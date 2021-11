Marcus Ornellas declara su amor a Mayrín Villanueva; Alexis Ayala los descubre en Si Nos Dejan

Las cosas se están poniendo 'de a peso' en la telenovela "Si Nos Dejan" y es que luego de haber sido descubierto en la cama con otra mujer por su esposa, Sergio Carranza -el personaje que interpreta Alexis Ayala en la historia- descubrió a su mujer Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) en brazos de Martín Guerra (Marcus Ornellas), quien no ha reparado en declararle su amor y por ello, se desvive por ella.

Lo que además de ayudar a Sergio a hacerse la víctima ante la situación por haber sido echado de su casa por Alicia, quien aún se encuentra en terapia para poder entender y superar la infidelidad de su marido, ahora, el cuadro tan tierno que ha visto entre Alicia y Martín, lo hará enfurecer aún más y sin duda, arremeterá contra Martín, quien es empleado como periodista en la misma televisora que lidera Sergio.

La infidelidad de Sergio Carranza quedó al descubierto desde un principio; no obstante, la vida a llevado a Alicia Montiel a conocer a un hombre guapo, inteligente, amable, caballeroso y que además, empieza por obsesionarse con Alicia y más aún, al saber por el caos emocional por el que atraviesa luego de encontrar a su esposo con su compañera de trabajo Julieta Lugo (Scarlet Gruber) en la cama en pleno acto sexual.

Y tras el evidente desorden en la casa de los Carranza Montiel causado por el propio Sergio, los tres hijos que tiene con Alicia, Gonzalo (Carlos Said), Miranda (Isadora Vives) y Yuri (Isabel Burr), están viviendo su vida como les da la gana, sin escatimar en vivir a plenitud y dándose gusto en todo, en la historia producida por Carlos Bardasano para Televisa.

Lo que ha propiciado que el desorden en sus vidas se haga más que evidente y en el caso de Miranda que se encuentra estudiando la preparatoria, está enojada con ella misma por ser una gamer empedernida (jugadora) de videojuegos y tener que esconder su identidad con el chico que le gusta debido a que en su mundo no entran mujeres, sólo hombres; pues a él también le gusta jugar.

Sin embargo, ella derrapa por él y él por otra chica de la prepa de la que es novio; su primer descalabro sentimental le ha causado severos daños a Miranda, quien tras sufrir una caída, tiene problemas por un coágulo (hematoma) que se le formó en la cabeza y ocultó lo que pasaba a sus padres ya que todo ocurrió durante su proceso de separación.

Miranda es una chica solitaria que sólo habla con su pez, que es su mejor amigo, pero en realidad sus padres conocen muy poco de ella, pues se ha encerrado en su mundo tratando de ocultar lo que más tarde será inevitable.

En tanto, la situación por la que atraviesa Miranda llega a oídos del personal del canal de televisión donde trabaja Sergio, pues luego de que en la escuela Miranda sufriera un desmayo y su mejor amiga la llevara a la enfermería, las autoridades llamaron a Alicia para comunicarle lo que estaba pasando con su hija, mientras ella estaba escuchando de boca de Martín, que está enamorado de ella y le pide intentar tener una relación, pues los dos son libres.

Pero Alicia no contestó el teléfono porque no haya querido, sino porque no lo escuchó, además dijo que se le había terminado la pila y estaba incomunicada. Ante la situación, la doctora del plantel, llamó a Sergio enterándolo de toda la situación; cuando Alicia llega a su casa, se entera de que Miranda está en el hospital y corre hacia allá.

Por otro lado, el personal del canal televisivo saben que Sergio no puede estar presente por el problema suscitado con su hija, por lo que Martín Guerra se entera también y tras reclamarle a Julieta el hecho de embarrarlo como el responsable de hacer pública la relación de ella con Sergio, va al hospital a apoyar a Alicia.

Después de un discusión que han tenido Sergio y Alicia en frente de Miranda por un tatuaje que ambos han descubierto en ella y por los cabellos pintados de azul, y éste le reclama porque le echa en cara que después de que él se fue de la casa ella no puede con todo el paquete de criar y estar al pendiente de sus hijos.

Lo que Sergio no ha tomado en cuenta es que ya están grandes y hacen lo que les da la gana sin poder a veces controlar la situación; pero él cree que por no vivir en su casa, todo se ha derrumbado, sin imaginarse que el comportamiento de sus hijos viene desde tiempo atrás.

Dentro del hospital, Alicia se sale fúrica de la habitación de Miranda y llorando, va en busca de su mamá -Doña Eva Vda. de Montiel (Susana Dosamantes); mientras espera el elevador para ir a la cafetería éste se abre y ve a Martín, quien la sorprende pero al mismo tiempo no puede ocultar su dolor; él la abraza con amor.

Acto seguido, Sergio se va a buscar a Alicia y en eso la ve en brazos de Martín Guerra, su más grande enemigo al que, si ya le tenía tirria, ahora no dejará de asegurar que fue él quien desparramó el chisme de su relación con Julieta y no descansará de hacerlo pagar por enamorarse de su mujer.

¿Que pasará en "Si Nos Dejan"?, para ver esta emocionante historia, no te la pierdas de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

