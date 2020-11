Maite Perroni dice si está arrepentida por haber dejado las novelas

Fue durante el año 2018, que la actriz Maite Perroni hizo una pausa en su participación en telenovelas. Pues ha apostado por el aceptado mercado de las series y películas que son transmitidas a través de plataformas digitales de streaming como los son Netflix y Amazon Prime Video.

Fue en entrevista para Las Estrellas, que la actriz ha contado el reto que representa en su vida esa decisión.

"El que no arriesga, no sabe si gana o pierde... En este momento, yo sólo puedo decirte que he ganado la felicidad de hacer lo que me gusta, de poder tener la oportunidad de hacer otro tipo de proyectos; súper agradecida del lugar del que vengo y de las oportunidades que se me dieron; y también enamorada siempre de la televisión y de lo que a mí me ha dado".

Por otro lado, la actriz habló de lo que ha significado el nuevo proyecto musical que se acerca con la banda RBD de la que ella fue parte junto con sus compañeros Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

"Te cuento que fue algo que no se planeó así, que no estaba hace un año que nos reunimos en diciembre por gusto... No es algo que estaba en nuestros planes; de pronto se da todo en este 2020, empiezan a drse muchísimas situaciones para todos muy complicadas y muy difíciles y en algún momento nos sentamos a platicar que queríamos hacer algo que nos permitiera estar cerca de la gente desde la intensión de ayuda".

"Y empezamos a buscar distintas alternativas y empezamos a tener distintas conversaciones. Mientras estábamos en ese proceso, nos dan la noticia de que con o sin nosotros Universal Music -la disquera- tenía ya los derechos de todas las canciones de RBD e iban a subir todas las canciones a todas la plataformas de música".

"Y cuandotodo esto se da, se empieza a dar un movimiento muy lindo y muy grande con todo lo que tiene que ver con las plataformas musicales y nosotros mismos nos sorprendimos de todo lo que se empezó a lograr con RBD después de 12 años que el grupo se había terminado; de pronto teníamos 32 canciones en el Top Global de cincuenta de éstas y de la uno a la 32 eran puros temas de RBD".

También contó la forma en la que surgió la idea de hacer el concierto virtual que está progamado para el próximo 26 de diciembre:

"Y de pronto nos sentamos a platicar y dijimos: '¿Por qué no hacemos algo un día de nuestras vidas que nos permita reconectar con el público que nos dio tantas cosas tan lindas que nos dio hace ya 16 años, que fue el proyecto del 4 de octubre de 2004 ese estreno y es mucho tiempo el que ha pasado y no hemos hecho nada desde que terminó el grupo, entonces hagmos sólo un día, porque esto no es un reencuentro que haga un tour noventero [ni todo lo que implica]".

La actriz de "Oscuro Deseo" de Netflix dejó claro que no tienen pensado hacer giras ni lanzar música nueva, pues todos los integrantes tienen sus ocupaciones personales.

"El 26 de diciembre vamos a hacer un live streaming, es un concierto nada más, sólo ese día y nada... Estamos preparándolo ya y estamos bien emocionados; creo que no esperábamos que nos fuera a provocar tanto y estamos de día a noche planeando y organizando cómo lograrlo por las condiciones que están dando por todo este tema del Covid-19, y estamos en esa planeación".

La guapa actriz reveló los primeros detalles de uno de los objetivos de concierto, como será crear una fundación para ayuda de los más necesitados; y aunque no dijo el nombre ni el proyecto, aseguró que ya se está trabajando en él.

