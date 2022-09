Lucrecia se delata ante la envidia que le tiene a Marcia y miente sobre ella en La Madrastra

Tras el intento de boda que Lucrecia e Inés (Marisol del Olmo e Isadora González) organizaron para "agradar" a su hermano Esteban Lombardo (Andrés Palacios), no fue la mejor idea para nadie y tras irse todos los invitados incluyendo a la novia -Paula Ferrer (Denia Agalianu)-, Lucrecia tira todo su veneno y encima cuenta una historia falsa a sus sobrinos sobre el pasado de Marcia Cisneros (Aracely Arámbula) en "La Madrastra".

Pero ése no sería el único problema que envuelve la vida de Marcia, pues Paula consigue invitarla para hablar y ella cede, por lo que la prometida de Esteban la cuestiona sobre sus verdaderos sentimientos hacia Esteban pero Marcia le asegura que lo que ella tiene pendiente con su novio no les afectará en lo más mínimo en su relación, aún y luego de enterarse que Esteban y la propia Paula no se casaron.

El capítulo número 14 de "La Madrastra" -producción de Carmen Armendáriz para TelevisaUnvivisión-, aumentó las evidentes envidias de Lucrecia y Paula hacia Marcia; pues por un lado, Lucrecia prefiere que su adorado hermano se case con Esteban, ya que le será más fácil quitarla de su camino, y Paula, se cercioró de que ella no estuviera interesada en su prometido.

Lucrecia les miente a los hijos de Marcia sobre su pasado

Paula la lleva a su tienda de ropa y le ofrece confeccionarle un vestido ella misma para cuando lo necesite. Paula le pregunta a qué se dedica ella y le cuenta que estudio Leyes en el extranjero pero que está pensando abrir un despacho en México, por lo que Paula enciende las alarmas de la diseñadora rubia.

Y mientras Paula le cuenta a Esteban que vio a su ex y él se sorprende, Lucrecia les cuenta a Hugo, Lucía y Rafael (David Caro Levy, Ana Tena y Emiliano González) que su cambio de actitud hacia la novia de su padre se debió a que Marisa Jones (Marcia) apareció de nuevo. Y encima les hace saber que ella le rompió el corazón a su padre hace muchos años.

Celia le demuestra a Marcia que le es incómoda su presencia

La Familia Núñez se reúnen en casa e invitan al Padre José Jaramillo (Juan Carlos Barreto) a desayunar, pero él se toma la libertad de invitar a Marcia, por lo que todo mundo la conoce y se quedan impactados con su belleza, pero Celia (Julia Urbini) no puede con la presencia de Marisa Jones -como se hace llamar ante todos-, y demuestra su incomodidad ante la presencia de ella cuando ésta se acerca para preguntarle si ella es al secretaria de la empresa de Esteban Lombardo y ella le dice que sí.

Por lo que Marcia aprovecha par agradecerle que haya acudido en su auxilio cuando se desmayó la primera vez que ella fue a a la empresa pero Cecilia le dice que eno es nada... Y una vez que se va, Cecilia le cuenta a su mamá que Marcia es la mujer de la que Omar Escalante (Sebastián Fouilloux) -su jefe-, está obsesionado.

Pablo cela a Lucía tras llegar Álvaro

Por otro lado, Pablo Núñez (Christopher Valencia) quien es maestro de Filosofía de Lucía, sigue retándose a sí mismo como profesor de la caprichosa hija de Esteban y Marcia, pues en primer lugar ella no le hace caso ni toma en cuenta lo que él le dice y en segundo lugar, Álvaro González (Adrián Di Monte), se apersona como "Juan por su casa" en el momento menos esperado y distrae a a chica de la clase.

En un momento en que se quedan solos, Pablo le sugiere a Álvaro que no crea que va a impresionar a Lucía haciéndole creer que tiene dinero con sus regalos caros, por lo que Pablo deja ver que muere celos por Álvaro, y su hermana Celia y el Padre José, ya le han hecho ver que está enamorado de Lucía.

Omar asume que Lucrecia envidia a Marcia

Luego de su clase, Ana va a la empresa de su papá a hablar con Omar, pues con el fin de hacerlo desistir de su obsesión hacia Marisa Jones, le cuenta que ella le puso el cuerno a su papá cuando eran jóvenes y tras revelarle que fue su tía Lucrecia la quien se lo dijo, éste asume que Lucrecia odia a todas las mujeres que se le acercan a Esteban.

Y por si fuera poco, le dice que le importa muy poco lo que piense Lucrecia de Marcia, pues si él se obsesionó con ella a tal grado de discutir con su padrino Esteban, es porque Marcia de le hace una persona sencilla, comprensiva y capaz de empatizar con el dolor de los demás.

Marcia se encuentra con un hombre del pasado que puede serle de mucha ayuda

La obsesión de Omar por Marcia ha sobrepasado todo límite y va a buscarla al departamento donde vive ahora para invitarla a salir, pero Marcia le saca al vuelta y le dice que no puede, entonces Omar la invita a desayunar y en eso quedan.

Pero ahora que Marcia sabe que Antonio Gil (Pedro Prieto) vive en México y que trabaja como barman en un restaurante de un hotel en Cancún, ella se deshace de todo compromiso y se va de viaje para investigar más sobre él, y en el ínter, se encuentra a un hombre de nombre Gaspar Iglesias (Diego Soldano) que fue parte de su juicio cuando la encerraron hace 20 años en Palma de Mallorca, España, por un crimen que no cometió. Él la aborda y ella se queda atónita.

