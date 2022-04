Maite Perroni regresa de nuevo a la pantalla chica con La Gata

Una de las historias más cautivadoras que ha protagonizado la actriz Maite Perroni, sin duda es "La Gata", telenovela con la que este 2022 estará de regreso en la pantalla chica de Televisa. Pues aunque ya lleva cuatro años alejada de los melodramas de la televisora de San Ángel, la ex RBD volverá a ocupar un lugar importante.

"La Gata", producida por Nathalie Lartilleux para Televisa en 2014, es una adaptación de la telenovela venezolana del mismo nombre de 1968, creada por la pluma de la emblemática escritora Inés Rodena, y contó con los libretos de Carlos Romero y la telenovela "Rubí Rebelde" de María Antonieta Gómez y la co-adaptación de Tere Medina.

Y junto a Maite Perroni, trabajó compartiendo créditos protagónicos, el actor colombiano Daniel Arenas, y entre las actuaciones antagónicas destacaron las de Laura Zapata, Juan Verduzco, Mónika Sánchez, Alejandra Robles Gil y la primera actriz Pilar Pellicer ya fallecida.

La telenovela que pronto se restrenará en el canal de paga Tlnovelas, también contó con las actuaciones estelares de Manuel Ojeda, Erika Buenfil, Leticia Perdigón y Jorge Poza. Y uno de los primeros sitios en anunciar su próximo resrtreno, fue la cuenta telenovelas de Instagram @infonovelas de Jaime Belloso, que escribió:

"Maite Perroni seguirá vigente en las pantallas de tlnovelas con el estreno de #LaGata a partir del 2 de mayo. ¿La verás? @maiteperroni #Infonovelas".

Esmeralda Cruz / Esmeralda De la Santa Cruz Sánchez, mejor conocida como 'La Gata', es una niña de 12 años, que vive en un barrio pobre y en condiciones miserables. Desde niña es amiga de Pablo Martínez-Negrete (Daniel Arenas), un chico de 15 años, rico, que la defiende de las burlas y ataques de otros niños.

Pablo siente compasión por Esmeralda, le molesta que doña Rita Pérez Vda. De Olea (Pilar Pellicer), una vieja explotadora, que ha criado a Esmeralda y a Carlos 'Centavito' (Pierre Louis), la mande a vender o a pedir limosna para poder comer. Claro que doña Rita sólo cuida y atiende como a una reina a su nieta Inés (Alejandra Robles Gil), hija de su hijo Jesús, alias 'Tilico' (Benjamín Romero) que cumple una condena de muchos años en la cárcel por un delito que cometió.

Esmeralda crece como un animalito salvaje, pero tiene la dulzura y encanto que la hacen única. Así ha sobrevivido a los embates de la vida. Cuando Pablo se entera que Esmeralda no sabe leer ni escribir, se da a la tarea de enseñarle, pero a escondidas de Lorenza (Laura Zapata), su madre, quien desprecia a Esmeralda porque ella quiere que su hijo Pablo se case con Mónica Lascurain (Paloma Ruiz), una niña que ha crecido como su sobrina. Mónica es la única niña a quien Lorenza considera que es merecedora de Pablo.

Con el paso de los años la amistad entre Esmeralda y Pablo se hace cada vez más estrecha y el amor empieza a nacer en ellos. Sin embargo luego de tantos tiempo Mónica regresa con la intención de enamorar a Pablo y casarse con él contando con el apoyo de Lorenza y Agustín, los padres de Pablo, quienes sólo se interesan en el dinero de la muchacha.

