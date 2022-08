Marcia evidencia a todos y conoce a sus hijos en La Madrastra

Luego de regresar a México, Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) empieza a concretar su plan para darle una lección a los Lombardo y hacerles ver que está de vuelta y más empoderada y decidida que nunca a recuperar a sus hijos en la telenovela "La Madrastra"

"Yo solo espero que la presencia de mis socios aquí, no comprometa la firma de quien nos invitó", dijo entusiasmado Esteban Lombardo (Andrés Palacios) a ver sus hermanas y a los "amigos" más cercanos de la familia, pues nadie sabía de que se trataba la reunión.

Pero ¡Oh sorpresa!, pues frente a ellos sonó una copa que era golpeada por un cubierto para llamar su atención y lo primero que vieron fue a Marcia muy cambiada físicamente, transformada; pero eso sí, conservando las mismas curvas, atributos y belleza que siempre pero ahora más madura y preparada para enfrentar la vida que hace 20 años, cuando debido a sus testimonios, fue encarcelada en una cárcel de España.

La incómoda reunión

La malvada Lucrecia Lombardo (Marisol del Olmo), la distinguida señora Emilia Zetina (Cecilia Gabriela) y su esposo, el abogado Donato Rivas (Marco Treviño), el avaro y "rabo verde" Santino González (José Elías Moreno), Florencia Linares (Martha Julia) y su marido Bruno Tejada (Juan Martín Jáuregui), así como el propio Esteban, mostraron su sorpresa y su malestar e inconformidad al ver a Marcia; la única que se mostró contenta de verla fue Inés Lombardo (Isaura González), aunque en silencio, pues siempre es reprimida por su hermana.

Marcia, no se quedó con las ganas de expresar: "No me sorprende que hayan aceptado esta invitación porque los conozco, no podrían resistirse a un evento como éste; así de frívolos y banales son. Apuesto a que juraban que jamás volverían a verme".

Y con todo su veneno, Lucrecia le confiesa que no sabe cómo es que la dejaron salir antes de la cárcel y Marcia le restriega que porque la asesina de Nicolás Escalante (Gabriel Soto) no es ella. Por su parte, Florencia le pregunta que porqué organizar esa farsa y Marcia y ella le restriega que en mostrar farsas, ellos son los expertos.

Pero Esteban no se salva de ser evidenciado y humillado, pues ella le pregunta porqué no fue su prometida y éste no da crédito de lo que escucha. Santino es el siguiente en la lista, pues a la que apodan 'la madrastra', le pregunta dónde quedó ese hombre que pensaba que con su dinero podía conseguir a cualquier mujer, incluso a la mujer de su socio [Esteban] -o sea, ella-, tras verlo tan acabado físicamente; pues le asegura que ese hombre ahora se ha convertido en un miserable que ahora vive en una pocilga, y su reacción es saber desde cuándo lo está espiando.

Emilia le pide a Donato que se vayan y le reclama que por culpa del crimen que "ella cometió", perdió a su bebé hace 20 años pero ella le dice que ojalá la clínica de fertilidad en la que se atiende actualmente, le cumpla su deseo de ser madre. Por su parte, Donato -al abogado que la mal defendió en el juicio hace dos décadas-, le comenta que le alegra que ella esté libre pero él y su esposa no tienen nada que hacer ahí y Marcia le asegura que se equivoca, pues para él también hay reclamos ya que su silencio le arrebató 20 años de su vida, y es que ella le asegura que él no movió un dedo en "su defensa" en el juicio, pues nunca se molestó de buscar evidencias que demostraran su inocencia, tras haberle asegurado él que "se hizo todo lo que se pudo".

Emilia la llama malagradecida y Florencia le grita que es una asesina. Marcia le dice que lo que ve en ella es que sigue mandando en un matrimonio sin amor y Bruno le asegura que no es así, pues él ama a su esposa, pero ella le dice que es un gran mentiroso, pues lo único que lo sigue manteniendo en ese matrimonio es la obsesión que tiene por ser como Esteban; Donato le dice que ya basta de reclamos pero ella los evidencia diciéndoles que por lo que ve, ambos siguen cubriéndose las espaldas y viviendo a la sombra de Esteban y envidiándolo en silencio, como siempre.

Lucrecia toma del brazo a Esteban y le pide que se vayan pero Marcia no se calla lo que ve en ella y le restriega que sigue manipulando a su hermano a su antojo; pero también se burla de ella diciéndole que seguramente la sola idea de Esteban de casarse de nuevo, habría agudizado su gastritis, pero espera que sus visitas al médico le ayuden a superar la enfermedad. Lucrecia le reclama preguntándole desde cuándo los vigila y Esteban le pide que ya no siga diciendo más mentiras; Marcia le segura que aquí, los únicos mentirosos son ellos por haberla matado en vida durante tanto tiempo.

Florencia le restriega en su cara que lamenta que no esté muerta y que esé ahí, fastidiándoles la vida y Lucrecia le dice que es una cínica no aceptar que es una asesina pero Marcia les dice que ni está muerta ni es una asesina pues no cometió ningún crimen y ésta le pregunta que entonces por qué la condenaron. “Me condenaron por culpa de sus testimonios llenos de odio”. Inés le expresa que ella sí está feliz de que esté libre y Lucrecia la calla. Marcia le da las gracias y lamenta que a esas alturas su hermana la siga haciendo menos.

Marcia les pide que tomen sus copas y que brinden por su libertad, Florencia y Bruno quieren salir del salón donde se está llevando a cabo la magnífica reunión y ella les asegura que nadie va a salir de ahí hasta que ella no lo permita. Esteban entra al quite y con tal de que los deje ir, él brinda por la libertad de Marcia. "¿Por qué no brindan conmigo? Brindemos por cada día que pasé en prisión, por cada noche, por cada lágrima, por la desesperación de no saber de mis hijos; por el dolor de una madre a la que le arrebataron todo".

Esteban le pide que abra la puerta pero ella se niega, pues les tiene preparada una cena como las que él prepara cada año en su honor, y quiere saber si se le ocurrió a él, a Lucrecia o si entre todos fueron creando la historia de su muerte, por supuesto, su ex marido quiere saber cómo es que tiene tanta información sobre lo que ha pasado en su ausencia. Esteban le indica que sus hijos idolatran a una madre que los adoraba, una madre buena e intachable, de la que pueden sentirse orgullosos, y le asegura que es mejor una madre muerta que una madre asesina y adúltera.

"¡Esa madre regresó de la muerte para reclamar lo que por derecho le pertenece". Lucrecia le asegura que no puede hacerlo e Inés que informa que el retrato que ellos veneran es de otra mujer.

En tanto, Omar Escalante (Sebastián Fouilloux) tiene una pesadilla que le hace imaginar cómo fue el asesinato de su padre tras saber que supuestamente fue una mujer quien le disparó. Y en el sueño ve a una mujer -entre tinieblas- con el rostro cubierto acompañada por dos hombres y disparándole a su padre, se impresiona mucho y rompe en llanto y jura que tiene que encontrar a la asesina para vengar la muerte de su padre.

Marcia les dice que fue una pésima idea suplantarla, pues viene decidida a recuperar a sus hijos y le advierte a Esteba que ahora les tendrá que explicar su doble engaño pero Lucrecia tira su veneno una vez más diciéndole que Esteban hizo lo que correspondía y que ella perdió sus derechos sobre ellos cuando se convirtió en asesina.

Marcia reitera que no es una asesina y que su falso testimonio fue producto de su creencia que ella tenía amoríos con Nicolás; pues lo único que querían era deshacerse de ella y ahora sabe cómo fue que se cometió el crimen, y los sorprede cuando les asegura que uno de ellos es el culpable de la muerte de Nicolás.

Finalmente acepta que se abra la puerta del salón y todos salen literalente huyendo, el único que se queda es Esteban y ella se acerca a él preguntándole por qué no se va y él le pide que deje de hacer más daño del que ya hizo y le advierte que no se acerque a sus hijos.

Marcia y Esteban se quedan solos

Su acercamiento es evidente sobre que ambos sienten odio y muy en el fondo se siguen amando, pues aunque sea para reclamarle que él la mató en vida con su traición, dos centímetros de sus bocas es suficiente para ver que donde fuego hubo, cenizas quedan, pero Esteban insiste en que ella no merece ser la madre de sus hijos y le asegura que no le robará la felicidad que ha construido todos esos años.

Mientras tanto, Paula Ferrer (Denia Agalianu) -la prometida de Esteban- va a buscarlos y se topa con Florencia y ella la manda al salón donde Esteban y Marcia se quedaron solos, pues lo único que busca es que ella se dé cuenta de la existencia de Marcia. Por otro lado, Marcia lamenta o haber conocido a la novia de su ex marido y él le asegura que es una mujer en toda la extensión de la palabra y que sí lo ama de verdad.

Ella le asegura que ella también quiere rehacer su vida pero al lado de sus hijos. Una vez le reclama todo lo que hizo para hacerle tanto daño; "¿No te fue suficiente matarme en vida?; también me mataste para ellos".

Esteban se muestra sorprendido y ella le advierte que le dará la oportunidad de que le diga a sus hijos que su madre está viva y que quiere verlos. Esteban sale del salón y se encuentra con Paula y se van juntos. Por su parte, Marcia le llama a su abogado Iñaki Arnella (Alberto Pavón) y le cuenta todo lo que ha hecho y dicho en la sorpresiva reunión para los Lombardo y compañía.

Él le asegura que no debió de haberles mostrado todas sus cartas en la primera reunión pero Marcia le asegura que lo hizo con toda la intención, pues espera que tras sentirse vigilados, alguno de ellos dé un paso en falso. Iñaki, quien la ama tanto, le pregunta cómo se sintió con el reencuentro con Esteban y ella es muy sincera, pues le hace ver que él sigue tan guapo, e Iñaki se desilusiona.

Y tal y como dijo Marcia, esa noche, ninguno de los invitados al evento podría dormir bien, pues ya en su departamento, Paula se pone sexy para él mientras le pregunta si vio a alguien conocido en el evento y él le dice que no, pues no se imagina que ella se encontró con Lucrecia y Florencia y Bruno, quienes la guiaron para encontrarlo. Él se levanta de la cama y se disculpa con ella, pues no se siente bien.

Santino está en su cama y presenta un alto grado de temperatura; y le pide a su asistente Violeta (Epy Vélez) que si va a buscarla una señora de nombre Marcia Cisneros, por ningún motivo la deje entrar. Después de la reunión, pone a pensar a todos con todo lo que les dijo a cada uno en la reunión.

Marcia conoce a sus hijos

Esteban llega a su casa y detrás de él entra Inés quien le pregunta qué sintió de haber visto a Marcia y él demuestra su enamoramiento por ella tras indicar que pensó que tantos años en la sombra acabarían con su belleza pero le asegura que no es así; pues está más hermosa que nunca y en eso los alcanza Lucrecia y le sugiere que tenga cuidado porque ella viene por todos y ahora busca hacerlo desvariar. Esteban le dice que la única persona que lo inquieta es ella y ésta sólo le reitera que no caiga en su juego y le pide que le ponga un alto y que le prohíba que se acerque a ellos.

El va a ver al padre José (Juan Carlos Barreto) y le pregunta si él le contó todo a Marcia y él le confirma sus sospechas, él le pregunta por qué lo hizo y el padre le recuerda que ante la iglesia ella sigue siendo su esposa y la madre de sus hijos, por lo que tiene todo el derecho de saber todo lo que ha pasado. El padre le sugiere que hable con Marcia y le pregunte cuál es la razón para que ella diga que el asesino está entre los Lombardo y compañía.

Paula le pregunta a su tía Emilia si Esteban vio a una ex novia y ella le dice que sí pero que es una novia que tuvo hace mucho tiempo. Tras irse Esteban de la iglesia, llega Marcia a acompañar al padre y en eso llegan sus hijos, pues han llevado enseres para los niños del orfanato y ellos los ve con las inevitables lágrimas en los ojos.

Florencia va a ver a Paula y sólo la inquieta advirtiéndole que tenga cuidado en su noviazgo por Esteban, pues su ex regresó después de muchos años y viene decidida a recuperarlo todo. Ella le dice que Esteban no le ha dicho nada sobre su visita porque lo que asume que no es importante, pero Florencia que asegura que es todo lo contrario, y si se lo dice es porque ella solo quiere que sea feliz.

Los tres hijos de Marcia se presentan con ella y los enternece con su sola presencia. Hugo (David Caro Levy) le pide al padre -enfrente de su madre- su opinión sobre que su padre quiere volver a casarse pero él le dice que él no se mete en eso, pues aseguran que es un mujer que lo ha engatusado tanto que ahora ya hasta se quiere casar. Y Rafael (Emiliano González) les informa que en la noche habrá una fiesta de compromiso y tras preguntarle si está invitado, el padre les dice que sí pero que no ira. Los chicos se despiden y Rafael le da un beso a su madre.

El padre le dice a Marcia que no le había comentado de la existencia de Rafael porque ella andaba ocupada con la reunión y que hasta donde sabe, el chico es fruto de un relación de Esteban con una mujer que no llegó a ningún lado; "es hijo de la mujer que ellos adoran -el cuadro de sala de la mansión Lombardo- ; y sus hijos lo ven como su hermano. Al enterarse que Rafael tiene 18 años, Marcia lamenta lo fácil que fue para Esteban regresar a México y buscarse otra mujer y sacarla de su vida, lo que por supuesto le duele demasiado.

Rafael y Lucía discuten sobre la fiesta de compromiso de su padre, y él le segura que no quiere estar presente. Inés y Lucrecia los escuchan y ésta le asegura que ninguna de las dos estarán presentes en el evento, pues quiere que Esteban sienta que está solo en esto del compromiso.

Omar le llama al padre José para saber cómo está su amiga -Marcia- y hasta su número de teléfono le pide pero él le asegura que ella es una mujer muy reservada y que se lo tendría que consultar. Marcia ha escuchado todo y le segura que mientras ella no tenga las pruebas de quién mató a su padre, no quiere tenerlo cerca de ella. En la reunión no averiguó nada pero sabe que con su regreso todos se pusieron muy nerviosos y que el asesino o asesina no va a tardar en salir en descubrirse.

La fiesta de compromiso

Esteban está con su novia y sus amigos y todos le preguntan por sus hijos y sus hermanas; el hace como que va a buscarlos y aborda a Santino, a quien le pregunta si él trató de seducir a Marcia hace veinte años pero él se niega y hasta le recuerda que quien lo engañó fue ella. Omar llega y felicita a su padrino por su fiesta de compromiso y aprovecha para preguntarle si conoce a la amiga del padre José y la describe como lo mejor.

Esteban le confirma que la conoce pero le sugiere que se mantenga alejado de ella. Florencia no desaprovecha la oportunidad de acercársele de nuevo a Omar y le comenta que esa mujer que ella busca es ex novia de Esteban y que la noche anterior se vieron en una reunión; incluso le comenta que su padrino debió haberle dicho la verdad sobre la muerte de su padre. Pero cuando termina la charla, Esteban le reclama el hecho de que hasta Marcia sabía que ella estaba enamorada de él, menos él mismo. Florencia le pide que le regrese su trabajo pero él le asegura que es mejor mantenerse alejados, pues las cosas entre ellos dos nunca volverán a ser igual.

Esteban le presenta a Paula a Rafael -su hijo menor- y a Omar, su ahijado y mano derecha en la empresa, pero se ven interrumpidos y sorprendidos por Lucía (Ana Tena), quien de manera inesperada se aparece en la reunión vestida de payasa, y les pregunta si se la están pasando bien, pues les asegura que esa reunión no es más que un circo y deja en ridículo a su papá, incluso cuando le presenta a Paula y ella la quiere abrazar. Florencia y Bruno se ríen de su ocurrencia. Rafael y Omar le piden que vaya a cambiarse, pues no es correcto lo que hizo.

Marcia se desmaya en los brazos de Esteban

Marcia conversa con el padre sobre todo el mal que le hizo la actitud de Esteban y llora sus recuerdos y el hecho de que le haya hecho tanto daño. En la reunión, Paula se ve sorprendida por Álvaro González (Adrián Di Monte) el mismo vividor que la está chantajeando con una buena cantidad de dinero, pero la abraza como si estuvieran solos, dejándola en evidencia ante los ojos de los demás.

Paula se lo lleva a un sitio apartado de la casa y le asegura que o ha podido reunir el dinero pero que en cuanto lo tenga se lo hará saber, pero él le cambia la jugada diciéndole el que pone las reglas es él y está dispuesto a contarle lo que pasó entre ellos a su prometido. Esteban llega y le pregunta a Paula si él es su invitado pero en eso se aparece Lucía como por arte de magia y le dice que es invitado de ella, pues ya lo conocía cuando se encontraron en el elevador de las empresas Lombardo; y se lo lleva de ahí.

Lo primero que le pregunta es de dónde conoce a Paula, pues lo único que quiere es tener todos los puntos malos en su contra para hacer desistir a su papá de casarse con ella, pero Álvaro le asegura que ni la conoce y Lucía no le cree. Ella le pregunta que qué hace ahí y le miente diciéndole que escuchó a la recepcionista decirle a alguien sobre la fiesta y él "se coló" para verla a ella, cuando se entera que es hija de Esteban y por supuesto, él intentará seducirla y hasta podría ser su conejillo de indias para vengarse de Paula.

Emilia le pregunta a su sobrina por qué invitó a Álvaro pero ella no sabe nada y lo ven platicando con Lucía, ella le dice que la salvó de haber sido evidenciada por él. Éste va por unas copas con el mesero y se topa con Florencia, quien le pide que le ponga unas rutinas de ejercicio y es observada por Bruno -su esposo- y Donato.

Mientras tanto, Lucrecia observa el panorama desde el segundo piso y Esteban pide la atención de todos los invitados para anunciar su compromiso con Paula. Él saca el anillo de compromiso y le propone matrimonio; ella acepta encantada y muy feliz, pese a todas las advertencias que ha tenido de los demás sobre el regreso de Marcia, "su ex novia" como se lo han hecho ver.

Una llamada interrumpe el momento, era Marcia, para preguntarle si ya le dijo a sus hijos que ella está viva y acuerdan en verse; ella lo invita a su habitación pero él prefiere que se vean en el bar del hotel. Ella asume que tiene miedo de verla en su habitación y éste le contesta que si fue capaz de matar a Nicolás, o se imagina lo que le puede hacer a él pero ella le advierte que va a tener que arriesgarse.

Al día siguiente, Esteban acude a la cita que tiene con Marcia y los reclamos sobre el crimen que marcó su vida siguen, ella le pregunta si él fue quien mató a Nicolás por celos, mientras que Omar no se da por vencido y va a buscar los datos de quien organizó el evento hace dos noches, pues quiere dar con el paradero de Marcia, sin saber que es la mujer a la que culpan del asesinato de su papá.

Esteban le advierte que si ella quiere que sus hijos se enteren que ella es su madre, lo único que va a lograr es destrozarles la vida cuando sepan la versión de su verdad; Marcia no puede más y rompe en llanto y le pregunta si lo que en realidad quiere es que ella renuncie a ellos y él le dice que sí. Ella le dice que no va a renunciar a ellos y se desvanece en los brazos de Esteban y éste tiene un considerable acercamiento con ella. ¿Terminará su martirio hacia su ex mujer y madre de sus hijos?

Para saber qué pasará en el próximo capítulo, no te pierdas "La Madrastra" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

