Mariana pide perdón a Luis Alberto y quiere intentarlo de nuevo en Los Ricos También Lloran

Luego de que Sandra Puente (María Fernanda García) le revelara la verdad a Mariana Villarreal (Claudia Martín) sobre el supuesto pasado turbio de Luis Alberto (Sebastián Rulli), ella le pide perdón y le dice que están a tiempo de salvar su relación en "Los Ricos También Lloran".

Lamentablemente la incredulidad de Mariana sobre los argumentos de Luis Alberto sobre que él no tiene ni tuvo culpa en la depresión y luego muerte de su padre, han llevado las cosas a otro nivel y han arrastrado a Luis Alberto a cometer un error más en su vida.

Y es que luego de que tocó fondo, el hijo de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) se salió de su casa y fue a comprar un anillo de compromiso para Mariana con el que tenía la esperanza de borrar toda duda sobre su inmenso amor, pero fue rechazado categóricamente por ella, sabiendo que aún lo ama.

Lee también: Mariana se entera de una verdad que podría cambiar planes en Los Ricos También Lloran

Por lo que no tuvo dudas de ir a entregarle ese anillo a la malvada Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) quien no tardó nada en hacer público su compromiso con Luis Alberto Salvatierra, sin importar dañar a quien fuera, empezando por Mariana Villarreal y el propio Luis Alberto.

Pero la verdad ha llegado a oídos de Mariana; Sandra -quien fuera secretaria de la fábrica de salsas "La Niña Bonita" de Pedro Villarreal-, fue a buscarla para contarle la verdad sobre Luis Alberto y decirle que a ella le pagaron porque dijera esa mentira.

Lee también: Maribel Guardia arranca suspiros desde el sofá, luciendo piernazas con chiqui vestido

Pero Sandra teme por su vida porque Víctor Millán (Arturo Barba) la ha amenazado con que si abre la boca y cuenta la verdad, lo va a lamentar. Y para contarle lo que sabe a Mariana, le ha pedido 3 mil dólares que se los ha dado Don Alberto con tal de conseguir la verdad. Sandra piensa huir del país porque su vida corre peligro, pero ¿lo logrará?

Por otro lado, Britny (Lore Graniewicz) decide terminar su noviazgo con Polo Hernández (Erik Díaz); pues cn lágrimas en los ojos, le dice que él es un hombre bueno y que lo quiere mucho pero no lo ama. Y decide ir a visitar a Santiago Hinojosa (Diego Klein), su nuevo amor, a quien se entrega sin pensarlo.

Aunque por otro lado, Britny ha dejado a Polo con el corazón destrozado y a su familia muy enojada porque lo ha mandado a "freír espárragos". Y todavía falta que se entere de la relación que hay entre su ex novia y el muchacho qu ele había pedido en un principio que fueran amigos, lo que seguramente lo llevará a la depresión total.

¿Qué pasará en el capítulo 23 de esta noche en "Los Ricos También Lloran"? Para descubrirlo, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!