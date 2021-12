María la del Barrio, telenovela en la que Carmen Salinas y Thalía trabajaron juntas

Tras sus primeras siete telenovelas desde 1964 y la segunda al lado de Thalía -de la trilogía "Las Marías"-, "María la del Barrio", fue la telenovela con la que la también cantante recordó a Carmen Salinas cuando trabajaron juntas, este diciembre luego de su deceso.

Pues ante su reciente fin, infinidad de artistas han recordado los momentos en los que les tocó trabajar al lado de la primera actriz y Thalía no fue la excepción, quien disfrutó de su compañía en telenovelas como "María Mercedes" (1992) como Doña Filogonia y "María la del Barrio" (1995-1996) cuando dio vida a la inolvidable Agripina Pérez.

Con los sentimientos a flor de piel y la tristeza por delante, la esposa de Tommy Mottola utilizó su cuenta de Instagram, para hacer un homenaje a Carmen Salinas tras recordar su paso por los foros de televisión, con una serie de postales en las que se les ve posando con diferente vestuario y en diferentes momentos.

Fue el pasado viernes 10 de diciembre cuando Thalía sacó del baúl de los recuerdos estas postales y vídeos, que sin duda marcaron un antes y un después en la carrera de la intérprete de "Amarillo Azul" (éxito noventero) que apenas despegaba en los años 90's.

"Celebro tu hermosa vida Carmelita. Lo hiciste todo y a tu manera. Fuiste una gran maestra, compañera, amiga y persona conmigo. Siempre que nos juntábamos después de esas largas horas de grabación, la pasábamos 'Bomba' como tú decías, siempre bailando, riendo y compartiendo historias", se lee en la primera parte de este emotivo mensaje.

"Y hablando de historias, nada supera nuestros inevitables ataques de risa cuando grabamos #marialadelbarrio, incontrolables junto con René Muñoz, desquiciábamos a Beatriz Sheridan nuestra querida directora", recuerda la hermana de Laura Zapata.

Por otro lado, la actriz que ha conquistado a México y a Estados Unidos con su música pop posicionándose en los primeros lugares de audiencia, también agradeció por la amistad que siempre recibió de quien llevara con orgullo el apodo de "La Corcholata".

"Gracias por tanto y por tu sinceridad y amor a tu carrera que nos dio tanto. ¡Te queremos Carmelita! Mucha luz y amor a tu familia", finalizó.

A su publicación del pasado viernes 10 de diciembre, fue Ninel Conde una de las estrellas que se unió a la pena que embarga al medio del espectáculo mexicano por tan grande e irreparable pérdida: "Se nos fue Thalía hermosa".

Otros famosos como la actriz Michelle Vieth -quien justamente compartió créditos con Carmelita Salinas en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" (2021) y el periodista Aldo Rendón, también se condolieron de la pena de Thalía.

