en las que aparece muy contenta al lado de la actriz Victoria Ruffo, quien protagonizó "Corona de Lágrimas" y ahora lo hará de nuevo en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", historia en la que da vida a Refugio Hernández.

Y es que, su publicación ha causado tal sorpresa, luego de que pese a que ya se daba por hecho que Maribel Guardia se había sumado ya de nuevo al elenco que daría continuación a la historia producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, lo cierto es que la también cantante no había dicho nada.

No obstante, su aparición junto a la actriz protagónica no deja dudas en cuanto a su participación en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" y por si fuera poco, la actriz lo confirmó describiendo su publicación del par de postales.

"Es genial trabajar con #amigas y feliz de regresar a las novelas, aquí con la @victoriaruffo. #feliz #jueves", se lee en la reveladora descripción de la también actriz de teatro que actualmente está de gira por México con "El Tenorio Cómico".

Lo que indica que volverá a dar vida a Julieta Vásquez vda. de Rojas, y madre de Lucero Rojas Vásquez, personaje interpretado por África Zavala, a quien justamente se le vio en "Vencer el Pasado", como la villana de la telenovela de Rosy Ocampo para Televisa.

Y a la noticia, han reaccionado algunas estrellas de las telenovelas como Arlette Pacheco, quien escribió: "Las quiero par!!" o el retirado actor Rafael del Villar, quien posteó un par de estrellas. La conductora de TV, Verónica Bastos quien también es muy amiga de Maribel Guardia no se aguantó y expresó su inconformidad, con un toque de humor: "Esa USURPADORA me roba a mi amiga!!! Que ya terminen de Grabar! Las Adorooo reinas las dos!!!#"

Por su parte, Vielka Valenzuela dijo: "Que bonita foto", y la sobrina de Maribel Guardia -quien además es su tocaya-, envió un "Hermosas". Pero los fanáticos están más que contentos de volver a ver a estas dos figuras en la pantalla chica de Televisa y así lo hicieron saber:

"Que emoción verlas juntas la guarancandilla bella y la Queen, Julieta y Refugio, tengan una maravillosa tarde, @maribelguardia mis dos personas favoritas" o "Hermosas las dos y feliz de que estén trabajando juntas otra vez en la continuación de una novela que gusta tanto, felicidades, mi admiración y respeto para las dos", son otros de los mensajes que han seguido llegando tras la publicación de Maribel Guardia.

