Mariana y Luis Alberto esperan bebé y Don Alberto es engañado en Los Ricos También Lloran

Tras la boda más bonita que Mariana Villarreal (Claudia Martín) pudo tener con Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), una gran noticia ha llegado a sus vidas, y es que, luego de la luna de miel en París, ella le da la sorpresa al gran amor de su vida que ¡van a ser papás!... Pero no todo es felicidad, pues por otro lado, el malvado León Alfaro (Víctor González) está empeñado en acabar con Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) y tras engañarlo, éste se somete a un tratamiento médico en "Los Ricos También Lloran".

La telenovela producida por Carlos Bardasano para la nueva cadena Televisa Univisión, está dando otro giro y está llegando a otro nivel, pues con la reciente boda de Mariana y Luis Alberto, se van a desatar una y mil cosas nuevas en la historia que está robando el corazón al público mexicano telenovelero.

Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) y León son descubiertos por Sofía Mandujano (Thali García) -la ex mejor amiga de Soraya- y escucha todos los planes que tienen contra los Salvatierra pero además se entera de que ellos dos tienen algo que ver.

Lee también: Mariana y Luis Alberto por fin se casan y Soraya planea su venganza en Los Ricos También Lloran

Tras el incidente de Soraya y León, la fiesta de la boda de Mariana y Luis Alberto continúa y tras tirar el ramo la novia, su amiga Britny (Lore Graniewicz) es la que se lo gana, por lo que ella grita de emoción diciendo que se va a casar, pues es la tradición después de ganarse dicho ramo. Terminando la fiesta, la familia Salvatierra y amigos, despiden a los novios que se van de luna de miel a París, Francia.

En tanto, Sofía platica sobre Soraya y León con su novio Uriel López (Rubén Sanz), a quien le hace saber que Soraya no es una buena persona y que ya sabe de su relación que tiene con la villana pese a que también está con ella. Sofía le cuenta lo que pasó mientras estaban en la boda y éste va a comprobarlo; y tal y como lo habían planeado, León va a la casa de Soraya se da cuenta de que todo lo que le ha dicho Sofía es cierto, pues los encuentra en pleno acto sexual.

Lee también: Con cirugías o no, Maribel Guardia levanta la pierna en shortcito; ¡el tiempo no pasa por ella!

Por otro lado, León se vale de sus artimañas y convence a Don Alberto Salvatierra en frente de su esposa Daniela Montesinos (Alejandra Barros) de que se haga otro tratamiento médico para que mejore su salud por la afección que parece del corazón.

Pues le recuerda las palabras de Tamara (Natasha Domínguez), cuando dijo que el diagnóstico del Dr. Murillo (Rodolfo Arias) -su médico de cabecera de toda la vida- no había sido tan acetado en el caso de Mariana por el envenenamiento que la estaba matando.

Y él acepta ver a otro médico -recomendado por León-, mismo que ya había conseguido con la ayuda de su cómplice Víctor Millán (Arturo Barba) para hacerle la peor jugada de su vida, pues el malvado León algo tiene preparado para deteriorar la salud de Don Alberto en gran medida.

Por otro lado Carlos (Hugo Catalán) y Emilio Campos (Carlos Gatica), piden auxilio a Santiago Hinojosa (Diego Klein) luego de saber que él es el hijastro de Don Alberto, para corregir el problema de las aguas de la fábrica que están contaminando a la comunidad. Ante ello, Santiago lleva a sus amigos que ha recuperado con Don Alberto para que esté enterado del asunto.

Éste toma las medidas pertinentes y corre a Efraín Torres (Ariel López Padilla) de "La Norteñita" (la fábrica que forma parte del consorcio Salvatierra) por su ineptitud. Antes, éste había hecho una llamada telefónica y había pedido que cerraran las compuertas para que no se regara esa agua contaminada pintada de color a las alcantarillas de las comunidades pero ni eso lo salvó de perder su puesto. Ahora, Santiago es el presidente de la fábrica y trabaja junto a Carlos y Emilio para hacer mejoras al sistema de desechos tóxicos.

En tanto, en la empresa Salvatierra ¡arde Troya!, pues Sofía llega a hablar con Soraya y tras no querer atenderla en su oficina, ésta le grita sus verdades en frente de todos los empleados restregándole en la cara que no tiene ningún poder en la empresa, pues ni siquiera puede elegir a sus modelos para las campañas publicitarias. Además le dice que ya está cansada de marchar a su ritmo y cuando Soraya la corre, Sofía le dice que es justo lo que quiere y le dice que "se consiga a otra para ser su trapito".

Posteriormente León la consuela en la oficina y le pide que no se deje llevar por una niña tonta, pues le reitera que él está ahí para ella y que no la dejará, pues juntos se vengarán de los Salvatierra.

Tras su llegada de París, Don Alberto le deja el control total a su hijo Luis Alberto, pues le comunica que ya está pensando en retirarse y le da su voto de confianza. Por su puesto, Luis Alberto se queda encantando con la oferta de su padre.

Y mientras Santiago está reestableciendo su relación con Carlos y Emilio para llevar a cabo un plan para convertir la empresa en 100% ecológica, Tamara llega de imprevisto, sin avisar a interrumpir y a llevarse a "su novio" a tomar un café pero él le advierte que no puede. Ella insiste y le dice que tiene que delegar responsabilidades, pero éste le pone un alto y la corre de la fábrica.

Entre tanto, Mariana pone muy feliz a Luis Alberto tras comunicarle que va a ser papá. Y antes de la operación de Don Alberto, van a verlo al hospital y a darles la noticia a él y a Daniela. Pero lo incierto está por venir cuando el patriarca de los Salvatierra es llevado al quirófano con el doctor que le propuso el tratamiento, pero ¡oh, oh!, ahí está León Alfaro quien tiene el plan de acabar con su vida.

Para saber si León le hará daño a quien ve como su peor enemigo en "Los Ricos También Lloran" no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!