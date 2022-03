Mariana y Luis Alberto se pierden en la nada y se entregan en Los Ricos También Lloran

Tras descubrir que no será papá porque todo ha sido una mentira de Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) para retenerlo a su lado, Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) ya no tiene dudas y ahora sabe que a quien ama es a Mariana Villarreal (Claudia Martín) y luego de perderse en la nada, se entregan en "Los Ricos También Lloran".

Luis Alberto celebra que es un hombre libre para amar a Mariana, una mujer que gracias a su espontaneidad, naturalidad y belleza, ha logrado cautivarlo y sobre todo, cambiarlo; pero aún queda un asunto por resolver, la fuerte inclinación por el vicio de los juegos y las apuestas.

Motivo por el que fue interceptado por dos camionetas llenas de hombres que iban a cobrarle su deuda por no pagarla a tiempo, una deuda de juego por el la que hasta golpes recibió; y la que fue motivo de decepción de Mariana, pues éste había quedado de pasar por ella a la prepa para festejar que habría pasado su examen final pero este imprevisto se lo impidió. Pero Luis Alberto iba todo enamorado a buscarla con unos globos rojos de corazón para expresarle su amor.

Al día siguiente, Luis Alberto va al casino que frecuenta a pagar su deuda y Mariana lo sigue. Tras lograr entrar, se viste de camarera (muy sexy) y cuando él está en pleno juego, ella se le apersona y le pregunta qué quiere tomar; por supuesto Luis Alberto se sorprende y le pregunta qué hace ahí. Ambos se van luego de que alguien quiere faltarle el respeto a Mariana.

Tras ello, Luis Alberto le confiesa que la ama y está enamorado de ella. Es un nuevo día y Don Alberto (Guillermo García Cantú) recibe una llamada de Michoacán con noticias de que hay problemas en la planta y con el fin de suavizar la situación entre padre e hijo, Mariana interviene y le dice que no se preocupe, que Luis Alberto puede ir a solucionarlo; él acepta pero le pide que lo acompañe.

Ambos se van en el helicóptero de Don Alberto y cuando llegan a territorio michoacano, se ven envueltos por una fuerte turbulencia, pues los vientos y una fuerte lluvia los hace tener un aterrizaje forzoso. El piloto toma las precauciones y tocan tierra con bien pero en medio de la tormenta.

Él se queda en el helicóptero pero Luis Alberto y Mariana buscan un refugio y encuentran una cabaña. Mariana encuentra alguna ropa seca y limpia en el lugar y le dice a Luis Alberto que se quite la ropa mojada y se vista, lo mismo hará ella, pero le pide que no la vea, y promete que ella tampoco lo hará.

Acto seguido, un trueno asustó a Mariana y corrió a brazos de Luis Alberto... lo que provocó que, tras estar abrazados, inevitablemente se besaran y éste empezó a bajarle el tirante del sostén; incluso le preguntó si se detenía o le seguía pero Mariana le pidió seguir.

Después de que ambos se entregaron, Luis Alberto le confiesa que lo primero que hará cuando regresen a la Ciudad de México, es gritarle a todo el mundo que la ama profundamente.

¿Qué pasará cuando todo mundo se entere que ambos se han entregado por amor? para descubrirlo, no te pierdas "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!