Luis Alberto vuelve al vicio, grita a Mariana que ya no la quiere Los Ricos También Lloran

Tras haber terminado Mariana (Claudia Martín) con Luis Alberto (Sebastián Rulli) luego de no creerle que él no conoció a su padre Pedro Villarreal (Arturo Carmona) y que no fue él quien le hizo falsas promesas sobre su fábrica, ésta ahoga sus penas en el alcohol y vuelve al vicio... Pero además le grita a Mariana que ya no le importa, que ya no le interesa y que ojalá nunca la hubiera conocido en el episodio número 19 de "Los Ricos También Lloran".

Por otro lado y sin importarle nada que ella fuera la que propiciara el show que hizo Luis Alberto en medio del campo de fútbol, antes de eso, Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) intenta amargarle el día a Mariana y le enseña una foto que comprueba que ella y Luis Alberto pasaron la noche juntos con lo que consigue que Mariana vaya a su despacho a reclamarle y le pega una cachetada a Luis Alberto.

Devastado y lleno de impotencia porque nadie le cree que él no ha cometido los erroes que lo señalan, Luis Alberto pierde toda esperanza de continuar su amor con Mariana y vuelve a jugar en el casino y a despilfarrar el dinero como le viene en gana, luego de que su papá Don Alberto (Guillermo García Cantú) le ha pedido que se retire de la empresa así como ya lo hizo de su casa.

En tanto, León Alfaro (Víctor González) le pide a Víctor Millán (Alejandro Barba) información sobre los resultados de las pastillas que toma Don Alberto, pues está claro que algo malo le quiere hacer a su mentor y no descansará hasta lograrlo; y es que Víctor le informa que un cardiólogo le dijo que esas pastillas son para el corazón y si las está tomando es porque no está tan bien como les hizo creer a todos en su último chequeo.

Por otro lado, además de los uniformes de fútbol que recibió Mariana, también recibió otras cajas con otros regalos que fueron ordenados por Don Alberto tras el partido que van a tener los niños que protege el padre Guillermo (Henry Zakka).

Soraya le ha declarado la guerra a Mariana y la busca dentro de le empresa para informarle que ya está todo listo para el partido de futbol de los niños, y le restriega en la cara que como ella es la vicepresidenta del corporativo ella va a asistir a dicho evento; pues además de todo quiere quedar bien con 'su tío Alberto', el dueño de empresas Salvatierra.

Mientras que el mundo de los trabajadores de la fábrica "La Norteñita" de papel higiénico, Efraín Torres manda llamar a Santiago Montesinos (Diego Klein) para informarle que las peticiones de los trabajadores sobre el equipo que necesitaban para trabajar ya fue entregado en su totalidad, pero le advertirle que no debe hacer mucho caso de las peticiones de los empleados porque luego no se los quitará de encima.

Así que su mejor forma de tenerlos tranquilos, es amedrentarlos con que podrían perder su trabajo, pero Santiago no comparte su postura y le dice que por el momento, lo que pasó en la fábrica no ha llegado a oídos de Don Alberto, pero le asegura que si todos trabajan correctamente no se enterará, por lo deja pensando después de que Torres le ha dicho que él no tiene la experiencia para tratar con el personal de una fábrica.

Y tras pedirle a Luis Alberto que abandone la oficina, Don Alberto cita a Uriel López (Rubén Sánchez) para saldar la deuda que su hijo tenía con él, pero él dice que no hay prisa; aunque su también socio le insiste en que acepte el dinero.

Luis Alberto va a ver a su nana Trini (Lupita Lara) para desahogar sus penas y le dice que está cansado de que nadie le crea que habla con la verdad, pero su nana le dice que tarde o temprano la verdad sale a flote. Éste le le dice que Soraya es la única persona que le cree y está de su lado pero él no la quiere; aunque deja ver que intentará todo con ella porque ella lo ama y cree en él. Su nana lo cuestiona sobre que entonces dejará de luchar por Mariana y lo deja pensando.

Por otro lado, Don Alberto le exige a su hijo que no se pare al partido, pues es un evento organizado por Mariana y no quiere que se lo arruine. Su madre Elena (Azela Robinson) va a verlo al hotel donde se está hospedando y le quita el alcohol que está bebiendo.

En la charla que tienen él le confiesa que lo único que él quería era ser feliz pero sin Mariana no puede seguir adelante. Elena trata de convencerlo que tiene que salir adelante sin ella pero él se encuentra fuera de sí mismo, sin saber quién es; su madre le dice que Mariana no es nadie en comparación de Soraya, pues ella es una mujer que viene de buena cuna y es muy educada, leal, y que nunca lo dejará sólo pese a todos sus errores así que le pide que reconstruya su vida y vuelva con Soraya.

Por su parte Santiago no quiere asistir al partido para no toparse con Britny (Lorena Graniewicz), pues ya se está enamorando de ella y no quiere causarle más problemas con su novio Polo (Erik Díaz) pero se aparece en medio del evento sorprendiendo a Britny.

Dentro del partido, Soraya aborda a Mariana y le pregunta si se peleó con Luis Alberto pero ella le dice que no quiere hablar del tema; entonces le pide que deje a Luis Alberto en paz y Mariana le dice que se lo regala pues son tal para cual y si ya no están juntos fue porque ella lo dejó.

Soraya no puede ser más tramposa tras recibir al equipo contrario y luego al árbitro. Ella lo recibe con un souvenir del evento y le da dinero, pues le pide que por favor haga que pierda el equipo de casa, pues le argumenta que un sobrino de ella está en el equipo contrario y es su cumpleaños, por lo que quiere hacerle el día. El árbitro se las arreglará para complacer a la malvada Soraya.

Por su parte Mariana va a hablar con el árbitro y le dice que se le está haciendo muy injusta su actitud, pero el árbitro se hace el que no sabe nada, pues le asegura que nadie le pidió nada tras la suposición de Mariana.

Soraya le habla por teléfono a Luis Alberto y le pide que vaya por ella en un taxi y éste acepta. Cuando llega, empieza a gritar que él está ahí porque también es un Salvatierra y merece estar ahí. En frente de todos, Luis Alberto le pregunta a su papá si se avergüenza de él y Mariana no se escapa. Pues siendo todavía el amor de su vida, ella escucha cómo él le dice que ya no le importa y en el último momento, cae boca abajo por los insumos del alcohol.

Mientras tanto, Soraya disfruta del show que ha dado el hombre que supuestamente ama tanto como dice.

