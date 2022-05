Mariana le revela a Luis Alberto que encontró a su hijo en Los Ricos También Lloran

Mariana Villarreal (Claudia Martín) no alcanzó el autobús en el que se fueron su hijo Betito (Andrés Baida) y sus padres postizos José Verón y Rita Ortega (Israel Salmer y Magali Boysselle), pero se entera del destino del mismo. Emocionada, Mariana llega a la mansión Salvatierra y le cuenta a su esposo Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) que ha encontrado a su hijo Betito y éste se emociona. Mariana le cuenta todos los detalles que aún no sabe; incluso le enseña el resultado del laboratorio que comprueban su paternidad, en "Los Ricos También Lloran".

Luis Alberto se entera que dieron con Betito, gracias a la publicidad del programa de televisión "Encuentros" que Mariana lidera, pero aquella vez que se incendió el inmueble donde supuestamente murió, un tal Fausto 'Chícharo' Verón (Pedro Giunti), lo rescató y se lo entregó a su hermano y a su esposa quienes no podían tener bebés. Pero cuando le llamaron para decirle que el chico era su hijo, ella pidió una prueba de ADN, para evitar más estafas, además le explica que Rita está desahuciada y que a cambio de su vida, le entregaron a su hijo.

Mariana y Luis Alberto se piden perdón por todo el daño que se hicieron uno al otro; ella por alejarlo por su eterna búsqueda de su hijo y él por su egoísmo. Planean ir a buscar a su hijo a Jejutla, Oaxaca pero tendrán que manejar la situación con pincitas, pues mientras Rita viva no le pueden decir a Betito que son sus padres.

Chícharo Verón, el malo del cuento

La familia Verón Ortega llega a Jejutla, Oaxaca, pero Rita está cada vez peor. Los recibe el tío 'Chícharo' quien sólo planea hacerles daño debido a que ahora sabe lo que vale el muchacho; además ya ha sido advertido por Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) que si la delata, se muere.

Por su parte, Santiago Hinojosa (Diego Klein) está teniendo problemas con su mujer Britny Domínguez (Lore Graniewicz) debido a que su ex novia Tamara (Natasha Domínguez) no ha dejado de buscarlo después de que se casó y se divorció; incluso, ha ido a buscarlo a la oficina para pedirle apoyo económico, pues malgasta el dinero y además está llena de deudas. En una ocasión Santiago la apoyó con una transferencia de 3 millones de pesos pero ya no más.

Pues mientras Britny está súper molesta con él, su suegra Daniela Montesinos (Alejandra Barros) se ha encargado de quitarla del camino de su hijo y su nuera con amenazas que no le conviene que se lleven a cabo.

Antes de entrar a su casa, José habla con su hermano Fausto y le da detalles de lo bien que se portó Mariana con ellos, pues ella sí cumplió con su parte del trato de no revelarle a Tomasito (Betito) que ella es su verdadera madre, más bien el que le falló fue él tras esconderle que se regresaban para el pueblo, pues su esposa Rita, le pidió que quería morir ahí.

Pero lo peor que pudo haber hecho José fue haberle dado el par de celulares que Mraiana les dio para que tuvieran comunicación con ella, pues él no quiere que Betito tenga comunicación con su madre. El 'Chícharo' le ofrece venderlos y traerle el dinero, pues lo va a necesitar para la salud de su esposa.

Rita muere, 'Chícharo' desmaya de un golpe a su hermano José y se lleva a su sobrino secuestrado

Antes de morir, Rita le preguntó a su hijo Tomasito le preguntó quién le había reglado esa medallita de San Judas Tadeo y él le reveló que la Sra. Mariana. Rita le dijo que no tenía cómo agradecerle a esa señora "desconocida" pero el chico le reveló que él nunca la vio como una desconocida pues siempre sintió como si la conociera de toda la vida, cada vez que ella se dirigía al él, cuando le hablaba, lo tocaba y hasta cuando lo miraba y sentía su voz muy familiar.

Luis Alberto y Mariana van a ver a Elena y la despiertan para contarle que Betito apareció, por lo que le pide que se recupere pronto para que pueda disfrutar de su nieto; pues ella sigue convaleciente.

Sofía Mandujano (Thali García) anda en malos pasos y vendió su carro haciéndole creer a su marido Uriel López (Rubén Sanz) que se lo robaron, incluso, Jhony (Alex Alcántara), el hermano de Britny anda metido en ese negocio turbio. Uriel está con Wendy -su secretaria- mientras Sofía le llama "angustiada" y le dice que le acaban de robar su coche. Wendy le dice que vaya con ella mientras ésta se queda llamando al seguro para dar parte. Uriel empieza a sentir algo más que agradecimiento por Wendy.

Por su parte, José y Tomasito sufren por la muerte de Rita y cuando están llorando por su pérdida, llega 'Chícharo', quien le da un golpe en la cabeza a su hermano y se lleva secuestrado a Tomasito, pues ahora sabe que el muchacho vale oro, pero éste se queda desconcertado, pues no ha terminado de sufrir la pérdida de su madre para cuando tiene que irse con su tío, amenazado con una pistola apuntándole.

Luis Alberto conoce y rescata a su hijo Betito pero no reacciona

'Chícharo' lleva a un lugar a Tomasito amarrado delas manos y lo duerme, lo deja tirado en el suelo y lo amarra de los pies para poder hacer sus maldades pero las cosas no le saldrán bien. Elena, tras seguir siendo medicada con sustancias que le hacen ver visiones, ve a su hijo Matías (Héctor Salas) en la esquina de su cama. Ella le habla y se acerca a él, pero el niño no le responde, pues sólo es producto de una alucinación. Matías desaparece y Elena se cae de la cama y se arrastra por el piso para alcanzarlo pero el niño se ha dio. En eso llega Daniela que junto a la enfermera en turno ayudan a sentar a Elena.

Mariana y Luis Alberto llegan a Jejutla, a la casa de José y Rita y se encuentran con un panorama desolador. Rita acaba de morir, José está tirado el piso con un golpe en la cabeza y Tomasito no está, pues fue secuestrado por su tío. Todo eso se lo explica José a Luis Alberto, quien le dice que su hermano sabe lo que vale su hijo, por eso se lo llevó a punta de pistola.

Luis Alberto le llama al Comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco) y le pide que vaya de inmediato con el helicóptero al lugar. En eso, Mariana recibe una llamada del 'Chícharo' y ella lo pone en altavoz, le dice que tiene a su hijo y que quiere cien mil dólares por él. Le indica dónde tiene que entregarle el dinero y le dice que José la podrá orientar dónde es que lo tiene que ver para recoger a su hijo y darle el dinero y le pide que no lleve autoridades o le mete un balazo en la cabeza.

José reconoce su error con toda honestidad y le dice que él le entregó los dos celulares que les dio a él y a Tomasito para que estuvieran en contacto, pero los consiguió en la Fundación Salvatierra, por lo que le pregunta a Becerra si los puede rastrear y le da la buena noticia de que sí. Así es como pueden localizar al 'Chícharo' y dar con el chico. Ellos llegan al lugar, el celular de donde se hizo la llamada permanece activo y ahora se separarán para buscarlos a ambos.

Soraya recibe una llamada de la enfermera que ella misma contrató para informarle que acaba de medicarla y que no hay ningún Salvatierra en la casa. Soraya entra en acción y Elena no sabe la que le espera, pues se queda perpleja cuando Soraya, vestida de enfermera, con peluca y lentes (irreconocible) le dice "Hola, tía".

En La Cueva, el lugar donde el 'Chícharo' citó a Mariana con el dinero, Luis Alberto lo ve arrojando los dos celulares que le dio su hermano José a un lago, y lo persigue sin que éste se de cuenta, por detrás de los arbustos.

Cuando Luis Alberto lo alcanza, lo encuentra en una llamada en la que dice: "Por la lana no te preocupes, yo tengo todo listo, me tengo que 'pelar' luego, luego", pero se da cuenta de la presencia de Luis Alberto y se agarran a golpes con una pistola de por medio. Luis Alberto logra tirar la pistola al agua y tumba al 'Chícharo' de un golpe pero éste saca una navaja de su bota y le alcanza a dar un navajazo en la parte la espalda. Mientras tanto, éste ve al muchacho y le grita ¡"Betito"!

Y avienta a Luis Alberto al agua. Pero él vive de nuevo la pesadilla de cuando murió su hermano Matías ahogado por no poderlo salvar (hace años), pues después de levantarse y todavía drogado por la sustancia que le puso su tío para dormirlo, Betito se cae al agua y Luis Alberto va en su auxilio.

Por su parte, 'Chícharo' corre pensando que puede huir, pero Becerra lo intercepta y le da un balazo en el puro corazón. Mientras tanto, Luis Alberto ha sacado a su hijo del agua pero está inconsciente. Éste le pide a su padre que lo ayude a revivir a su hijo, pues no quiere que la historia se repita.

¿Logrará Luis Alberto revivir a Betito? para descubrirlo, no te pierdas el capítulo número 55 de este viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

