Mariana se entera de una verdad que podría cambiar planes en Los Ricos También Lloran

Las cosas se están poniendo color de hormiga y lo inevitable está ocurriendo en la telenovela "Los Ricos También Lloran"; y es que tras ser rechazado por Mariana Villarreal (Claudia Martín) en su propuesta de matrimonio formal con todo y anillo de compromiso, Luis Alberto (Sebastián Rulli) cometió el gran error de su vida. Pero Mariana se enterará de una verdad que podría cambiar los planes de ella y otros más.

Pues nada ni nadie podrá borrar el daño irreversible que Luis Alberto ha causado a Mariana, luego de que tras verse rechazado por ella, éste atendió a la razón (su razón) y fue a buscar a Soraya para proponerle matrimonio y por supuesto, entregarle el anillo que Mariana rechazó.

La noticia sorprendió a todos los empleados de presidencia de empresas Salvatierra y por ello, se acercaron a Mariana para consolarla y hacerle ver que posiblemente se trate de una mentira, pero ella sale corriendo. Desde el tocador, le llama a su amiga Britny (Lore Graniewicz) para contarle la tristeza que está viviendo, pues le indigna que además, les haya dado el mismo anillo tanto a ella como a la terrible Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) su peor enemiga.

Por otro lado, Elena Suárez (Azela Robinson), saca su veneno y les va con el chisme de que habrá boda entre Luis Alberto y Soraya a Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) y Daniela Montesinos (Alejandra Barros), quienes se molestan por la noticia y ante el cuestionamiento de la madre de Luis Alberto sobre su molestia, Daniela le dice que es porque todo mundo sabe que él no ama a Soraya.

Pero Elena también saca la uñas tras decirle que no todo mundo se casa por amor, tirándole la pedrada de que ella no se casó por amor con Don Alberto: "No todo en la vida es amor".

Por su parte, Mariana está viviendo su duelo tras ver cómo Soraya está disfrutando de una primera batalla ganada, debido a su eterna rivalidad. Y tras colgar con Britny, a quien le dijo que ella ya no quiere vivir en la mansión Salvatierra ni trabar en la empresa con tal de no toparse con Luis Alberto, dice llorando: "¡Ay! San Juditas, detenme que ahora sí te me caigo".

Pero Elena no será la única en derramar su veneno, pues a su llegada a la empresa, Soraya se dirige a Mariana muy hipócritamente sólo para restregarle en la cara el anillo de compromiso que le acaba de dar Luis Alberto, pero cuál sería su sorpresa que ella le dice que fue el mismo que ella rechazó primero, así que ahora ya sabrá lo que se siente ser plato de segunda mesa.

Incrédula, Soraya le pregunta si es una broma pero ella le dice que si lo quere comprobar le pregunte al amado de ambas. Ésta la insulta y le dice que es una idiota por haber perdido su única oportunidad de tener a su lado al amor de su vida; puyes ahora "su media naranja" está con ella.

Mariana le dice que no se equivoque, pues ella y Luis Alberto son fruta prohibida y ella no necesita de ninguna media naranja porque ella está completa. Soraya arremete diciéndole que se quede con su escritorio de secretaria y que nunca estará a su altura.

Mariana le dice que no, que más bien, quien nunca estuvo a su altura fue Luis Alberto y su estocada final la dio cuando le dijo que cuando su esposo despierte diciendo su nombre, ahí es cuando Soraya se va a acordar de sus palabras; por lo que Soraya la calla y la insulta de nuevo.

Las verdades se comienzan a descubrir en la telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión y en tanto, Sandra Puente (María Fernanda García) le llama a Víctor Millán (Arturo Barba) para decirle que necesita verlo, pues está en la Ciudad de México y sólo tiene algo rápido que decirle, pero éste se niega a verla y ella lo amenaza con que si no acepta, se irá a las empresas Salvatierra y armará un escándalo por el oscuro secreto que guardan sobre Luis Alberto Salvatierra, a quien han señalado como el culpable de la muerte de Pedro Villarreal (Arturo Carmona), padre de Mariana.

Luis Alberto llega a la empresa y actúa más serio que nunca y de mal modo. Entre los empleados lo felicitan y aunque les da las gracias, una vez que se va comentan que su finta no es la de un novio feliz, sino más bien de un novio embrujado.

Y por si fuera poco, León Alfaro (Víctor González) llega a su oficina a felicitarlo por su próxima boda, pues le hace ver que fue su mejor decisión tras verse como el próximo presidente de Empresas Salvatierra pero él le dice que no, que cuando se case con Soraya lo único que querrá es irse lejos de México, lejos de los suyos, a otro lugar apartado de su entorno.

Sandra le pide más dinero a Víctor pero él no accede a darle ni un peso más, pues argumenta que ya se le pagó por sus servicios pero ella le advierte que esto no les conviene a ninguno de los dos; pues a ella se le pagó por contarle una historia a Mariana pero no más. Por su parte Víctor le dice con la mano en la cintura que si se atreve a salirse del plan original lo va a lamentar.

Más tarde Luis Alberto baja a buscar a Mariana para hacerle un par de encargos y le dice que vaya a su despacho pero se ver interceptado por Soraya, quien le informa que ya ha contactado a la organizadora de eventos para su boda pero éste la ignora.

Con Mariana pasando por un lado de ella, Soraya le sugiere a Luis Alberto que cuando se hayan casado, él debería de mover de lugar a Mariana dentro de la empresa, haciendo hincapié en que no está insinuando que la corra, pues entre más lejos esté de ellos, mejor.

Una vez en la oficina de él, Mariana le dice que por primera vez está de acuerdo con Soraya, pues ya no quiere seguir viéndole la cara pero él le dice que no puede creer que sea tan necia y que no crea en su inocencia pero ella le dice que él es todo menos un inocente.

Por su puesto, Sandra va a la empresa Salvatierra a buscar a Luis Alberto pero le niegan el paso, pues León le ha advertido a la recepcionista que si se presenta, que le haga saber que tiene el acceso restringido y si se pone pesada, le avise a él y no a seguridad.

Ella le dice que está segura de que en cuanto sepa que ella está ahí la va a recibir de inmediato. El comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco) nota lo sucedido y se acerca a preguntarle quién es esa mujer pero la recepcionista le dice que sólo es una señora vendedora por catálogo.

Don Alberto le pide a Mariana que no se vaya de su casa, pues su salud está decayendo cada vez más y él la necesita a su lado; ella le dice que no tiene que pedírselo, pues ella es su incondicional, finalizan la tierna escena con un abrazo apretado.

Mientras tanto Mariana sale de la empresa para irse a trabajar y se encuentra con una gran sorpresa, Sandra la estaba esperando y le cuenta lo sucedido esa tarde. Pues le confiesa que le mintió, les mintió a los dos, pues Luis Alberto no fue quien engañó a su papá; Mariana se queda perpleja.

