Mariana Levy se volvería a morir por lo que pasa su hija Paula

Gran controversia generó, Paula Levy, la hija de la fallecida actriz, Mariana Levy y José María Fernández "El Pirru", al confesar que su abuela Talina Fernández la corrió de su casa. De manera casi inmediata los fans de la jovencita no dudaron en brindarle su apoyo. Sin embargo, muchos también cuestionaron el comportamiento de Paula en el video en donde reveló que se quedó sin hogar, pues muchos aseguran que Mariana Levy se volvería a morir si viera a su hija en esas condiciones.

Muchos comenzaron a especular que Paula había consumido sustancias dañinas e incluso en una parte del video se puede ver a la joven con un cigarro. “No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashee la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan sólo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. Neta, ¿qué hago de mi vida?”, declaró Paula.

E incluso muchos de los usuarios de las redes sociales aseguraron que Paula debería trabajar para que enderece su camino, camino que no le hubiera gustado a su madre que siguiera.

“Si Mariana Levy estuviera viva, sus hijos serían unos jóvenes educados y sin vicios. Da pena ver lo mal que está la joven”, “Pobre Mariana si ve a sus hijas desde donde este”, “No es válido que ella se exprese así se nota que está por el efecto de alcohol o droga en su interior sufre y necesita de verdad ayuda profesional”, “Niña toma como ejemplo a tu mamá Mariana Levy y toma la vida en serio, eres así porque no eres obediente ni respetas reglas”, son algunos de los comentarios en Youtube.

Ante este conflicto, José María Fernández "El Pirru", quien se había mantenido al margen de la situación rompió el silencio hace unas horas y aseguró que su hija Paula Levy se encontraba y que sólo se trató de una broma. Fue a través de la cuenta de Tik Tok, que El Pirru ddio su postura ante está polémica.

El ex esposo de Ana Bárbara respondió a algunas críticas como: "Lo que andan diciendo es que tú hija no tiene padres", a lo que Fernández dijo: "Claro que tiene y mucho padre. El tema es privado, Gracias". En ese mismo encuentro, una usaria lo invitó a ponerle más atención a Paula "lo necesita mucho, se siente sola", por lo que El Pirru no se quedó callado y dijo "Otra vez fue una broma. Ya lo aclaró, ella está bien. Gracias a Dios".

Ante la insientencia dde varios usuarios José María fue contundente y aseguró una vez más que su hija se encuentra bien :"Por favor, ya les expliqué mil veces que fue solo un broma. Ella ya lo aclaró, quien lo creyó es su problema. Gracias", finalizó. La que si no ha manifestado nada de este escándalo ha sido Talina Fernández, sin embargo, la presentadora de televisión, Ana María Alvarado, quien compartió que los supuestos problemas entre Paula y Talina comenzaron cuando la joven salió de fiesta en plena pandemia, situación que podría en riesgo la salud de la presentadora de televisión.

“Créanme que Talina le ha echado todas las ganas y ha tratado de que esté bien Paula. Es su nieta, la adora, y siente que tiene un compromiso con su nieta y por ser hija de su hija, pero si un joven no te quiere hacer caso, no quiere seguir las normas, ¿qué haces como abuela? Le dices te recibo pero hay ciertas reglas en cada casa, es casa de Talina y si Pau no quiere obedecer, ‘qué se hace?”, dijo Ana María Alvarado.

