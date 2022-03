Luis Alberto y Mariana encerrados en el sótano gracias a Pulgoso en Los Ricos También Lloran

Luego de besarla y de recibir una cachetada a cambio, Luis Alberto y Mariana (Sebastián Rulli y Claudia Martín) se quedan encerrados en el sótano de la mansión Salvatierra, gracias a Pulgoso -la mascota de Mariana- en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Pero antes de eso, la malvada Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) planea decepcionarla logrando que escuche una confesión que le hace a Luis Alberto Salvatierra, haciéndole creer que está embarazada y va a tener un hijo de él.

Por supuesto, el embarazo es mentira y la prueba que le enseñó no es de ella, sino de Patricia Luna de Castillo (Michelle Jurado), una de las secretarias de presidencia de las empresas Salvatierra, a quien ha sobornado con una buena cantidad de dinero para que se deshaga de ese bebé, mientras que ella le puede hacer creer a Luis Alberto que va a ser papá y mata dos pájaros de un tiro, enterando a Mariana del supuesto embarazo para que deje en paz a su "novio".

Lee también: Luis Alberto besa a Mariana y le asegura que no la dejará ir en Los Ricos También Lloran

Además lo hizo en un momento muy crítico en la vida de Luis Alberto, y es que, tras pensar que fue él quien atentó contra su vida -debido a supuestas pruebas que lo inculpan-, Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), le dio una trompada a su hijo cuando éste lo negó.

Acto seguido, la malvada Soraya ya tendría planeada su estocada para que Mariana se enterara de su supuesto embarazo, tras la intervención de León Alfaro (Víctor González), por pedirle que fuera a consolar a Don Alberto por lo mal que estaba; todo esto, por supuesto sin que Luis Alberto se enterara del complot.

Lee también: León Alfaro quiere acabar con Don Alberto en Los Ricos También Lloran

Luego, Mariana le pregunta a Don Alberto cuál fue el motivo de la riña con Luis Alberto pero él le hace saber que fue algo muy grave pero no le aclara el asunto. Mientras que a León Alfaro y a Santiago Hinojosa (Diego Klein), sí les dice cuál fue el motivo de la discusión con su hijo, y aunque les dice que no tiene pruebas, les asegura que fue Luis Alberto quien planeó su atentado, sin saber si quiera que fue León quien lo hizo.

Tras lo ocurrido, Soraya convence a Luis Alberto que se quede a dormir esa noche con ella en su casa y él acepta porque no quiere estar cerca de su padre, pues está muy dolido por su actitud. En tanto, Mariana le pregunta a Santiago porqué se pelearon los susodichos pero éste le esconde la verdad.

Más tarde, Luis Alberto y Mariana se encuentran en la oficina y él actúa grosero con ella, pues le reclama que le ocultó lo de la bomba del atentado de su papá pero ella se hace la que no sabe, pues Don Alberto le ha advertido que no debe hablar sobre el tema. Pero él le confiesa que si su papá sospecha fue por un rumor que le llegó y hasta le pide su opinión sobre si cree que él es capaz de matar a alguien; ella le dice que no.

Y tras tacharla de mentirosa, ella le dice que él lo es más, pues le había asegurado que no tenía novia y hasta embarazada está. Luis Alberto se sorprende de que ella lo sepa y le pregunta que si no le importa, a lo que ella le dice que no y él se va.

Por la noche, todos se encuentran descansando en la mansión Salvatierra pero a punto de dormir, Mariana busca a Pulgoso -su perrito- y éste sale corriendo por toda la casa, entra al despacho, baja las escaleras del sótano, viéndose interceptada por Luis Alberto, quien le ayuda a buscar a su perro, pero Mariana le dice que mejor se vaya con su novia y su bebé.

En tanto, Pulgoso se va hasta una sala de juntas que está en el sótano y cuando por fin Mariana logra llegar a él, este sale corriendo de nuevo y ambos se quedan encerrados, pues esa puerta, sólo se puede abrir por fuera y con un dispositivo.

Si quieres seguir viendo más de "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en