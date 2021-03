¡Malverde está maldita! La serie de Telemundo de nuevo en problemas

La serie ‘Malverde: El Santo Patrón’ que Telemundo tiene planeado estrenar desde el 2020, sigue dando de qué hablar, pues primero se dio a conocer que Fernando Colunga, actor que protagonizaría a Jesús Malverde, tuvo que salir del proyecto para darle su lugar a Pedro Fernández. Sin embargo, ahora uno de sus actores ha sido noticia durante los primeros días de grabación.

Se trata del actor Alan Slim, quien es parte del elenco de la serie de Telemundo, que ya grabó sus primeras escenas en la Ciudad de México, pero ha trascendido que se contagio de Covid 19.

El propio actor que interpretó un papel en la telenovela de ‘El Señor de los Cielos’, de Telemundo, fue el que dio la lamentable noticia a través de las redes sociales, por lo que la producción tuvo que detenerse.

"Sigo batallando con los síntomas del COVID. Llevo 10 días con síntomas. Me dio de todo", compartió el actor mexicano quien se veía desmejorado en su perfil oficial de Instagram.

Alan Slim quien tiene en su cuenta de Instagram 300 mil seguidores, expresó que con el contagio ha sentido la enfermedad como si fuera una ‘montaña rusa’, ya que en ocasiones se siente bien y en otras muy mal.

Esta noticia es un revés para la producción pues han sido puras malas noticias desde que se anunció este año se retomaría el proyecto, luego de que se retrasara en 2020 por motivos de la pandemia de coronavirus.

Además, se había anunciado con bombo y platillo a Fernando Colunga, después de varios años sin actuar, para que se integrara a Telemundo y protagonizará al bandido sinaloense Jesús Malverde, un personaje del cual dijo sería uno de los mayores retos de su carrera.

Sin embargo, la televisora hispana anuncio que el actor de 55 años saldría del proyecto, sin dar mayores explicaciones y en poco día dio a conocer que Pedro Fernández entraría al quite, después de muchos años sin participar en la actuación.

Sobre la salida de Fernando Colunga, se dieron varias versiones de gente cercana al actor mexicano, pues se dijo que salió por no querer a la actriz Ariadne Díaz; otra razón fue que no quería viajar a México por la situación de la pandemia y quedarse en Miami a cuidar a su madre; y otra versión fue, la más reciente, que había sido amenazado por el narcotráfico, ya que no estaban de acuerdo en que él fuera quien realizará al bandolero.

‘Malverde: El Santo Patrono’, relata la historia de un hombre nacido en 1870 en Sinaloa y que se convertiría en una leyenda, defensor del pueblo y protector de los inocentes, e idolatrado por los narcos. El elenco será encabezado por Pedro Fernández, así como Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones e Isabella Castillo.