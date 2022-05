Maribel Guardia apantalla con cinturita a 'su hija' África Zavala en grabaciones de novela

Sin duda, la actriz África Zavala ha sido una de las compañeras más fieles de aventuras de Maribel Guardia, que emprenden entre grabaciones de la telenovela "Corona de Lágrimas 2", y en más de una ocasión, la costarricense se la ha llevado de calle con su bella y hoy no fue la excepción, pues a sus 62 años, apantalló a 'su hija' en la ficción, luciendo cinturita.

Y es que, Maribel Guardia compartió a través de su cuenta de Instagram, una postal dentro de una iglesia en la que posó junto a África Zavala, quien interpreta el personaje de Lucero Rojas Vásquez y es hija de Julieta Vásquez Vda. de Rojas (Guardia), y ya han vuelto a causar furor en las redes sociales.

África Zavala lució un vestido entallado color rojo que resalta sus encantos delanteros, así como su diminuta cintura y piernas, mientras que Maribel Guardia, la apantalló con un diseño similar pero en color azul turquesa y un poco más largo, pues no hay que olvidar que a sus 62 años sigue luciendo un cuerpazo como el de la pareja del actor León Peraza que tiene 36 años, 26 menos que la costarricense.

Mientras tanto, la también actriz de la obra de teatro "El Tenorio Cómico", escribió sólo halagos para su colega: "Así o más linda @afri_zavala_? Es mi hija en @coronadelagrimasof. La conozco hace 10 años, era una chiquilla, y ahora es una espectacular mujer y la mejor mamá del mundo. La adoro #coronadelagrimas2 @elgueromex".

Y África Zavala no tardó en responder con su reconocimiento para Maribel, con quien tiene muy buena relación de amistad: "Mira quien lo dice... eres espectacular en todos los sentidos mi @maribelguardia, eres hermosa por fuera y más por dentro. Te adoro más"

Mientras que Víctor Latin Lover les envió dos corazones rojos y la conductora Marisol González dijo: "Mega hermosas". Y los comentarios de los fans no se han hecho esperar: "Muñeca hermosa... Ambas lucen bellas", "Ambas son bellas y muy talentosas", "Que espectaculares se ven... Besitos".

"Par de Bellas" o "Las dos son unas lindas. Un besote... Ya muero por ver a Julieta y Lucero en acción", fueron otros de los piropos que las actrices de "Corona de Lágrimas 2" -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión-, recibieron.

"Cada día mas lindaaaaaaaaaaaaaa mi novia, te amo muñequita linda, feliz jueves mi gran amor, saludos corazón", "No se puede describir tanta belleza", "Wow que que hermosas Damas", "Las más lindas del mundo", son otros de los halagos que ambas celebridades han recibido tras posar juntas una vez más y dejar huella en el mundo del espectáculo.

Por lo pronto, un total de 12,840 fans son los que han reaccionado y se pueden leer más de 160 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!