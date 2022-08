Marcia prepara su regreso y deja helados a los Lombardo en La Madrastra

Han pasado veinte los de aquel hecho que marcó su vida dejándola bajo la sombra y ahora que Esteban Lombardo (Andrés Palacios) busca el amor de nuevo, apoyado por su hermana Lucrecia (Marisol del Olmo), de deshacen de todos sus recuerdos; lo que no se imaginan es que Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) prepara su regreso y dejará a todos helados en la telenovela "La Madrastra".

En tanto, tras enterarse que está próximo a comprometerse en matrimonio, Florencia Linares (Martha Julia) le reclama su desamor a Esteban y le advierte que si se casa con Paula Ferrer (Denia Agalianu) ella le contará toda la verdad sobre Nicolás Escalante (Gabriel Soto) a su hijo Omar (Sebastián Fouilloux), quien es un profesionista y trabaja en la empresa Lom-Art de los Lombardo.

Luego de su llegada a México, Marcia se encuentra con varias sorpresas, entre éstas, el Padre José (Juan Carlos Barreto) le cuenta que cada año los Lombardo organizan una ceremonia en honor a su memoria y ella no lo puede creer, pues sus hijos son las únicas personas que la hicieron seguir adelante aunque fuera encerrada; y asegura que no sabe si es peor que la crean una mala mujer por un asesinato que o cometió o que crean que está muerta.

Nicolás, el personaje que detonó la desgracia de Marcia

Por su parte, Esteban no quiere darle detalles de la muerte de Nicolás a Omar ni a nadie. Florencia le cuenta a Omar que su padre no murió de un infarto como le han hecho creer, pero en eso llega Esteban e interrumpe la conversación. Omar le dice que prefiere escucharlo de su padrino (Esteban) y él le cuenta que Nicolás no murió de un infarto, sino que lo asesinaron.

Tras ponerla al tanto de todo, el padre José le cuenta a Marcia que efectivamente Esteban no ha querido hablar sobre la muerte de Nicolás en todos estos años y además le revela que Rebeca Macías de Escalante (Vilma Sotomayor), la esposa de Nicolás que le reclamaba una supuesta infidelidad, murió a causa de enfermarse de los riñones y en su lecho de muerte le pidió a Esteban que se hiciera cargo de su hijo, por lo que él lo apadrinó.

Esteban le cuenta a su ahijado Omar que su padre fue asesinado porque lo asaltaron y fue una mujer; Omar se sorprende y lo primero que pregunta es quién fue, pero Esteban le asegura que la mujer que le disparó ya pagó una condena.

Y entre la plática, Marcia le dice al padre que ella cree que el asesino está entre los que fueron al viaje y hasta piensa que fue Rebeca la que pudo haber matado a su esposo y es que en ese entonces, muchos creían que ella y Nicolás tenían una relación clandestina. Tras sentirse desconsolado por la noticia que acaba de enterarse, Omar va a la tumba de su mamá Rebeca, y le platica de todo lo que se acaba de enterar.

El padre le llama a Hugo Lombardo (David Caro Levy) debido a que lo iba a ayudar con labores de beneficencia para la iglesia y Marcia escucha su voz, el padre le promete que la va a llevar a ver a sus hijos y ella se transforma: se quita lo vieja y descuidada para ir en busca de los suyos. Sólo que el padre le revela un secreto más: que Esteban tiene novia y que está decidido a casarse con ella; y aunque parece que a Marcia no le importa, es un hecho que está sufriendo.

El soborno

No obstante, los deseos de Esteban no se cumplirán tan fácilmente, pues tiene muchos obstáculos a su alrededor para cumplirlos, y es que, Lucrecia le propone a Paula que deje en paz a Esteban a cambio de lo que le pida y tras reírse de ella en su cara, termina aceptando su propuesta y le pide nada menos que 50 millones de pesos.

Pero Lucrecia se arrepiente de su propuesta con el pretexto de que ella no vale esa cantidad. En tanto, Esteban planea ir a comer con Paula pero no llega a la comida y en su lugar va Emilia Zetina (Cecilia Gabriela) y le cuenta lo que hizo Lucrecia, pór lo que Esteban enfurece.

Marcia se desmaya tras conocer a Omar

Luego de cambiar su apariencia, Marcia acompaña al padre a la empresa de los Lombardo y en un momento que la dejó sola ella vio a Omar y le gritó "¡Hugo!", pensando que era su hijo pero cuando lo tenía en frente si dio cuenta que no era él y se desmayó al saber que era el hijo de Nicolás y Rebeca. Él la revivió con ayuda de Celia Núñez (Julia Urbini) -la recepcionista- y el padre José.

Pero cuando en realidad vio a Hugo no pudo contener el llanto y le hizo saber al padre que o podía controlar sus emociones, pues todo lo que está viviendo Marcia en un lugar del que nunca debió irse, es nuevo para ella.

El inevitable reclamo

Fúrico, Esteban le reclama a Lucrecia que le haya propuesto ese trato a su prometida, pero su opinión es que ella es muy poca cosa para él y no merece un hombre como él; Paula está escondida en Avándaro, Guanajuato y Donato Rivas (Marco Treviño) le revela a Esteban que ella está ahí por lo que va a verla.

Marcia observa muy de cerca a Santino, Donato, y Bruno, Florencia y a Inés; también ve a Lucrecia y ve a Esteban besarse con Paula, ve correr de cerca a Hugo y se emociona con la idea de ver de nuevo a sus hijos; ya volvio a ver de nuevo a Lucía Lombardo (Ana Tena), quien ya es toda una señorita y la dejó de ver cuando apenas era una bebé.

Una misteriosa invitación

Marcia tiene sed de venganza y le habla a su abogado y amigo Iñaki Arnella (Alberto Pavón), quien la ama con toda su alma, y le cuenta que tiene un plan pero necesita de su ayuda. Posterior a ello, los Lombardo y los amigos más cercanos de la familia, reciben una misteriosa invitación a un evento, y aunque no saben de qué se trata, todos deciden asistir; Lucrecia se muestra renuente pero su hermana Inés (Isadora González) la convence.

La cita es en el Hotel Central de la Ciudad de México y todos se sorprenden de verse reunidos, pues nunca pensaron encontrarse ahí. Mientras tanto, Marcia cambia de look y se prepara su regreso ante todos ellos, todos los que le hicieron mucho daño y que tuvieron que ver con su encarcelamiento en Palma de Mallorca, España.

Las reacciones de todos serán inevitables... Pero ¿qué pasará ahora que Marcia ha regresado a sus vidas? para descubrirlo, no te pierdas "La Madrastra" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

