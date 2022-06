María León brilla con Divina Tentación, tema de Mujer de Nadie de Livia Brito y Marcus Ornellas

A nada del estreno de "Mujer de Nadie", la nueva telenovela de Televisa, el elenco se lució en la presentación oficial, la noche del pasado jueves, encabezado por Livia Brito y Marcus Ornellas y a ellos se unió la cantante María León, quien tendrá la responsabilidad de interpretar el tema central de la historia.

Vestidos de gala luciendo una elegante combinación entre el equipo, las actrices y la productora Giselle González brillaron con su presencia con atuendos de color blanco, mientras que Livia Brito destacó entre el resto del elenco con escotado vestido color rojo y los caballeros, galanes y villanos de la historia, en color negro.

Y entre el escenario oscuro, todos brillaron por igual. Livia Brito no podía parar de llorar de la emoción de pertenecer a un elenco de primera como lo es el de "Mujer de Nadie" -producido para Televisa Univisión-, mientras que Marcus Ornellas destacó que está muy agradecido de trabajar con un gran elenco que tendrá como villanos principales a Cynthia Klitbo, Azela Robinson y María Penella. Y en la parte masculina, el actor keniata también le hará la vida de cuadritos a Lucía, el personaje interpretado por la cubana Livia Brito.

Lee también: Univisión confirma fecha de estreno de 'Mujer de Nadie', telenovela de Livia Brito y Marcus Ornellas

Divina Tentación

Por su parte, la cantante María León se sumó al elenco, logrando brillar en el escenario con un vestido color negro, luego de la presentación oficial de la historia, quien cautivó a los presentes y a los internautas con su voz tras interpretar "Divina Tentación", el tema oficial de entrada del melodrama.

Luego de la presentación que fue hecha por el actor Gabriel Soto, los actores principales fueron abordados por la prensa y Livia Brito mostró su total satisfacción tras meses de grabaciones y de ver el resultado en la pantalla:

Lee también: Los vestidos con los que Maribel Guardia restriega a Lourdes Munguía que tiene mejor figura

"Muy emocionante... de verdad me siento muy feliz porque es un trabajo que conlleva mucho esfuerzo, como todas las telenovelas obviamente, empezamos muy temprano [a grabar], terminamos muy tarde... y verlo ya reflejado ahí [en la pantalla], todo el trabajo ya editado, con música, con el trabajo que han hecho los demás actores (...) se siente muy bonito... lloré mucho".

"Dedicado a todas las mujeres, no tanto a las que han sufrido, sino a todas, porque si no han pasado por una mala experiencia puede que estén a punto de, por una mala experiencia y puede que no lo noten o que no lo vean, porque nadie nos enseña a que esas son cosas malas".

Por su parte, el brasileño Marcus Ornellas, quien llevará a su cargo el personaje protagónico masculino, también precisó: "Es un gran proyecto muy bien hecho, gran historia, grandes actores -y no hago referencia a mí, hago referencia a mis compañeros-; yo me siento bendecido de estar en un elenco tan talentoso, con gente tan talentosa, y siento que el proyecto está muy bien dirigido, muy bien escrito; tiene un gran fotografía... es una gran historia".

Arap Bethke, actor con quien Livia Brito protagonizó "La Piloto" en 2017, también habló de su personaje: "Alfredo -como pueden ver- es medio mentirosillo, manipulador, tiene esta doble vida. Muchos de los personajes aquí tienen una doble vida, esconden muchas cosas, entonces eso lo hace muy interesante, que vamos a ir revelando los secretos de cada uno de los personajes conforme avanza la historia".

"Hoy más que nunca tenemos que alzar la mano, que seguir luchando, no permitir estas violaciones en todos los sentidos, y creo que estos son ejemplos, estímulos con los que la mujer se empodera y ve ejemplos de fortalezas para poder seguir adelante", fue el mensaje que dio Giselle González, la líder del proyecto, mientras tanto.

"Mujer de Nadie, más fuerte que su destino", llegará a la pantalla chica de Televisa a través del Canal de las Estrellas, el próximo lunes 13 de junio en el horario estelar de las 9:30 pm en sustitución de al bioserie de Vicente Fernández "El Último Rey, el Hijo del Pueblo" en su segunda temporada.

Síguenos en