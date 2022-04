Mariana lucha por su vida y Soraya goza verla así en Los Ricos También Lloran

El té de esa hierba letal que Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) compró y mandó preparar con Yolanda (Mayra Rojas) -su bruja de cabecera-, ya hizo efecto en Mariana Villarreal, quien lucha por su vida en la cama de un hospital, tras desmayarse en el altar de la iglesia cuando se iba a convertir en esposa de Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), mientras la malvada Soraya goza al verla así, tan desvalida, en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Pues por culpa de Soraya, ahora Mariana está luchando entre la vida y la muerte, sedada y con los Salvatierra consiguiendo a los mejores doctores especialistas; pues los que están atendiendo a Mariana todavía no logran detectar la sustancia que ha entrado en su cuerpo, por eso han decidido que debe ser atendida por alguien más especializado.

Mientras tanto, Luis Alberto no se ha querido separar del amor de su vida y hasta consiguió que la doctora lo dejara ver Mariana por un momento, pues todos temen lo peor. Su padre, Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), tampoco lo ha dejado.

Por otro lado, los amigos de Santiago Hinojosa (Diego Klein) Carlos y Emilio Campos (Hugo Catalán y Carlos Gatica), ven las noticias en la televisión sobre el caso de Mariana y ambos lamentan la situación; pero se llevan una sorpresa cuando uno de los periodistas más afamados del mundo del espectáculo Maikel Redondo (Andy Lo), informa sobre el estado de salud de Mariana en el hospital.

Y en sus imágenes, pasa el momento en el que ha querido entrevistar a Elena Suárez (Azela Robinson) -madre de Luis Alberto, el novio de Mariana- y a Santiago Hinojosa, a quien menciona como el hijastro de Don Alberto Salvatierra; y eso no es todo, pues además se sorprenden de verlo junto a Britny (Lore Graniewicz), pues se indignan porque ambos han sido engañados por ambos, haciéndoles creer que él venía de una posición económica baja como ellos, pensaban que era "de la prole".

En el ínter de su visita en el hospital para estar con Mariana, Santiago y Britny se encuentran y éste no pierde el tiempo; le pregunta que cómo ha estado, que si es feliz, al lado de Polo (Erik Díaz) y ella le dice que no. Pero en eso, Polo la alcanza y se la lleva de su lado.

Y las sorpresas también han llegado a la vida de Santiago, pues mientras está ocupado con la tarea de buscar al los mejores especialistas para que vengan a México a atender a Mariana, una visita lo sorprende, se trata de Tamara (Natasha Domínguez), quien era su novia y lo dejó hace tiempo por irse a buscar nuevas aventuras a Europa, rompiéndole el corazón; y ahora está de vuelta sin conocer quien es el verdadero amor en la vida de Santiago.

En tanto, León Alfaro (Víctor González) planea junto a su cómplice Víctor Millán (Arturo Barba), acabar con los Salvatierra para quedarse con la empresa y ser el hombre más rico de México, así como quedarse con Daniela Montesinos (Alejandra Barros).

Por otro lado, Soraya le ha confesado a León lo que hizo con Mariana y ahora le dice que en vez de celebrar una boda, tendrán un funeral. Y en su locura por no tener a su lado al hombre que ama (Luis Alberto), Soraya se lleva el vestido de novia de Mariana del hospital tras ser entregado a Elena por una enfermera y frente al espejo jura amor eterno a Luis Alberto con el vestido puesto, imaginándose a todo mundo con ella.

Nuevas historias se tejerán en la telenovela "Los Ricos También Lloran", y para no perder detalle, no olvides verla de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

