Marcia pone a temblar a todos tras su regreso en La Madrastra

El asesinato que se cometió hace veinte años en Palma de Mallorca, España, evidentemente culpó a Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) por todos los frentes, pero lo que no se imaginaban es que ella llegaría de nuevo a sus vidas para esclarecer los hechos y para recuperar a sus hijos, lo que los está poniendo a temblar a todos en "La Madrastra".

Pues Marcia se ha puesto a investigar a uno por uno de los Lombardo -incluyendo a su ex marido Esteban (Andrés Palacios)-, y se ha enterado de muchas cosas que la familia y los "fieles amigos" nunca pensaron que ella descubriría.

En tanto, quienes se han enfrentado a ella, han mostrado culpabilidad más que enojo o coraje, pues Marcia está esperando a que cualquiera de ellos dé un paso en falso para que sol@ se descubra y confiese su crimen, ese que dejó en la sombra por dos décadas de Marcia Cisneros o Marisa Jones.

Álvaro cena con los Lombardo y lo cachan en su mentira

Pero no sólo existe ese problema, pues Álvaro González (Adrián Di Monte) ha logrado colarse a la vida de los Lombardo, primero como amante de Paula Ferrer (Denia Agalianou) y luego como novio de Cecilia Núñez (Julia Urbini), pero su estocada final, es conquistar a Lucía Lombardo (Ana Tena), de quien supuestamente está enamorado, pero lo único que quiere es presionar a Paula para que le suelte el dinero que le pidió para no enseñarle los vídeos íntimos a Esteban que tiene con ella. Y en la charla "en familia" todos se dan cuenta que es un vividor, un mentiroso y que no viene de ninguna familia de abolengo.

Esteban se sorprende de que Lucrecia lo apoye en su boda

Por otro lado, tras descubrir a su hija Lucía besándose con Álvaro, éste se sorprende que después de que su hermana Lucrecia (Marisol del Olmo) no lo apoyaba en lo más mínimo para casarse con Paula, ahora hasta lo felicita y le da todo su apoyo; lo que Esteban no se imagina es que para Lucrecia es mucho más fácil deshacerse de Paula una vez que se case con él, a deshacerse de Marcia, quien además de regresar a recuperar a sus hijos, viene decidida a recuperar a su familia.

Emilia le pide a Paula que no posponga más su boda con Esteban

Y una de las que más nerviosa se puso con la llegada de Marcia es Emilia Zetina (Cecilia Gabriela), quien vive eternamente deseando ser madre; y aunque parece que ella no tuvo nada que ver con el asesinato de Nicolás Escalante (Gabriel Soto), no oculta su molestia contra Marcia, pues asume que por culpa de ella es que ella y su esposo Donato Rivas (Marco Treviño) perdieron a su bebé en Palma de Mallorca hace veinte años.

A ahora que nuevamente esta intentando ser madre, teme por la presencia de Marcia y una de las cosas que más le preocupan es que su sobrina Paula se case lo antes posible con Esteban para que ella y su marido puedan pasar a formar parte de los Lombardo y "se terminen" sus preocupaciones, por lo que le exige a su sobrina que no posponga la boda ni un día más. Además, Emilia ya sabe de la existencia de Álvaro y quiere evitar a toda costa que Esteban se entere de lo que hubo entre Paula y Álvaro.

Omar se da cuenta de que su padrino lo quiere alejar de Marisa Jones

Por su parte, Omar Escalante (Sebastián Fouilloux), quien está muy interesado en Marcia, sin saber que ella es la mujer que culpan del asesinato de su padre Nicolás, reclama a su padrino Esteban (quien en realidad puede ser su padre), que él lo quiera impulsar como el encargado de ir a manejar una oficina de Empresas Lom-Art, a Miami, Florida, pues él no quiere moverse de México, y por supuesto se da cuenta de que Esteban lo quiere alejar de Marisa Jones, el nombre que Marcia se ha puesto ante él para que no descubra su pasado, aunque Omar ya sabe que fue una novia de Esteban pero desconoce su verdadero nombre.

Emilia sufre aparatoso accidente

Emilia va a pedir una cita con su ginecóloga y es sorprendida por Marcia, quien la felicita por su embarazo, pero ella reacciona muy mal, al grado de reclamarle su presencia. Marcia le hace ver que no cree que ella tuviera razones para hacer a un lado a Nicolás, pero a ella sí. Pues su coraje surgió a raíz de que perdió a su bebé en Mallorca.

Emilia le revela que desde ese momento su odio hacia ella creció tanto que no la quiere ver ni en pintura, pues le quitó la oportunidad de ser madre hace veinte años. Sale despavorida de la clínica de fertilidad y llorando desconsolada. Marcia se queda dentro de la clínica. Pero cuando Emilia quiere cruzar una calle, un automóvil viene a toda velocidad y la arrolla, dejándola tirada e inconsciente en el pavimento.

En tanto, Marcia se va a la embajada de España en la Ciudad de México y descubre que Santino González (José Elías Moreno) tenía vínculos con Antonio Gil, un tipo que ella está buscando para esclarecer dicho crimen.

Para seguir descubriendo qué pasará en esta historia, no te pierdas "La Madrastra" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

