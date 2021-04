Marcela Posada, actriz de Yo soy Betty, la fea, cuenta el calvario que vive

La actriz Marcela Posada, recordada por su actuación como Sandra Patiño, una de las inolvidables integrantes del afamado "Cuartel de las feas" de la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea" (1999) ha revelado recientemente el calvario que vive.

Se trata de su salud, y es que tras años de haber decidido colocarse implantes de seno, este 2021, la actriz de telenovelas está deseando retirárselos y teme porque debido a la pandemia, no hay muchos doctores que se dediquen a practicar este tipo de cirugías, pues según comentó la actriz, los médicos sólo se dedican a atender a pacientes infectados de Covid-19.

Fue a través de su cuenta oficial de Instgaram que Marcela Posada especificó el preocupante problema de salud por el que atravieza, tras no poder encontrar ayuda por parte de los médicos cirujanos para tomar cartas en el asunto; así lo dijo la actriz:

"Aquí donde me ven ando con la pensadera. Hace unos días conté que se me habían reventado mis dos prótesis de senos el año pasado y por motivos de Pandemia no me he podido retirar los implantes y estoy buscando a un cirujano que se tome la molestia de dejarme libre de ese problemita...".

Y continuó: "Oh, y ahora... ¿Quién podrá defenderme?", mencionando la frase de los entrañables personajes que llamaban al Chapulín Colorado, interpretado por el finado Roberto Gómez Bolaños. No sin antes, hacer énfasis con sus acostumbrados hash tags, como: #Protesis, #CirujanoPlastico, #Senos

#implantes, #Mujer, Actriz, #Colombia, #estética, #MujerColombiana y #Actriz.

"La Jirafona", como la actriz también es recordada por ser llamada a así por Patricia Fernández 'La Peliteñida' -personaje interpretado por Lorna Cepeda-, quien era la contrincante número uno del Cuartel de las feas dentro del melodrama creado por Fernando Gaitán (QEPD), no sólo ha sido admirada por divertir a la audiencia por su personajes, sino que ahora, es apoyada por sus fanáticos a través de su cuenta oficial de Instagram, quienes le brindan su cariño.

La actriz colombiana que en la actualidad sigue siendo amiga de Ana María Orozco -protagonista de "Yo soy Betty, la fea"-, y quien atraviesa por el problema de salud por habérsele reventado los implantes dentro de su cuerpo, también ha figurado en otras telenovelas.

RCN y Telemundo, han sido las televisoras que han destacado la participación de Posada en melodramas como "Pobre Pablo", "En los tacones de Eva" y "El final del paraíso".

La actriz Estefanía Gómez quien dio vida a Aura María en el exitoso melodrama colombiano de 1999, le envió su cariño y apoyo a través de un post en el que se ven sólo corazones rojos. Angelique Moncayo también externó su apoyo: "En lo que necesites Marce, puedo contarte mi historia y ayudarte. Bendiciones bonita".

También recibió mensajes como: "Con los años estás más bonita, eres más libre, más tú y eso se refleja, que linda, Dios te acompañe en tú camino siempre". Sin embargo, al momento, no se sabe si Marcela Posada ya pudo ver a algún médico cirujano quien pueda extraerle los implantes que tantos problemas están causando en su salud.