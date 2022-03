Luis Alberto obedece a sus verdaderos sentimientos y cancela compromiso en Los Ricos También Lloran

Tras descubrir una verdad a medias junto a Mariana Villarreal (Claudia Martín), Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) reacciona, obedece a sus verdaderos sentimientos y cancela compromiso con Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Pues aunque se hubiera visto manipulado por su madre Elena Suárez (Azela Robinson), Luis Alberto ha entrado en razón y aunque sabe que ya le ha dado el anillo de compromiso a Soraya -mismo que despreció Mariana-, no puede dejar de pensar en la mujer que le ha hecho ver cuál es el centro de su vida.

Por lo que después de descubrir que Sandra ha sido eliminada del mapa por el hombre que le hizo tanto daño al padre de Mariana y que lo ha arrastrado a él con sus injurias e historias armadas, Luis Alberto asiste a la fiesta de compromiso que ha organizado Soraya para hacerlo público.

Pero su asistencia es sólo para enfrentar la realidad y argumentar ante las cámaras de diversos medios que no pude engañarse y que está ahí para informarles a todos que cancela su compromiso con Soraya Montenegro.

No sin antes, hablarlo con Soraya y decirle que lo siente mucho, pues no quiere lastimarla y que no puede continuar con una relación de noviazgo que es un farsa y no podría seguir así en un matrimonio al que no quiere llegar.

Pero en su afán de no ser humillada, Soraya le pide que por lo menos la acompañe para hacerles creer a todos que sí se van a casar pero Luis Alberto no accede.

Ante el catastrófico suceso en la vida de los Salvatierra, Don Alberto (Guillermo García Cantú) se molesta con Luis Alberto, pues le reclama que de nuevo ha cometido otro error en su vida, pero Mariana interviene y le hace saber que esta vez ella tuvo la culpa porque Luis Alberto le había pedido matrimonio primero a ella pero lo rechazó.

Por lo que se vio en la necesidad de proponérselo a Soraya, con el fin de "enderezar" su vida y sentar cabeza. Ante lo que ha escuchado Don Alberto, se llena de alegría por saber que ambos se aman y quieren estar juntos. Daniela Montesinos (Alejandra Barros) reacciona igual de contenta.

Pero por otro lado, devastada y tras ser la burla de todo mundo por la cancelación de su compromiso, Soraya le cuenta el coraje y la rabia que tiene a su amiga Sofía Mandujano (Thali García) y ella le dice que vaya con Yolanda (Mayra Rojas) la bruja a la que ya recurrieron antes para hacer algunos "amarres", que por cierto, no le funcionaron.

Pero ahora está dispuesta a hacer todo por retener a Luis Alberto a su lado y a vengarse de Mariana y por lo pronto, Yolanda le ha encomendado que le lleve un obsequio de Mariana que sea muy importante para ella. Ésta aprovecha un momento en el que no hay nadie en la mansión Salvatierra; incluso pide a Matilde (Paola Toyos) que desconecte las cámaras para que no se den cuenta que ella estuvo ahí.

Soraya toma una muñeca japonesa del closet, idéntica a una que ella tiene en su casa y que su papá Rafael (León Peraza) le regaló cuando ella era una niña y se la trajo de Japón, pero ahora puede constatar que es igual a la que tiene Mariana, pues por dentro del kimono ambas dicen: "NUNCA SABRÁS LO FUERTE QUE ERES HASTA QUE TENGAS QUE DEMOSTRAR TU FORTALEZA".

Además, recuerda cuando León Alfaro (Víctor González) le contó que quien realmente estaba interesado en comprar la fábrica de salsas al papá de Mariana, era su papá y no Luis Alberto Salvatierra. La decepción de encontrarse con una realidad que va más allá de la rivalidad, harán a Soraya cometer muchas locuras más.

