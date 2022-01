Margarita Magaña confiesa qué actriz le ganó el papel en Corona de lágrimas 2

Tras participar en “Vencer el miedo” en 2020, Margarita Magaña se ha quedado con las ganas de regresar a las telenovelas en cualquier otro proyecto y recientemente confesó a sus fans que en su último intento por volver otra actriz se quedó con el papel que ella buscaba.

En una charla con el canal Tlnovelas, Margarita Magaña comentó que acudió a hacer casting para formar parte del elenco de “Corona de lágrimas 2”, melodrama producido por José Alberto Castro para Televisa, y que iba en busca de un personaje en específico, pero en la audición hubo otra histrionisa que le ganó el papel que quería.

La actriz reconoció que le dolió mucho el revés pues tenía muchas ilusiones de regresar a las telenovelas luego de dos años y que aunque ha buscado obtener algún rol en diferentes producciones, simplemente no se le ha dado, por lo que también lamentó haber quedado fuera de “Corona de lágrimas 2” ante esta actriz.

Luego que Adriana Louvier confirmara que no estaría en la segunda parte de “Corona de lágrimas”, diversas actrices acudieron a hacer casting para buscar ser la nueva Olga Ancira, entre ellas, Margarita Magaña, quien es reconocida por sus participaciones en melodramas como “El juego de la vida” y “Teresa”.

La villana de “Amar otra vez” señaló que le encantaría regresar a los foros de televisión pero hasta la fecha no se le ha dado volver: “Me muero de ganas de regresar y hacer una novela. ¡Me muero de ganas! Hice una pausa por maternidad y luego por pandemia, no me di cuenta en qué momento pasaron tantos años sin hacer una y tengo mis energías enfocadas ahí”.

Margarita Magaña agregó que no ha parado de hacer castings para diversas producciones con la esperanza de volver a ser considerada, peor no ha obtenido la respuesta esperada y la última ocasión perdió el papel ante Geraldine Bazán, quien será la nueva Olga Ancira en “Corona de lágrimas 2”.

“Sí, ¡carambas! No me lo recuerden, ya ven, me han dado en un punto débil, no saben cuánto lloré, no saben cómo me dolió, les voy a contar por qué me dolió: porque ya había trabajado con esa producción, porque había estado con Alejandro Nones, entonces como que lo leo y lo entiendo muy bien a la hora de actuar, como que volverlo a ver y hacer el casting con él fue bastante fácil”, dijo.

“Le eché todas las ganas del mundo, me quedé así, a un pasito de estar, y creo, y ahí vuelvo a ‘recreer’ en que uno está en donde te ponga Diosito, no era momento, no era el personaje, tengo que estar aquí, tengo dos hijos chiquitines, uno no ve la película completa de esta vida pero por algo no me quedé”, señaló Margarita Magaña.

“Me duele hasta el día de hoy”, admitió la actriz, quien agradeció las muestras de cariño de sus fans, que le dijeron que era perfecta para ser la nueva Olga Ancira: “Fíjense que luego está bien padre porque te quedas con estos comentarios y el cariño de la gente, eso me llena y me quita mi dolor, así que muchísimas gracias”. Mira el video a partir del minuto 23.





