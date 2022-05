María Penella y Azela Robinson, las despiadadas villanas Mujer de Nadie

Ya está a casi nada de estrenarse la telenovela "Mujer de Nadie" y a la espera de su llegada, así lucen las actrices actrices Azela Robinson y María Penella, dos de las tres principales villanas del melodrama, remake de "Amarte es Mi Pecado" que en 2004 fue protagonizada por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo.

Serán tres actrices, dos de ellas reconocidas por sus personales villanescos en las telenovelas, quienes darán vida a dos de los personajes que marcaron la vida de Leonora Guzmán Madrigal de Horta (Yadhira Carrillo) y de Arturo Sandoval De Anda (Sergio Sendel); se trata de las recordadas Alejandra Madrigal de Horta (Margarita Isabel), la tía, y la tremenda Isaura Ávila, Vda. de Guzmán (Sylvia Pasquel), así como Casilda Gómez o Casilda Guzmán Madrigal de Horta que en su momento fue interpretada por Tiaré Scanda.

Pero este 2022, ya han tomado su lugar con mucho orgullo, María Penella, la nieta del finado actor y comediante Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' en el rol de Casilda, Azela Robinson como la malvada tía Alejandra y Cynthia Klitbo como Isaura.

Tras su participación en la telenovela "Te Acuerdas de Mí" (2021), con la que debutó en los melodramas, María Penella ha tomado el lugar de Tiaré Scanda en "Mujer de Nadie", una de las nuevas telenovelas de Televisa Univisión que está siendo producida por Giselle González y que formará parte de la programación del Canal de las Estrellas a partir del próximo mes de junio.

Y a menos de un mes del esperado estreno, Azela Robinson, también ha mostrado ya las primeras pinceladas del que será su personaje principal como villana en dicha producción. Aunque se ha revelado ya que tendrá una doble vida dentro del melodrama.

Un rol que refleja la misma elegancia de su personaje de Elena Suárez en la exitosa telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022), en la que fue madre de Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli). No obstante, ambas villanas ya han puesto a temblar a todo mundo, tras posar juntas para la cámara y demostrar lo que reflejarán en la pantalla chica.

El pasado 7 de mayo, Azela Robinson fue quien compartió una historia de Instagram en la que muestran su personalidad tras una sesión fotográfica en el estudio de grabación. "#MujerdeNadie #lasestrellas", se lee en la descripción.

María Penella -por cierto, de gran parecido con Chespirito-, porta una vestimenta de una mujer sencilla pero retraída y reprimida, como lo es el personaje de Casilda, quien además, no esconde lo que siente o lo que piensa y con sus comentarios, siempre hace sentir mal a los demás, pues dice verdades muy duras... Su look es como el de una mujer que nunca salió de la etapa de la adolescencia, bastante anticuado.

Por su parte, Azela Robinson, es una mujer elegante que con cuerpazo, que estiliza su esbelta figura, además, con tacones muy altos y ropa muy fina. Ellas serán las encargadas de dar vida a dos de las cinco villanas que harán la vida imposible a más de un@ en la historia. Pues una tercera villana será interpretada por Cynthia Klitbo; la cuarta, por la actriz Juana Arias, quien viene de la serie de Netflix, "La Venganza de las Juanas" (2021) y una última será interpretada por Carmen Aub, en su debut en las telenovelas de Televisa.

Será a partir del próximo 13 de junio en el horario estelar de las 9:30 pm, cuando se pueda disfrutar de la historia de "Mujer de Nadie", protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas... ¡No te la pierdas!

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!