Marcia les anuncia a sus hijos que Esteban le propuso matrimonio en La Madrastra

En sus intentos por descubrir al verdadero culpable de la muerte de Nicolás Escalante (Gabriel Soto), Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) anda en busca de Antonio Gil (Pedro Prieto), uno de los cómplices de Santino González (José Elías Moreno), quien Marcia cree que es el verdadero culpable, pues todas las pruebas lo señalan en "La Madrastra".

Pero no es el único obstáculo al que Marcia se ha enfrentado, pues gracias a la cercanía con Omar Escalante (Sebastián Fouilloux), ya la empiezan a ver como una mujer que se aprovecha de las circunstancias para inmiscuirse en la vida de los Lombardo, que le han hecho tanto daño.

El episodio número 15 de "La Madrastra" fue crucial, pues Marcia Cisneros pone un alto a tanta mentira e intriga que ha envuelto la vida de sus hijos, tras hacerles creer que su madre no existe y que su rostro es el de una mujer ajena a ella, a la que veneran viendo su cuadro todo el tiempo en la sala de la mansión Lombardo.

Lee también: Lucrecia se delata ante la envidia que le tiene a Marcia y miente sobre ella

Marcia se reencuentra con Gaspar Iglesias

La primera impresión de Marcia al ver a Gaspar Iglesias (Diego Soldano), la llevó a decir que ella no es Marcia, pero se delata cuando éste le confiesa que Esteban Lombardo (Andrés Palacios) les había dicho que ella estaba muerta y ella afirma que así es, ha estado muerta en vida por más de veinte años.

Pero la aparición de Gaspar en Cancún, México le trajo beneficios a Marcia, ya que desde el primer momento que ella le contó todo lo que ha pasado todo este tiempo, él se puso a sus órdenes y hasta se ofreció a ayudarle a buscar a Antonio Gil, quien ya sabe que lo andan buscando y se escondió.

Gaspar está a punto de firmar un contrato con Esteban y le confiesa a Marcia que está a punto de no hacerlo, pues no se le hace justo todo lo que hizo con ella, pero ella le dice que su relación con Esteban no tiene por qué afectar sus negocios con Esteban, por lo que le pide que no desista de esa firma.

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

Pablo se asincera con Esteban y éste lo enfrenta

El esfuerzo que Pablo Núñez (Christopher Valencia) ha hecho por llamar la atención de Lucía Lombardo (Ana Tena) para que tome sus clases particulares de Filosofía, se ha visto obstaculizado por la rebeldía de ella, pues en más de una ocasión ha demostrado que su clase no le interesa; y encima, coquetea con Álvaro González (Adrián Di Monti), un tipo que, sin que Lucía lo sepa, Pablo conoce muy bien, pues anteriormente fue novio de su hermana Cecilia (Julia Urbini), por lo que sabe que es un vividor de primera.

Y cansado de tantos desplantes de Lucía, éste la toma a la fuerza y la besa, causando la sorpresa de ella, y antes de que vaya a la empresa a acusarlo con su padre, Pablo se le adelanta y le explica a Esteban que él ya no puede ser profesor de su hija, pues la besó a la fuerza... Esteban le pregunta si se enamoró de ella y él le responde que sí.

Tras su molestia, Esteban acepta su renuncia y le dice que se le va a pagar lo que se le debe pero Pablo le dice que no quiere nada. Cuando Lucía entra a la oficina de su padre para acusarlo llamándolo tarado, su padre valora enfrente de ella que él tuvo la decencia de renunciar tras reconocer su falta.

Omar rompe las ilusiones de Celia

Por otro lado, Omar ya se dio cuenta que cada vez es más difícil que Marcia le haga caso, pues ella sólo lo ve como a un hombre al que de niño le hicieron mucho daño arrebatándole a su padre y encima, su madre murió debido a una fuerte enfermedad.

Pero además de eso, Celia se siente culpable por lo que hizo su hermano, por haberlo recomendado, pues no fue una buena idea, y encima se preocupa porque ya no va a entrar ese sueldo a su hogar, que era para los gastos de su casa.

Y para hacerla sentir menos peor, Omar la invita a comer y ella acepta toda ilusionada. En plena comida, ella le externa que nunca se imaginó comer con su jefe pero él le dice que está haciendo lo que puede por ella, pero le pide que no confunda las cosas, pues ya se ha dado cuenta de que él es el amor de su vida; ella le dice que lo sabe muy bien, pues sólo quiere alegrarle su día y le pregunta si su corazón ya está comprometido... él se lo afirma y le confiesa que está enamorado perdidamente de Marisa Jones.

Lucía confiesa que Marisa es su rival

Apenas llega de la playa, Marisa es abordada por Omar, quien fue a buscarla para dejarle la invitación para la misa de aniversario luctuoso que hace cada año para honrar la memoria de su padre y ella le asegura con los ojos llenos de lágrimas que ahí estará.

Después de la misa, Lucía estalla en contra de Marisa (Marcia) -su madre-, de quien sabe que Omar está enamorado y va y le dice todo lo que su tía Lucrecia Lombardo (Marisol del Olmo) les dijo a todos, sobre que es una mujer fácil y que engañó a su padre hace muchos años. Marcia está escuchando todo detrás de la pared y el padre José Jaramillo le pone un alto y le exige que cuide sus palabras.

Él le dice que las cosas no pasaron así y que si ella la conociera, la amaría, pero Lucía insiste en que no es así y que no piensa conocerla, pues le asegura que ella es su rival de amores porque Omar está enamorado de ella.

Marcia revela que Esteban le propuso matrimonio

Un nuevo encuentro entre Marcia y Esteban vuelve a darse cuando ella lo vuelve a presionar para que le diga a sus hijos la verdad sobre ella, pues le advierte que el tiempo se le está acabando, por lo que ella se apersona en la mansión de los Lombardo y sorprende al propio Esteban hasta dejarlo sin palabras cuando ella les hace a sus hijos una revelación que él no esperaba escuchar...

Pues él esperaba que les dijera que ella es su verdadera madre pero no fue así. Y tras el reclamo de Lucía por querer ligarse a Omar, un muchacho de 25 años, ella le dice que no tiene nada que ver con él y les revela: "Su padre me acaba de confesar que sigue enamorado de mí y que quiere casarse conmigo", generando un silencio total.

El capítulo de esta noche se va a poner bueno, pues habrá que ver si Esteban le seguirá el juego a Marcia y cuáles serán las condiciones que ella le pondrá para que no les revele a sus hijos que ella es su madre. Así que no te pierdas "La Madrastra" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en