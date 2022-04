Mariana se desmaya en el altar tras ser envenenada por Soraya en Los Ricos También Lloran

El día más importante para Mariana ha llegado: su boda con Luis Alberto, pero... ¿Podrán salir de la iglesia casados? Pues ella se desmaya frente al altar por ingerir la pócima que Soraya mandó preparar con hierbas letales para terminar con su vida la telenovela "Los Ricos También Lloran".

No le bastó a Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) ir a reclamarle a la tumba a su padre Rafael Montenegro (León Peraza) que ella no fuera "su única princesa", pues además le dijo que lo que es de ella, no piensa compartirlo con nadie más y ahora busca un plan de venganza contra Mariana Villarreal (Claudia Martín), su única media hermana e hija biológica de Rafael Montenegro.

Y es que su plan de deshacerse de ella, se pondrá un poco más rudo desde que Soraya fue con la bruja Yolanda (Mayra Rojas) para pedirle que le ayudara a acabar con Mariana. Ésta la manda a Catemaco, Veracruz (México) -un pueblo famoso por sus chamanes y pócimas- con el chamán Tonatiuh y le pide una hierba que es letal.

Por supuesto, Soraya ha tenido que desembolsar una fortuna, pero no le importa, todo con tal de acabar con Mariana -quien demás de haberse cruzado en su camino sin que lo supieran, desde que eran niñas- y es la verdadera hija de Rafael Montenegro, ahora de grandes Mariana le ha robado el amor de Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), el único hombre que supuestamente ha amado en toda su vida.

Mientras tanto, Mariana se deja llevar por Elena Suárez (Azela Robinson) -su futura suegra-, en los preparativos de la boda, sin darse cuenta que entre Soraya y Matilde Vélez (Paola Toyos) la están envenenando con una gotita de esa pócima preparada por Yolanda en cada toma de café por la mañana y té en la tarde, bueno, hasta en la copa de champagne por el brindis que Soraya organizó por la boda de Mariana y Luis Alberto (por supuesto, muy hipócritamente).

Mariana se ha desmayado dos veces, pues es un hecho que la pócima está haciendo efecto en ella; y es que, hasta ha adelgazado mucho y la diseñadora de su vestido dice que nunca había ajustado tantas veces el vestido de una novia (cuatro) antes de llegar al altar.

Tras haber logrado que su boda con Luis Alberto sea en la parroquia del padre Guillermo (Henry Zakka), el gran día se ha llegado y todo parece estar listo para que Mariana se case con el amor de su vida; pero entre los invitados está la malvada Soraya, quien por nada del mundo se perdería esa boda, pues quiere darse el gusto de ver cómo se desploma Mariana frente al altar.

Acto seguido, la cara de Soraya no podría ser de mayor satisfacción en la telenovela "Los Ricos También Lloran", pues comienza a cobrar venganza por haberle quitado lo mejor de su vida como son su padre y su eterno novio, con quien vivió tantas cosas antes de que Mariana llegara a sus vidas.

Por otro lado, Britny (Lorena Graniewicz) terminó su relación con Santiago Montesinos (Diego Klein), gracias a una broma que le jugaron su hermano Jhony (Axel Alcántara) y su ex novio Polo Hernández (Erik Díaz) de que se quería quitar la vida si ella no estaba con él y ella lo encontró dentro de una camioneta en el taller de su papá, por lo que ella lo sacó inmediatamente y le dio respiración de boca a boca asustadísima por un mensaje que había recibido previamente de él diciéndole que sin ella, la vida no valía nada para él.

Pero todo fue una trampa y ahora Ramiro Domínguez (Sergio Reynoso) el padre de Britny lo sabe porque escuchó a su hijo y a Polo cuando decían que gracias a su broma, ella terminó con Santiago.

En tanto, el amor se ha dado inevitablemente entre Diego (Mario Morán) y Guadalupe (Mimi Morales), pero ella tiene un enfermedad del sistema nervioso que está acabando con su vida y ella no quiere decir nada por no asustar a sus amigos, pero la doctora le ha dicho que el tiempo que le quede de vida tendrá que utilizar medicamentos que retrasen lo inevitable como es su fin.

Pero para ver más de Mariana, Luis Alberto, Soraya y muchos personajes más, no te pierdas "Los Ricos También Lloran", de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

