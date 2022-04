Mariana Garza, en lugar de Biby Gaytán en Vencer la Ausencia

Ante la presentación de los actores que integran ya la cuarta entrega de la franquicia "Vencer" bajo el título "Vencer la Ausencia" -producción de Rosy Ocampo para Televisa-, la algarabía que ha generado entre los fanáticos por la espera de ver a Biby Gaytán entre los actores que conforman el melodrama, ya ha revelado algunos imprevistos sobre el mismo; pues ante la supuesta despedida de la actriz, en su lugar entraría Mariana Garza.

Y es que, los que saben han dicho que Biby Gaytán fue despedida por la propia Rosy Ocampo y no fue precisamente por lo que pudiera representar su esposo Eduardo Capetillo -quien también estaría contemplado como uno de los protagonistas, según se dijo-, sino por las exigencias de la propia actriz.

Sin embargo, la también bailarina de ballet, no sería despedida ella sola, sino con todo y su esposo, quien ha sido galán de telenovelas varias veces.

Lo anterior, se debe, según circula en redes sociales, a que Gaytán llegó a la producción con varias exigencias, además, no le gustó el diseño de imagen que le habrían elegido; por lo que la productora de Televisa Univisión, decidió prescindir de sus servicios.

La información salió de NotichismesTV a través de su cuenta de Instagram, desde el pasado 28 de marzo, cuando Rosy Ocampo ya estaba presentando al elenco de "Vencer la Ausencia", y ante el imprevisto, el día 29 del mismo mes, la productora ya estaba presentando a Mariana Garza como parte del elenco de la telenovela.

Lo que es una verdadera lástima (a decir verdad) porque Biby Gaytán hubiera tenido un regreso triunfal de la mano de Rosy Ocampo -y aunque no ha salido nada de la boca de la productora-, todo parece indicar que así es.

Así que ha sido el mismo perfil de NotichismesTV, quien ha presentado al cuarteto de protagonistas que integran esta vez, la cuarta telenovela al hilo de la saga "Vencer", en la que incluye las fotografías de Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz y Mariana Garza.

Y esta vez, Rosy Ocampo estaría rompiendo con al temática de incluir a una actriz jovencita como parte de las protagonista de un proyecto del universo Vencer; no obstante parece que al público le agrada ver a estas cuatro actrices como las principales en "Vencer la Ausencia".

