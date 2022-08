Marcia se entera que no fue la única en la vida de Esteban en La Madrastra

Tras su llegada a México en la que está aprovechando para reunir toda prueba que libere de la culpa sobre un crimen que no cometió y que la mantuvo por veinte largos años en una prisión de España, Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) ya se ha enfrentado a varios de los integrantes del clan Lombardo y ha descubierto cosas que la llevan a dar con quien piensa, es el verdadero asesino de Nicolás Escalante (Gabriel Soto) en "La Madrastra".

Pero también se entera de otras cosas, como que ella no fue la única mujer de Esteban Lombardo (Andrés Palacios) por boca de una mujer despechada que nunca logró que él se fijara en ella y ahora está haciendo todo porque Omar, hijo de Nicolás se entere que Marcia es la culpable de su muerte, aunque no lo ha conseguido.

Pues desde que la conoció por casualidad, él está encaprichado con Marcia y ha decidido por convicción propia, que ella es la mujer de su vida, sin importarle que le doble la edad, ni mucho menos imaginarse que ella sea señalada como culpable de la muerte de su padre.

Tras sorprenderlo con su regreso a México, Marcia sorprendido a Santino González (José Elías Moreno) y le ha hecho ver que él es el principal sospechoso de haber matado a Nicolás, pues no soportaba la idea de que ella y él fueran amigos y hasta le hizo creer a Esteban que ellos se entendían.

Pero entre estudios médicos y haber recaído en una terrible enfermedad que está acabando con su vida, Marcia le pide a Dios que el malvado y avaro Santino no se vaya de este mundo sin que revele que él fue quien mató a Nicolás con tal de que ella limpie su nombre.

Y es que ella ha descubierto tras otros encuentros con otros integrantes de la familia Lombardo y los amigos de siempre, que Santino viajó a Palma de Mallorca cuando ella y estaba encerrada en la cárcel y ahora sabe porqué, la persona que contrató como cómplice, murió atropellada.

Por otro lado, Pablo Núñez (Christopher Valencia) que ha sido contratado por Esteban para que le dé clases de Filosofía a su hija Lucía (Ana Tena), pues ella se ha dado de baja de la universidad para darle en la torre porque él se quiere casar con Paula Ferrer (Denia Agalianou); y en su experiencia, Lucía le ha dejado muy mal sabor de boca y por si fuera poco, ya descubrió que Álvaro (Adrián Di Monte) ahora busca aprovecharse de la belleza e inocencia de Lucía.

Tras no poder hacer desistir de su idea a su hermano Esteban, Lucrecia (Marisol del Olmo) se une al enemigo e hipócritamente se acerca a Paula con el pretexto de querer ayudarla con los preparativos de su boda, lo que por supuesto le extraña a todo mundo, pero lo que no sabe, es que es que lo hace porque le resulta mucho más fácil quitarla a ella del camino, que a la propia Marcia, por quien ha descubierto, su hermano todavía podría sentir algo por ella.

Luego de lograr convencer a Marcia de salir un par de veces a tomar una copa en un restaurante, Omar Escalante (Sebastián Fouilloux), quien es hijo de Nicolás y Rebeca (Vilma Sotomayor), ella le confiesa que conoció a sus papás, pues Esteban "su antiguo novio y ex pareja" como se lo ha hecho creer, se los presentó cuando eran jóvenes.

Ella le dice que le gustaría ir a la tumba de ellos a visitarlos y Omar lleva a Marcia. Estando ahí, Marcia se postra ante la tumba y llena de coraje y enojo por tantos años que pasó encerrada por su muerte de la que ella no fue culpable, rompe en llanto y les promete que hará todo por vengar su muerte para que sus almas descansen en paz. Omar la encuentra llorando y se sorprende, pues nunca pensó que la mujer con la que está obsesionado y a la que culpan de la muerte de su padre -sin que él lo sepa-, les tenga tanto cariño y respeto a sus padres, lo que lo hace enamorarse todavía más de ella, aunque ante él ella no sea Marcia Cisneros, sino Marisa Jones.

Tras llegar al Hotel Central, donde está viviendo, luego de que Omar la llevara, Marcia es abordada primero por Inés Lombardo (Isadora González) quien le pde que deje ser feliz a su hermano, pues quien ha manipulado más a la familia es Lucrecia, quien se encargó de borrar todo recuerdo de Marcia para que a sus hijos se les olvidara su imagen. Además le revela que el cuadro que está colgado en la sala no fue idea de Esteban, sino también de Lucrecia. Pero Marcia le asegura que hagan lo que hagan, ella no va a renunciar a sus hijos.

Todavía ni bien termina de despedirse de Isadora -quien es a la única que aprecia sinceramente de los Lombardo -a parte de sus hijos- y se apersona Florencia Linares (Martha Julia), quien va a reclamarle el hecho de que vaya a acosarlos, pero ella le recuerda que ella es la única a la que no la buscado, aunque tiene mil cosas que reclamarle como su testimonio en el juicio de hace veinte años que fue clave para que ella fuera encerrada tras las rejas.

Pues ella aseguró que Nicolas y ella (Marcia) eran amantes; pues lo único que buscaba con ello era que Esteban se enamorara de ella una vez que Marcia ya no estuviera presente en sus vidas y hasta muy cínicamente le hace ver que ella estaba dispuesta a dejar a Bruno (Juan Martín Jáuregui) -su marido-, si Esteban la aceptaba, pero Marcia le hace saber que nunca se ha fijado en ella.

No obstante, la estocada final de la conversación, fue cuando Florencia le dio a entender que su marido no era ni una perita en dulce, pues así como estaba enamorada de ella, así mismo lo estaba de Rebeca, la esposa de Nicolas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!