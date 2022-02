Luis Alberto besa a Mariana y le asegura que no la dejará ir en Los Ricos También Lloran

Después del evento organizado por Soraya Montenegro y Elena Suárez (Fabiola Guajardoy Azela Robinson), Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) se entera que su papá Don Alberto (Guillermo García Cantú) y Mariana Villarreal (Claudia Martín) estuvieron a punto de sufrir un accidente. Y sin esperarlo, luego de ser cuestionada por él, le asegura que nunca la va a dejar sola y encima la besa por primera vez en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Y aunque lo inesperado llegó a su vida gracias a un hombre con el que ha hecho 'click' pese a que aparentemente pertenecen a mundos diferentes, lo cierto es que van a hacer trinar de coraje a la mala del cuento y a otras más.

Y es que al día siguiente del mencionado evento, Mariana se topa con Soraya en el elevador y ésta aprovecha para advertirle que no se meta con Luis Alberto, pues él es suyo. Pero muy inteligentemente Mariana le dice que él no le interesa pero si así fuera no ve por qué tendría que haber problema, pues cada quien es un alma libre pero Soraya le asegura que mejor no lo intente pues no sabe con quien se mete. Mariana no se queda atrás y le dice lo mismo, le sugiere que se ande con cuidado.

Y es que a su llegada al lugar del brazo de Luis Alberto, Mariana y él fueron captados por los medios presentes y al día siguiente su foto estaba en varios periódicos del país. Ella no lo sabía, pero Soraya sí se dio cuenta, por eso sus advertencias a Mariana.

Apenas llega a su lugar en presidencia de las empresas Salvatierra, la ve Luis Alberto y al darse cuenta de que no le quita la mirada de encima, corre al baño a refugiarse. Mientras tanto y por otro lado, tras una charla con Don Alberto, Daniela Montesinos (Alejandra Barros) insiste en hacerle una prueba de ADN a Mariana para saber si es hija de él pero éste le dice que el no se prestará, pues es una falta de respeto para ella; aún así, la esposa de Don Alberto recolecta el cabello de la chica para mandarlas al laboratorio.

Más tarde, Mariana toma el elevador para irse de la empresa y es alcanzada por Luis Alberto. Mariana se sorprende y él la sigue cuestionando sobre el accidente pero ella lo evade con respuestas ilógicas. Mariana hace una obra de caridad y regala el vestido que Luis Alberto le compró para que fuera al coctel de Soraya y Elena.

En la noche, Luis Alberto y Mariana se encuentran en la cocina, pues mientras ella va por un vaso de leche para ponerse a estudiar, él busca un trago. El tema de conversación no varía mucho y ante su argumento de que todo mundo le miente, le pide que ella no lo haga.

Ella lo evade de nuevo y le dice que ella no quería meterse en "sus broncas" pero Luis Alberto le dice que ya está muy adentro, que si no se da cuenta de ello. "Estás desde que entraste a nuestras vidas", le dice y ella le dice que se quiere ir pero el joven apunta de nuevo y ante la advertencia de que nunca la va a dejar ir, él la toma en su brazos y le planta su primer beso.

Para saber qué más pasará en "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

