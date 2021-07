Marcus Ornellas se despide de Mayrín Villanueva en Si nos dejan

“Si nos dejan” ha tenido un gran recibimiento por parte del público latino en Estados Unidos y ello ha sido gracias a la labor de los actores que integran el elenco y la producción de Carlos Bardasano, y tras cinco meses de grabaciones llegó el turno de despedirse, como lo hizo el actor Marcus Ornellas, quien colgó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Al borde el llanto, el esposo de Ariadne Díaz no pudo guardar las emociones encontradas que tenía tras grabar su última escena con Mayrín Villanueva, su coprotagonista en la telenovela de Televisa, y así fue como se despidió de ella.

Abrazándola, Marcus Ornellas dedicó unas sentidas palabras a Mayrín Villanueva, a quien llamó “chingona”, pues luego de trabajar juntos por cinco meses en “Si nos dejan” ha conocido su manera de trabajar, su profesionalismo y su innegable belleza.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Marcus Ornellas compartió un clip en el que se muestra muy emocionado por finalizar el rodaje de la telenovela que actualmente se transmite por Univisión y que llegará a las pantallas mexicanas a finales de este año.

“Muchas gracias de verdad, es un placer, un proyecto muy bonito, muy hermoso, con gente muy talentosa, muy generosa, los quiero mucho. Me hubiera gustado que continuáramos pero esto ya se acaba”, dijo el actor brasileño para posteriormente fundirse en abrazos con el resto de la producción y el elenco.

Pero no todo terminó ahí, pues Marcus Ornellas dedicó unas palabras a Mayrín Villanueva en la publicación realizada en la plataforma de la camarita, a quien le reconoció su talento y lo excelente compañera que fue durante los cinco meses que duró la grabación.

“Hoy me despido de la unidad @manzoluis y también me despido de mi querida y talentosa protagónica @mayrinvillaneva… ¡Eres una chingona y una excelente compañera! Qué agasajo trabajar con gente tan talentosa, entregada y amorosa”, comentó el histrión, quien anteriormente ha participado en telenovelas como “Muchacha italiana viene a casarse” y “A que no me dejas”.



“Hemos trabajado durante cinco meses en armonía, disciplina y disfrutando cada minuto en el set. Muchas veces llegábamos temprano, salíamos tarde pero siempre dejábamos todo en la cancha por qué amamos lo que hacemos. Somos unos pinches afortunados. ¡Los quiero mucho a todos y cada uno de mis compañeros de esta hermosa unidad/familia! ¡GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS!”, agregó el actor.

Marcus Ornellas ahora se tomará un respiro de pocos pues se ha confirmado su participación en el remake de la telenovela “Los ricos también lloran”, donde compartirá créditos con Lorena Graniewiz. El melodrama aún no ha dado a conocer el nombre de la protagonista femenina y se especulaban los nombre de Irina Baeva y Claudia Martin.

