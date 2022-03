Luis Alberto descubre que no será papá y da rienda suelta al amor en Los Ricos También Lloran

Luego de enterarse de que Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) no está embarazada, lo que indica que no será papá, Luis Alberto (Sebastián Rulli) da rienda suelta al amor en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Y para poner fin a la incertidumbre, Luis Alberto no sólo se queda con la información que le dio un buen hombre, sino que además buscó por su lado -con la ayuda del Comandante Eduardo Becerra (José Luis Franco)-, quien investiga a la Dra. Altamira (Sachi Tamashiro), que se vendió con Soraya para hacerle creer a Luis Alberto que su embarazo era real.

Y no conforme con ello, también le pide de nuevo al Dr. Murillo (Rodolfo Arias) que le practique una prueba de sangre a Soraya para saber si está embarazada o no, lo que ya no es necesario, pues en ese momento Becerra le llama a Luis Alberto y le dice que tras amenazas, la Dra. Altamira ha confesado que todo fue un trampa de Soraya.

Lee también: Claudia Martín agradece sintonía a 'Los Ricos También Lloran' y Sebastián Rulli reacciona

Luis Alberto habla con ella y lejos de guardarle rencor, le dice que la perdona aunque le haya mentido para retenerlo a su lado, pues con la llegada de Mariana Villarreal (Claudia Martín) a sus vidas, todo ha cambiado y ahora está de cabeza; y aunque éste lo entiende, le niega que está enamorado de Mariana.

Pero no tarda nada en llegar a la mansión Salvatierra y tras ver a Mariana nadando en la alberca, Luis Alberto la sorprende con su presencia y ésta se avergüenza de que la vea disfrutando de sus lujos. Él le pide que se acerque a la orilla de la alberca porque tiene algo muy importante qué decirle, pues le revela que no será papá y no tiene que casarse con Soraya.

Lee también: Abren los ojos a Luis Alberto sobre supuesto embarazo en Los Ricos También Lloran

Y encima le revela que desde que la conoció, no ha podido dejar de pensar en ella: "Mariana, tú eres la mujer más especial y más importante que he conocido en toda mi vida... Te confieso que no puedo dejar de pensar en ti ni un solo segundo... Te necesito, te amo", le dice Luis Alberto a Mariana mientras ella lo jala hacia la alberca y lo tira al agua.

Juntos regalan una de las escenas más románticas de la historia de "Los Ricos También Lloran" este 2022, liderada por Carlos Bardasano para Televisa Univisión. Pues ambos se besan y se dan el más puro amor dentro de la piscina de la mansión.

Pero la llegada de Don Alberto Salvatierra y Daniela Montesinos -su esposa- (Guillermo García Cantú y Alejandra Barros), puso fin a ese momento tan romántico luego de que Don Alberto se pusiera mal de salud por unas pastillas que había tomado para incrementar su potencia sexual.

Daniela, quien ya ha hecho las pases con Mariana luego de convencerse de que no es hija de Don Alberto, los ve a ambos mojados -recién salidos de la alberca- y se queda intrigada pero más tarde, ya con calma, le hace saber a su esposo que ellos podrían ser felices, pues se ve que se aman.

Pero la postura de Don Alberto sobre que no quiere que su hijo se acerque a Mariana porque le va a hacer daño, sigue más firme que nunca; pues piensa que su hijo no es una persona de fiar y que no es buen muchacho. Aunque su hijo ya empieza a hacerlo cambiar de opinión luego de preocuparse por él.

Para seguir viendo más de "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en