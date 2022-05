Mariana sufre porque su hijo se va en Los Ricos También Lloran

Después de haber actuado como una delincuente con tal facha, Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), que le robó la bolsa a Elena Suárez (Azela Robinson) haciéndola caer por las escaleras eléctricas del centro comercial donde la interceptó, sólo para vengarse de ella por haber sido su declaración, la detonante para que el juez le diera 25 años de cárcel, ahora que está libre no se quedará de brazos cruzados y se vengará uno a uno de los Salvatierra. Pero ahora está fúrica porque su plan de matar a Elena no surgió efecto y ahora sufre en su convalecencia en "Los Ricos También Lloran".

Después de haber intentado arrebatarle la vida, va y se cambia de ropa y aparece como un persona normal, por supuesto, corre a ver cómo está Elena tirada en el piso y el policía que la está revisando informa que está viva, Soraya en consecuencia, se enoja porque este plan no le salió. Pero contratará a alguien para que le ayude con sus planes maquiavélicos.

El panorama en el hospital donde está internada Rita Ortega de Verón (Magali Boysselle) y su esposo José Verón (Israel Salmer) le da todos los ánimos para que salga bien de la operación, es algo desolador. Tomasito o Betito (Andrés Baida), le da la bendición a su madre y le dice que gracias por todo los años que ha estado con ella, pues ha sido la mejor madre pero Rita dice algo clave: "Pero si tú me escogiste a mí, hijo".

Lo que significa y confirma que Betito llegó a sus vidas cuando era apenas un bebé y ella y su esposo se encargaron de criarlo, protegerlo, apapacharlo y de darle una familia, sin la que se había quedado por culpa de Soraya Montenegro. Mariana entiende que ellos son los padres postizos de su hijo pero no puede evitar sentirse deshecha por dentro cuando su hijo se dirige con tanto amor a sus padres.

Rita le agradece a Mariana Villarreal (Claudia Martín) todo lo lo que está haciendo por ella y le desea que Dios le dé más, pero Mariana le dice que le ha dado más de lo que ella le puede dar ayudándola para que recupere su salud. Es hora de llevarse a Rita al quirófano a operarla.

Mariana se acercaa consolar a su hijo y le sugiere que recen juntos tomándose de las manos y cerrando los ojos. José por su parte, está lleno de angustia al ver que su hijo se le va de las manos porque su verdadera madre no lo ha dejado ni a sol ni a sombra.

Mariana llega enojadísima a su casa aventando las bolsas que traía en la mano y le pide a Vivian Quiroa (Sabrina Seara) que le llame a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), pues a esa hora ya debe saber el accidente que sufrió su madre. Pero Vivian le advierte a Soraya que si no se calma no la va a ayudar.

Por otro lado, la operación de Rita ha terminado pero la enfermedad le tiene invadido todo el cuerpo y no hay manera de salvarle la vida. Mariana propone llevarla a otro lugar y practicarle más estudios; la doctora les dice que están en todo su derecho pero les advierte que cualquier médico especialista les va a decir lo mismo. Así que su diagnóstico final es que ya no hay nada que hacer.

José se sale de la habitación a llorar por su mujer y Mariana atrás de él, pues le dice que no va a poder vivir sin ella, pero Mariana le da ánimos. En ese momento recibe una llamada de Luis Alberto para informarle que su madre ha sufrido un accidente. Mariana le informa que tiene que irse pero que volverá pronto, pues ella tiene esperanza de que Rita siga viviendo y hará todo lo que esté en sus manos.

Por otro lado, el doctor les informa a Luis Alberto y a Mariana que Elena tiene mucha suerte de estar viva, pues aunque no tiene fractura, se le formó un Hematoma en el cerebro, pero el doctor prefiere que antes de drenar el hematoma, se desaparezca con medicamento, pues por su edad es muy arriesgado. Le dice que sólo tendrá que estar ahí por una noche y luego podrá irse a casa en absoluto reposo, por lo que tendrá que estar internada en su domicilio, no es necesario montar una unidad de cuidados intensivos, como lo propuso Mariana.

Después de la operación y de que Rita ya no puede con los dolores. José y su hijo Tomasito se van al departamento que Mariana les consiguió, el de Lupita Morales (Mimi Morales), quien por su parte, disfruta del cuadro que mandó comprar para ver siempre la playa. Diego Fernández (Mario Morán), sigue apapachándola y ella le anticipa que quiere morir frente al mar, y si se lo dice ahorita es porque no sabe cuándo va a poder dejar de hablar, pues su enfermedad degenerativa, va en aumento considerablemente.

Mientras tanto, Vivian quiere conquistar a Luis Alberto pero él le dice que sólo tiene ojos para su esposa, pues y aunque se han distanciado tanto por haber perdido a su hijo, han estado juntos desde otra perspectiva, así que Vivian no logra nada con él pese a que ella le hace ver que tienen los mismos intereses y gustos, en otras palabras, la batea categóricamente. Además tiene que ir con su madre.

La malvada Soraya contrata a una enfermera que lejos de ayudar a Elena, la va a alterar. Miranda se va de la casa porque su mamá Patricia Luna (Michelle Jurado) no acepta que esté embarazada; así que se irá con su novio a buscar alternativas de solución.

Tomás y Betito planean llevarse a Rita al pueblo, pues ella quiere morir allá. Por otro lado, Britny (Lore Graniwicz) y Daniela Montesinos (Alejandra Barros), descubren a Tamara (Natasha Domínguez) que nuevamente ha vuelto a la oficina para ver a Santiago (Diego Klein) pues no se resigna a perderlo después de su divorcio. Pero Daniela le tiende una trampa a Tamara y tras invitarla a tomar un café, le dice mentiras sobre lo ha que ha sido lidiar todo este tiempo con su familia, pues son de otra clase social.

Ésta por supuesto se hace ilusiones y le pide a Daniela que la ayude a conquistar a Santiago. Entonces ella le cambia la jugada y le dice que eso no va a pasar, por lo que le exige categóricamente que en este momento se va de la vida de Santiago y no vuelve jamás o se dedicará a desprestigiarla en los círculos sociales que frecuenta; Tamara se va con la cola entre las patas.

Mientras tanto, la enfermera que contrató Soraya le inyecta un medicamento que le altera la salud a Elena y ve alucinaciones, pues ve claramente a León, quien le reclama por tantas cosas que pasaron en vida. Luis Alberto se angustia y Mariana sale corriendo.

José hace sus maletas y convence a su hijo Tomás que se tienen que ir al pueblo, pues su madre quiere morir allá. Él le habla a Mariana (su madre) para decirle que se van y ella hace todo lo posible por alcanzarlos en la central de autobuses pero no lo logra. Su hijo se le ha ido.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!