Mariana salva pellejo a Luis Alberto en junta de consejo en Los Ricos También Lloran

Una nueva junta de consejo entre los altos ejecutivos de las empresas Salvatierra ha integrado a Mariana Villarreal (Claudia Martín) como punto clave para saber qué es mejor para un producto de mole de olla que tiene días discutiéndose y por el que Luis Alberto (Sebastián Rulli) sólo se ha ganado el desprecio de su padre Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú). Pero su intervención salvó la junta y también el pellejo a Luis Alberto en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Y es que, gracias a su opinión, Don Alberto logró entender qué es mejor para dicho producto, pues con toda sinceridad y así de honesta como es Mariana -sin pelos en la lengua-, su opinión ha servido para saber que em empaque del mole de olla debe ser cambiado por un envase tetra pack y dejar la lata de aluminio.

Pero no sólo eso; pues dio una cachetada con guante blanco a Daniela Montesinos (Alejandro Barros) por ser ella la imagen del producto; pues si están pensando en renovarlo, la opinión de Mariana es que no solo sea el envase, sino también la imagen, pues en sus sabias palabras y su opinión, "la señora Daniela es muy guapa pero se nota que nunca en su vida se ha metido a una cocina".

Lo que por supuesto pone mal a Daniela pero además, le dice a León Alfaro (Víctor González) que no va a permitir a Mariana que venga a cambiar todo su mundo cuando recién acaba de llegar a la empresa de su marido, Don Alberto Salvatierra; aunque no podrá con el peso que tiene la chica, pues además de haber sido cajera de las tiendas de autoservicio, también se ha convertido en consumidora, y ante el consorcio, nadie mejor que ella para darles su opinión sobre dicho producto.

En tanto, Mariana le propone a Luis Alberto llevarlo a un lugar a comer ese mole de olla con las personas más humildes y éste acepta. Después, él lleva a la preparatoria a Mariana en su moto y aprovecha para presentarle a su mejor amiga Britny Chantal (Lore Graniewicz), quien le canta directo que está "bien guapote", mientras que Mariana no puede ocultar que se está enamorando de él.

No sin antes confesarle a Mariana que él pensaba que cuando fuera a ser papá, iba a sentir una emoción muy grande e iba a estar enamorado de la futura madre de su hijo, pero en el caso de Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) no es así, pues aunque acepta quererla mucho, le asegura que no la ama. Mariana le dice que posiblemente se pueda emocionar cuando escuche el corazoncito de su bebé.

Por otro lado, Luis Alberto va a buscar a Soraya y la lleva con el Dr. Murillo (el doctor de la familia), con quien ha quedado previamente de acuerdo, de que cite a una ginecóloga en su consultorio para que le practique una ecografía a Soraya, lo que por supuesto la desconcierta.

Y es que el amor que Luis Alberto dice tenerle a Soraya, podría ir desapareciendo poco a poco tras estar enamorándose de Mariana, con quien ha tenido varios encuentros a solas y que definitivamente los ha hecho cambiar de opinión del uno hacia el otro y cada vez podrán ocultar menos su amor.

Si quieres saber qué pasará con Soraya y el supuesto bebé que está esperando, no te pierdas "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes en punto de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

