Mariana prepara boda con Luis Alberto y Soraya descubre que son 'hermanas' en Ricos También Lloran

Mientras Mariana Villarreal (Claudia Martín) dio el sí definitivo a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) en un día mágico organizado por él en Xochimilc, y ella se está apoyando en Daniela Montesinos (Alejandra Barros) para los preparativos de la boda que será en tres meses, la malvada Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) descubre que desde su pasado tenía conexión con Mariana, pues teóricamente serían ¡hermanas!, aunque un pequeño detalle lo impide en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Un oscuro secreto ha llevado a Soraya a descrubrir qué es lo que la une a Mariana desde su pasado; y ha salido a la luz que Rafael Montenegro (León Peraza) no es su padre biológico y tras una investigación que la regresó a su niñez, la condujo a un antiguo restaurante de Toluca, donde ellos comían cuando ella era apena una niña.

Lo que también hace que Mariana haya vivido engañada por toda la vida. Pero, ¿cuál es ese gran secreto que une a Mariana y a Soraya desde el pasado? Resulta que Soraya fue a hablar con el dueño de ese restaurante y éste le reveló que su padre Rafael Montenegro conoció en ese lugar, a Virginia, la madre de Mariana, que era una mesera... y no sólo eso, sino que además, tuvo un romance con ella.

Situación que lleva a la historia que sigue, cuando Virginia y Pedro Villarreal (Arturo Carmona) se conocieron, ella ya estaba embarazada de Mariana y sabiendo o no la verdad sobre el asunto, él asumió la responsabilidad como papá de Mariana, a quien siempre amó con toda su alma.

Al enterarse de que podría haber posibilidades de que Rafael Montenegro y Mariana Villarreal sean padre e hija, Soraya exhuma los restos de su padre acompañada de un doctor al que le pagó muy bien para que sacara los huesos de la tumba de su padre adoptivo.

Por otro lado, le pide a Matilde (Paola Toyos) -la sirvienta de la mansión Salvatierra-, que tome la taza de café de Mariana y la meta en una bolsa sin lavar, pues eso le servirá para determinar si existe conexión alguna. Más tarde, Soraya le lleva la muestra al doctor.

Han pasado dos días y tras ir a donde el doctor por los resultados de la prueba de ADN, cuál va siendo su sorpresa que la probabilidad es de un 99.9 % de que Rafael Montenegro y Mariana Villarreal son padre e hija.

No por nada, León Alfaro (Víctor González) le reveló a Soraya que quien realmente quería comprarle la fábrica de salsas al papá de Mariana era su padre, pero la razón no se supo en aquel entonces. Hoy, se sabe que es muy probable que, frecuentando los mismos lugares hace diez años en Toluca, Estado de México, Pedro Villarreal y Rafael Montenegro se hayan conocido y además, ambos hubieran conocido a Virginia al mismo tiempo.

Por otro lado, León le llena la cabeza de ideas a Soraya y le pide que vaya a la junta de accionistas para tomar decisiones; de lo contrario, Mariana podría ganar terreno y quedarse como dueña y señora del Consorcio Salvatierra, lo que a ellos tanto trabajo les ha costado conseguir durante años.

León le pide a Mariana un poder para que él tome decisiones por ella (las mejores y las que más convengan a sus intereses) pero ella se lo niega porque le argumenta que sospecharían de su alianza. Por lo que va con Uriel López (Rubén Sánchez), se le insinúa y ambos se revelan que les pesa no haberse fijado uno en el otro cuando todavía estaba soltero pero éste le dice que sigue soltero, sin importarle tener una relación con Sofía Mandujano (Thali García) -quien es la mejor amiga de Soraya-; a él le pide que tome decisiones por ella en la junta.

En tanto, Luis Alberto le pide a su madre Elena Suárez (Azela Robinson) que le ayude a Mariana a organizar su boda y ante su negativa por "haber traicionado a Soraya con Mariana", le pide que por lo menos no se niegue a acompañarlo en un día tan importante para él.

"Los Ricos También Lloran" se está poniendo muy emocionante y para no perder detalle, no olvides ver la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

