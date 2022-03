Luis Alberto presenta a Mariana como su novia a todos en Los ricos También Lloran

Tras quedarse varados en medio de un bosque por una fuerte tormenta, Luis Alberto (Sebastián Rulli) y Mariana (Claudia Martín), junto con el piloto del helicóptero que los llevaba a la planta de Michoacán de empresas Salvatierra, la pareja protagónica de "Los Ricos También Lloran" ya han regresado a su lugar y ahora Luis Alberto ha presentado a Mariana como su novia frente a todos.

¡Sí!, sin importarle que Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) estuviera presente al momento de su llegada, Luis Alberto reveló a la prensa -antes de entrar a la mansión Salvatierra-, que él y su novia Mariana se encontraban muy bien.

Y una vez adentro de la casa con toda la familia -y los villanos- esperándolos, Luis Alberto ratificó lo dicho la prensa tras no conmoverse cuando vio que Soraya estaba tan "preocupada" por él. Y quien no pudo evitar expresar su "felicidad" por ver a Luis Alberto fue el propio León Alfaro (Víctor González) quien empieza a crear un plan malévolo para separar a Luis Alberto y Mariana.

Mientras tanto, Luis Alberto y Mariana viven su amor al máximo y él la invita a comer a un restaurante muy lujoso pero ella le dice que mejor prefiere un picnic y él acepta, pues no hace uno desde que era un niño. En su cita romántica, Luis Alberto le dice a su novia que quisiera llevarla a viajar por todo el mundo, pues es un sueño que tiene desde que la pasa tan bien con ella, pero le pide que haga esas tortas de chorizo que preparó para el día de campo.

Incluso, más tarde él la busca en su recámara y le confiesa que no puede pasar ni un solo momento sin ella, pues es lo que más quiere. Mariana le pide que se vayan despacio, que no hay prisa, pero Luis Alberto le hace ver que ella le inyecta toda esa paz y tranquilidad que él necesita para ser feliz.

Por la noche, cuando cada quien está en su habitación para descansar, él vuelve a buscarla y le pide que lo deje dormir con ella en su habitación con el pretexto de que sólo con ella duerme muy tranquilo y en paz. Ella acepta pero con la condición de que no pase nada entre ellos, pues ella no podría traicionar la confianza que le ha dado Don Alberto desde que la llevó a vivir a su casa.

Al día siguiente Mariana le pide de favor que no lleguen juntos a la empresa, pues, no quiere tener prob9lemas en la oficina. Y él acepta, pues le dice que él tiene que pasar a ver a su nana Trinidad (Lupita Lara. Pero más tarde se ven en la oficina y Luis Alberto le pide que vayan a cenar a casa de su mamá y pese a que le dan nervios, ella acepta ir finalmente.

Por otro lado, León le encarga una tarea maratónica a Patricia (Michelle Jurado) pero ella comienza a sentirse mal y Mariana le ayuda. Pero en el ínter, la chica descubre que su padre fue estafado por los Salvatierra -precisamente por su novio y le reclama que por culpa de él su papá Pedro Villarreal (Arturo Carmona) se quitó la vida, pero él no puede entender nada de buenas a primeras.

Ese plan malévolo de León hará que Luis Alberto y Mariana podría lograr que terminen su historia de amor que apenas empieza. Si quieres saber que va a pasar en "Los Ricos También Lloran" no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el canal de las Estrellas.

