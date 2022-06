Maribel Guardia aparece con protagonistas de novela 10 años después y desata la euforia entre fans

Tras una década de haber iniciado una aventura en los foros de televisión en "Corona de Lágrimas", la actriz Maribel Guardia, reaparece con los protagonistas del melodrama y de la segunda parte del mismo, por lo que ha generado toda una algarabía.

Pues tras revelarse que "Corona de Lagrimas 2" ya tiene fecha de estreno definida para este verano, la costarricense tuvo a bien compartir una foto con los actores de la historia de esta nueva aventura que compartirán juntos y ha emocionado a los fanáticos.

Y es que, luego de dar cátedra a la nueva generación de actrices que se han unido a "Corona de Lágrimas 2", como son Ana Belena, Claudia Zapata y Daniela Álvarez hace unos días en los foros de grabación de la telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro, Maribel Guardia tiene también la foto del recuerdo con los protagonistas de la historia.

¿Cómo olvidar a los Chavero Hernández? Sí, la familia integrada por la primera actriz Victoria Ruffo quien da vida a Refugio Hernández, José María Torre como Edmundo 'Mundo', Mane de la Parra en la piel de Ignacio 'Nachito' Chavero Hernández y Alejandro Nones como Patricio 'Pato' Chavero Hernández, los tres hijos de Refugio que le hicieron ver su suerte.

"Este reencuentro 10 años después de @coronadelagrimasof ha sido tan divertido y gratificante!!! Los adoro @alenones @victoriaruffo @josemariatorreh @manedelaparra @elgueromex #coronadelagrimas2", se lee en la publicación de este martes.

Y Mane de la Parra ha sido el primero en reaccionar con un "Te quiero Mari", mientras que Alejandro Nones, ha dejado colgado, un sexteto de corazones rojos en su comentario. Y una cuenta de Instagram de la telenovela también reaccionó con algunos globos rojos.

Otro fan reaccionó con halagos hacia Maribel Guardia y Victoria Ruffo así como con algunos adornos: "Mis dos personas favoritas estos 10 años, están muy hermosas, guapas... Refugio y Julieta, tengan una maravillosa tarde @maribelguardia y una maravillosa semana increíble".

"Con toda la certeza [la novela] será un éxito... los mejores juntos nuevamente... amoooo mucho", "Este reencuentro es una joya", "Aplausos por ustedes, TQM Maribel Guardia", "Los amoooo", "Hermosuras!!! Saludos tiernos desde Brasil", entre mucho otros más.

Por lo que la algarabía y la euforia se han hecho presentes; y para los que literalmente derrapan por verlos actuar juntos, será a partir del próximo lunes 29 de agosto cuando se pueda disfrutar de "Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanzas" en el horario vespertino de las 6:30 pm, después de la quinta temporada del programa unitario "Esta Historia me Suena Vol. 5".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!