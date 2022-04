Mariana y Luis Alberto por fin se casan y Soraya planeando su venganza en Los Ricos También Lloran

Ha pasado una semana desde que Daniela Montesinos (Alejandra Barros) descubrió que Mariana Villarreal (Claudia Martín) estaba siendo envenenada y tras por fin llegar al altar con Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), y decir "sí quiero", Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) sigue planeando su venganza contra la ahora señora de Salvatierra en "Los Ricos También Lloran".

El capítulo número 35 ha desatado millones de emociones entre los fanáticos de la historia producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión, debido a la trama de la misma y de la participación de los actores que conforman el elenco; pues a decir verdad, todos están al nivel que se necesita para contar una historia de este tipo.

Con Mariana viva y Luis Alberto casado con ella, los planes de León Alfaro (Víctor González) se viene abajo; pues le pide a su socio Víctor Millán (Arturo Barba) que hagan las pases y que refuercen su unión para acabar co Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú).

Soraya no se da por vencida; pide a León que no la traicione o lo mata

Mientras tanto, León le pide a Víctor que le ayude a conseguir a un médico que esté dispuesto a hacer lo que sea por dinero. Por otro lado, se llega el día de la boda y Mariana está feliz de convertirse en la señora de Salvatierra, no sin antes ver el retrato junto a su papá Pedro Villarreal (Arturo Carmona), quien piensa que es su verdadero padre y habla con él en el portarretrato y le dice que le encantaría que estuviera ahí, además le dice que ya no estará más sola.

Por otro lado, Luis Alberto está en la sacristía de la parroquia del padre Guillermo (Henry Zakka), desesperado porque la novia no ha llegado, pero su madre le dice que ese día todo estará bien. Finalmente llegan al altar y el padre Guillermo los casa en una ceremonia llena de paz, tranquilidad y cariño, pese a la presencia de Soraya y León entre los invitados.

Después del beso, todos los invitados se levantan y les aplauden con mucho fervor. En la fiesta, Diego (Mario Morán) le pide perdón a Guadalupe (Mimi Morales) y le dice que quiere estar con ella toda la vida. Después de que Mariana y Luis Alberto dan la bienvenida a los invitados, bailan el obligado vals y a ellos se unen Don Alberto y Elena a bailar con ellos como padres de Luis Alberto.

La fiesta continúa y tras pararse a bailar, Tamara (Natasha Domínguez) le dice a Santiago (Diego Klein) que lo ama y él le responde que nunca la dejó de amar, con Britny (Lore Graniewicz) bailando por un lado de ellos, por lo que escucha todo y sufre una decepción.

Durante el divertido baile, Mariana le dice a Luis Alberto que se va a ir a quitar las zapatillas y él le pregunta si la acompaña pero él le dice que se quede bailando ahí con sus amigos; Soraya se da cuenta que Mariana se aparta de la fiesta y se va atrás de ella.

No obstante, Sofía Mandujano (Thali García), también se da cuenta de lo sucedido y se va atrás de ellas dos para ver que no pase lo que piensa que Soraya va a hacer que es liquidar a Mariana. Mientras Mariana se pone los tenis, Soraya está afuera de su habitación esperándola con una pistola pero antes de que se dé cuenta que ahí está Sofía, se aparece León y le impide matar a Mariana.

Soraya llora amargamente y le dice que está harta de todo, pues casi se delata diciéndole que Mariana le que ha quitado a los dos hombres más importantes de su vida (su padre y Luis Alberto), y al ser cuestionada por León, sobre de quiénes habla, ella le dice que sólo Luis Alberto.

En ese momento, Sofía se da cuenta que su novio Uriel (Rubén Sanz) no es el único hombre con quien Soraya tiene sus querveres, pues los descubre besándose entre el drama de Soraya, mientras León le dice que él nunca la va a dejar sola y nunca la va a traicionar, pues le asegura que entre los dos van a poder contra todos.

Tras descubrir a León que está traicionando a Don Alberto, Soraya le pide que no lo delate

Pero antes, Carlos (Hugo Catalán) y Emilio Campos (Carlos Gatica) descubren que la empresa donde trabajan "La Norteñita" presidida por Efraín Torres (Ariel López Padilla) está tirando muchos desechos tóxicos con los que tiñen las telas y que el asunto es un problema grande que está afectando a la comunidad; pues la espuma sale por las coladera de la colonia cercana y los niños juegan con la misma, que podría ser dañina.

Luis Alberto es muy bien recibido en la empresa y todos le preguntan por Mariana, él les informa que ella está muy bien y que estén preparados porque en una semana es la boda, ahora sí, la buena.

Santiago, convencido de que Tamara es la mujer que le conviene, se van a la casa de Valle de Bravo de los Salvatierra a pasar un fin de semana y ella se encarga de llamar a sus amigos para que vayan a visitarlos y de inmediato arman la pachanga con una carne asada.

Pero en el ínter, y luego de haber platicado con Mariana para preguntarle por él, Birtny le envía un mensaje para preguntarle cómo está, pues se está muriendo de amor por él, pero quien se entera de que el mensaje ha llegado es Tamara, contestándole que él está muy contento con Tamara y ésta borra toda evidencia del mensaje para que cuando Santiago tome su teléfono, no vea nada.

Por otro lado, la hija de Diego habla con Lupita y le pregunta por qué ella está separado de su papá; Lupita le habla de frente y le revela que tiene una enfermedad muy grave que con el tiempo puede irse poniendo peor. Tras enterarse lo que tiene y decirle que ella nunca la va a dejar, habla con su papá para reclamarle que no debe dejar ir el amor de Guadalupe y le hace ver su error.

En la mansión Salvatierra desayunan en familia Don Alberto, Mariana y Luis Alberto; León llega de improviso y le dice a Mariana que le da gusto verla tan bien -hipócritamente-, también pregunta por Matilde, pues se le hace raro que no haya salido a recibirlo como siempre pero Don Alberto le informa que ya no trabaja en la casa y que dejó todas sus cosas.

En tanto, Luis Alberto aprovecha para darles la noticia de que en un semana se casan él y Mariana Villarreal.

Mariana y Luis Alberto por fin llegan al altar y dicen "Sí quiero"

Ante la insistencia de Elena, León le dice que no puede hacer pública su relación con ella, pues necesita estar bien con Don Alberto, pero le dice que no pero le reitera que la ama con locura, y que si la llegara a perder "se muere", pero ella le dice que no se va a morir porque ella la adora.

Britny, tras enterarse de que su hermano Jhony y su ex Polo Hernández le han jugado chueco, ésta le pide a Jhony que la deje sola con Polo y le dice todo lo que piensa de él, pues le hace saber su total decepción y le dice que nunca lo esperó de él. Pero al mismo tiempo le da las gracias porque gracias a sus "porquerías", descubrió cómo es en realidad. Por supuesto le dice que no quiere volver a saber nunca más de él.

