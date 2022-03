Marco Méndez, el guapo galán de Rubí que hoy es un indigente en Amor Dividido

Con un total de 27 producciones televisivas y en cine, el actor Marco Méndez, ha sido un galanazo de telenovelas como cuando lo fue en la telenovela "Rubí" (2004) a sus 28 años de edad, dando vida a Luis Duarte López; pero hoy es un indigente en la telenovela "Amor Dividido" (2022).

No hace mucho, se pudo ver su participación precisamente en "Rubí", telenovela que protagonizaron Bárbara Mori, Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, cuando Marco Méndez era todo un galán que hasta andaba confundiendo las cosas y le "tiró el rollo" a Maribel de la Fuente, personaje que interpretaba Jacky Bracamontes, pero su decepción fue bastante cuando se enteró que era su media hermana.

En otras ocasiones, ha sido el villano de los melodramas como "La Doble Vida de Estela Carrillo" (2017) dando vida al despiadado Asdrúbal Guerrero o en "Sueño de Amor" (2016) en la piel Óscar Sousa Villaurrutia, haciendo la vid imposible a Marjorie de Sousa -una de las protagonistas-.

Y tras figurar en otras telenovelas entre las que figuran "Me Declaro Culpable" (2017-2018) o la teleserie de abogados "Por Amar sin Ley (2019), Marco Méndez ahora ha dado un giro de 180 grados, luciendo una cabellera mucho más blanca que hace algunos años dando vida a Valente Tovar en "Amor Dividido, Entre Dos Mundos" -como es el nombre completo de la telenovela producida por Angelli Nesma Medina para Televisa Univisión-.

Valente Tovar es un hombre que, de no ser porque no quiere afrontar las responsabilidades de ser padre y de hacerse cargo de los gastos de su familia, más bien parece un indigente que además de no tener un lugar donde dormir, se acerca a su hija Lucero (Paulina Ruíz), quien todavía siente amor por él y lo consiente dándole dinero para que lo malgaste en la bebida y otros vicios.

Y es que, luego de formar una familia con Julia Moreno (Elsa Ortiz), Valente se desentendió de sus hijos y su esposa y prefirió andar deambulando por las calles hasta parecer un auténtico vagabundo sin oficio ni beneficio.

Incluso, su avaricia por ganar dinero fácil, lo llevarán a amenazar a su suegra Cielo Sánchez (Eugenia Cauduro) a quien ha visto en una situación comprometedora con Phillipe Charpentier (Pedro Sicard), poniéndole el cuerno a su esposo Domingo Moreno (José Elías Moreno).

Pues su desfachatez, ha hecho que su esposa Julia haya tomado las riendas del matrimonio y se haya ido a trabajar a Estados Unidos para poder mantener a sus hijos y poderles dar una vida de calidad, mientras ella vive carencias allá porque prácticamente todo el dinero les envía.

Incluso, su dinero alcanza para mantener hasta el holgazán de Valente, pues a cada rato va y le pide ayuda a su hija para comer o malvivir. Con este personaje, Marco Méndez parece un hombre mayor, pues a sus 45 años de edad, se ha dejado crecer la barba y el cabello que cada día lo tiene más blanco.

Si quieres ver más de Valente Tovar, su familia y todos los personajes de "Amor Dividido", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas.

