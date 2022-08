Margarita Magaña lamenta no haber ganado papel en Corona de Lágrimas: "No saben cómo lloré"

A poco días del esperado estreno la telenovela Corona de Lágrimas 2, Margarita Magaña, actriz que hizo casting para ser parte de este melodrama protagonizado por Victoria Ruffo, confesó que lloró mucho por no haber obtenido el papel de Olga Ancira, mismo que Adriana Louvier rechazó por cuestiones de trabajo.

Fue hace unos meses durante una entrevista con el canal de YouTube, TLNovelas que Margarita Magaña manifestó que tras confirmarse que Louvier no sería parte del melodrama, ella hizo casting junto a otras artistas como Geraldine Bazán para quedarse con el papel de Olga, sin embargo, pese a que le echó todas las ganas del mundo se quedó a un pasito de estar en Corona de Lágrimas 2, pues finalmente la ex de Gabriel Soto fue la elegida, situación que le dolió mucho.

"No saben cómo lloré, no saben cómo me dolió porque ya había trabajado con esa producción, porque había estado con Alejandro Nones, entonces como que lo leo y lo entiendo muy bien a la hora de actuar", confesó la villana de telenovelas de Televisa.

Margarita Magaña confesó que se confió demasiado en estar en escenas con Alejandro Nones, pues ya había trabajado junto a él en la telenovela Teresa, historia estelarizada por Angelique Boyer, Aarón Díaz y Sebastián Rulli. "Como que volverlo a ver y hacer el casting con él fue bastante fácil, le eché todas las ganas del mundo, me quedé a un pasito de estar".

La actriz que ha participado en melodramas como El juego de la Vida, María la del Barrio y La Verdad Oculta, entre otras, indicó que, aunque esta consciente de que no era el momento de retomar su carrera, aún le duele mucho no ser parte en Corona de Lágrimas 2, pues añora hacer lo que más le gusta.

"No era momento, no era el personaje […] Creo que por algo no me quedé. Me duele hasta el día de hoy, pero bueno", compartió la actriz durante la entrevista para el canal de Youtube TLNovelas. Asimismo, Margarita Magaña expresó que añora retomar su carrera, pues , aunque tuvo una pequeña participación en el melodrama Vencer el Miedo, desea estar de lleno haciendo lo que tanto ama, después de dedicarse a la maternidad.

"Hice una pausa por maternidad y luego por pandemia, no me di cuenta en qué momento pasaron creo que 5 años que no hago una telenovela y de verdad que mi energía, mis ganas están enfocadas ahí", confesó. Magaña externó que desde hace un tiempo se ha dedicado ha hacer castings para algunos proyectos pero no ha sido seleccionada.

"He hecho castings, no he quedado, siento que aunque luego queramos si no estás es porque me toca estar ahorita en casa con mis hijos, con esta onda de la pandemia", aseveró la actriz que ha hecho su carrera en Televisa.

