Mariana descubre que Soraya es su 'hermana' y la enfrenta en Los Ricos También Lloran

Luego de perder a su bebé, mismo que ella cree que está vivo, las cosas para Mariana Villarreal (Claudia Martín) empiezan a tomar otro rumbo, y le harán sacar sus fuerzas de donde sea, pues recientemente se enteró de que Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) es su hermana adoptiva y que Rafael Montenegro (León Peraza) es su verdadero padre en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Esto, tras una exhaustiva investigación que el Comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco) y Uriel López (Rubén Sanz), han hecho a León Alfaro (Víctor García) y su cómplice Víctor Millán (Arturo Barba) con ayuda de Sofía Mandujano (Thali García), la novia de Uriel.

Pues han descubierto que León es "la rata gorda" que estaba infiltrada en las empresas Salvatierra y que Víctor era su cómplice, aunque demasiado tarde, pues León ha dejado de existir y no podrán hacerlo pagar por sus fechorías. Y entre ello, descubren el resultado del laboratorio que comprueba que Mariana Villarreal es hija de Rafael Montenegro y hermana postiza de la malvada Soraya.

Lee también: Soraya se quita a León de encima y Mariana siente que su hijo está vivo en Los Ricos También Lloran

Un descubrimiento que lo cambia todo

Tras ello, el Comandante Becerra entera a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) de todo lo que está pasando con respecto a León y lo ponte al tanto de todo; éste se indigna la saber que él y toda la familia estaban siendo manipulados por él. En ese momento, cuando ya se ha hecho pública la muerte de León, el Comandante le entrega a Luis Alberto dicho resultado del laboratorio que León sustrajo de las pertenencias de Soraya, a quien creía su cómplice y resultó su principal enemiga.

Pues ella lo mató para que no dijera a nadie lo ya todo mundo sabe, que Mariana es su hermana adoptiva y que es la verdadera hija de Rafael Montenegro. Por su parte, Luis Alberto le cuenta la verdad a Mariana y ésta no duda en ir a "arreglar cuentas" con ella; éste le dice que la acompaña pero ella no acepta, pues es un asunto que tiene que arreglar sola con ella.

Lee también: Aseguran que Don Alberto no murió y le tendió una trampa a León en Los Ricos También Lloran

Por su parte, tras matar a León a golpes con una escultura de bronce y luego arrojarlo por el balcón de su departamento, Soraya borra casi toda evidencia del asesinato que cometió, pero se olvida de limpiar el balcón del departamento. Antes de que la policía entre a investigar qué pasó, Soraya busca los resultados que León le robó pero no encuentra nada. Luego de limpiar el piso, logra salir del departamento por la puerta de servicio y mientas todos están viendo a León muerto tirado en la banqueta, Soraya sale como si nada en su auto del estacionamiento del edificio. Posteriormente, tira la bolsa con papeles llenos de sangre y se deshace de todo al pasar por un contenedor de basura.

Elena descubre que Soraya es una asesina

Elena Suárez (Azela Robinson) se entera de que fue Soraya quien asesinó a León y le llama para saber qué fue lo que pasó. Pero ella le pide que le diga la verdad, pues la persona que contrató para que vigilara a León le contó santo y seña de cómo fueron las cosas, pero Soraya le asegura que las cosas no son como ella cree, pero Elena no le cree nada y busca que le diga la verdad.

Soraya pide a "su tía" Elena que vaya a verla a su casa pero ella se niega, pues le confiesa que le tiene miedo, pues tiene el corazón destrozado y desconoce el comportamiento de la malvada Soraya. Por su puesto, ella hace más de las suyas para argumentar que si mató a León fue en defensa propia, pues hasta se golpeó con la misma escultura de bronce para parecer que León la golpeó.

Uriel le cuenta a Luis Alberto cómo fue que León murió y se queda en shock; por su parte, tras despertar de la sustancia que le dio Sofía, Víctor revisa su computadora y descubre que ha sido descubierto; cuando va a ver a León a su departamento para contarle lo que pasó, se entera que ha muerto y aprovecha la distracción de todos por la muerte de León; pues le llama a su novia para pedirle que se vayan juntos a vivir a Estados Unidos, tras confesarle que tiene un problema; ella le dice que sí se va con él. No sin antes de que Víctor destruya la computadora y la tire a la basura.

Mariana enfrenta a Soraya

Mariana no puede creer que es hija legítima de Rafael Montenegro, cuando ve los resultados de los análisis que Luis Alberto le ha dado, pues piensa que es un error y dice que su único padre fue Pedro Villarreal (Arturo Carmona). Su amiga Britny (Lore Graniewicz) que escucha la confesión, le pregunta a Luis Alberto si su padre -Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú)- los sabía pero él lo desconoce. Entonces ella asume que el único que los puede sacar de la duda es el padre Guillermo (Henry Zakka).

Mariana no quiere que nadie la acompañe, pues ella es quien tiene que ir a descubrir la verdad. El padre le cuenta todo lo que pasó, según le contó Rafael Montenegro en secreto de confesión. Mariana le preguntó si Don Alberto sabía de es parentesco y el padre le asegura que no. También le pregunta si Soraya lo sabe y el padre asume que no, por lo que ésa es su respuesta.

Ella le dice que va a ir a hablar con Soraya pero el padre le pide que no lo haga, pues ella es una mujer muy peligrosa, pero Mariana no le hace caso y va a verla a su casa con el resultado de los análisis en la mano. Lo primero que Mariana le reclama es que si sabía que ella es la única hija legítima de Rafael no se lo haya dicho, y entre tanto, ve la muñeca japonesa idéntica a la que ella tiene pero ahí es cuando cae en cuenta que quien se la regaló fue su verdadero padre y no su padre adoptivo.

Mariana le dice a Soraya que a ella no le importa la herencia ni las riquezas, pues ella se quedó con lo más importante que fue el amor de un padre que siempre la quiso y el amor de Luis Alberto. Soraya la calla y la avienta al sillón pero en eso llega la policía a notificarle a Soraya que ella es la principal sospechosa de la muerte de León, incluso encuentran la escultura con la que ella lo mató.

Mariana le pregunta en frente de la policía si ella mató a León pero esta se niega y le dice que no diga estupideces. La policía arresta a Soraya por ser la principal sospechosa de la muerte violenta de León y ellas se quedan en shock.

Un poco más de dos semanas le quedan a la telenovela "Los Ricos También Lloran"; pero para no perder detalle, no dejes de verla de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en