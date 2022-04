Mariana despierta y Soraya elimina a Matilde en Los Ricos También Lloran

Ante la preocupación y el suspenso de saber si Mariana Villarreal (Claudia Martín) iba a despertar o no con el medicamento que le suministraron gracias al diagnóstico del profesor Stramesi (Agustín Arana), ella ha despertado reaccionando favorablemente al mismo que sirvió para resarcir el daño del veneno que ingirió, también suministrado por Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) y su cómplice Matilde Vélez (Paola Toyos), el ama de llaves de la mansión Salvatierra. Pues para evitar problemas, Soraya se deshace de ella para siempre en "Los Ricos También Lloran".

Y es que la preocupación de Matilde era tal, que cuestionó a Soraya para saber qué le habían dado a tomar en el café o té, porque si algo tenía claro, es que aunque Mariana no le cayera del todo bien, no quería que se muriera; sólo que cayó en el error de advertirle a -su jefa extra oficial-, que si las cosas empeoraban con Mariana, ella le diría toda la verdad a Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), el dueño y señor de la mansión y de las empresas Salvatierra.

Pero para quitarse preocupaciones extras de encima, Soraya toma la decisión de ir a buscar a Matilde y de ponerle un ultimátum, pues la aborda mientras ella andaba en la calle haciendo algunas compras para la mansión y Soraya le pide que le llame a Daniela Montesinos (Alejandra Barros) para decirle que su madre se ha puesto muy mal y que tiene que ir a cuidarla, por lo que le dice que no la esperen más en la mansión y cuelga la llamada dejando a Daniela sorprendida.

Y sin que nadie se imagine del crimen que acaba de cometer Soraya -todo por callar la boca de Matilde para que no la traicionara- a quien mató de un balazo y tiró en un contenedor de basura a las afueras de una fábrica, todo mundo está festejando que Mariana ha vuelto a la vida y hasta en su visita al hospital, Daniela le llevó a su perrito 'Pulgoso' para que conviviera con él.

Por otro lado, y tras ir con la bruja Yolanda (Mayra Rojas) para que le leyera las cartas y le ayudara a descifrar si Uriel López (Rubén Sanz) la estaba engañando con otra mujer, Sofía Mandujano (Thali García) lo descubre hablando con Soraya por teléfono nombrándola y diciéndole "mi amor", por lo que ésta podría tomar represalias contra quien se decía su mejor amiga.

Mientras y antes de demostrar que su maldad no tiene límites, Soraya quema el vestido de novia que utilizó Mariana para su boda con Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli); mismo que tuvieron que cortar para poder atender a Mariana de inmediato en el hospital tras sufrir el terrible desmayo justo al llegar al altar.

Esto, mientras asegura que Mariana se va a morir y que no se va a quedar ni con Luis Alberto, ni con las empresas Salvatierra, ni con su apellido Montenegro, pues ella es la verdadera hija de Rafael Montenegro (León Peraza), y aunque fue procreada fuera del matrimonio, eso no quita que sea la hija legítima del también amigo de Don Alberto Salvatierra y del padre Guillermo (Henry Zakka).

Por otro lado, Diego Fernández (Mario Morán) está muy molesto con Guadalupe Morales (Mimi Morales) por haberlo dejado que se enamorara de ella y luego confesarle que tiene una enfermedad degenerativa incurable que pronto podría arrebatarle la vida; pues su molestia es porque no lo supo desde antes; Guadalupe le explica que si no lo hizo, fue porque apenas lo estaba digiriendo, pues para ella ha sido muy difícil enterarse.

Tras recibir una llamada de Patricia Luna (Michelle Jurado), para decirle que Mariana despertó, la nota que está sufriendo y va a verla a su departamento; allí platican y le dice lo que está ocurriendo con Diego que es el amor de su vida, pero Patricia le da ánimos y le dice que él va a recapacitar y va a reanudar su relación con ella.

En tanto, el profesor Stramesi les explica a los Salvatierra que la enfermedad de Mariana se debió a una fuerte anemia y a un problema cardíaco que pudo haber sido ocasionada por una reacción alérgica agresiva a algún medicamento nuevo; y con Soraya presente, la intervención del Dr. Murillo (Rodolfo Arias), podría dejarla fuera de todas posibles sospechas, pues le comenta que pudo haber sido algo que él le recetó.

Pero el profesor replica y le dice que no lo cree, pues tras revisar con detenimiento todo lo que tomó Mariana, encontró que todas las fórmulas son comunes, y Luis Alberto le pregunta si eso podría volver a suceder, pero Stramesi le revela que cuando revisó su expediente, pensó que se encontraba ante un caso de envenenamiento.

Soraya se muestra sorprendida y hasta dice: "¡Qué terrible", y León Alfaro (Víctor González), sin saber qué fue lo que paso en realidad, le sugiere a Luis Alberto que él debe concentrarse en su mujer y no indagar sobre qué fue lo que realmente pasó, pues Mariana lo necesita más que a nadie y su padre apoya esa postura, pues ya tiene a Mariana de regreso y eso es lo que verdaderamente importa.

El Dr. Murillo les informa que le aplicará un sedante fuerte a Mariana para que duerma toda la noche y la trasladará a una habitación fuera de terapia intensiva. Soraya para oreja y más tarde hará de las suyas, pues intentará matar a Mariana asfixiándola con una almohada y estaría a punto de ser descubierta por el Dr. Murillo y la enfermera a cargo.

León podría ser traicionado por Víctor Millán (Arturo Barba), a quien León quiere dejar fuera de la jugada de Río de Oro, la empresa que ha construido a base de engaños y tranzas. Por otro lado, Santiago Hinojosa (Diego Klein) es rechazado por sus amigos tras descubrir que es un Salvatierra, pues no lo quieren ver ni en pintura dentro de la fábrica, pues le reclaman su mentira.

Don Ramiro Domínguez (Sergio Reynoso), el papá de de Britny (Lore Graniewicz) le pregunta a su hija si es feliz con Polo (Erik Díaz) pero ella le dice que ya no están juntos, pues ella ha decidido estar sola para ver si así 'el Polo' se desencanta de ella.

Pues en su pecho lleva una confesión sobre el supuesto suicidio de él, para hacerla desistir de la idea de ser novia de Santiago, pues él escuchó a su hijo Jhony (Alex Alcántara) y a Polo hablar sobre el tema, que ha sido toda una farsa.

En la empresa Salvatierra, Patricia le hace saber a Socorro 'Coco' Buendía (Dobrina Cristeva), la jefa de los secretarios de Presidencia, que a ella le parece que esa enfermedad de la que sufrió Mariana podría haber sido provocada por Soraya, pues ella sabe de muy buena fuente que está medita en cosas de brujería; Coco se queda sorprendida, pues es un señalamiento muy serio.

