Luciendo cuerpazo en short de licra, Mariana Botas conquista Disneyland

La actriz Mariana Botas se ha olvidado de posar en bikinis y trajes de baño desde la playa o la piscina, pues ahora, lució cuerpazo en short de licra, mientras conquista Disneyland. Pues 'la chaparrita', visitó tierras estadounidenses desde donde mostró su felicidad, tanto, que hizo reaccionar a una de las producciones en ls que ha brillado en la televisión.

Y es que la recordada Martina López de "Una Familia de Diez", vistió un cómodo outfit para recorrer las instalaciones del parque temático más grande de Estados Unidos como es Diseyland, ubicado en Los Ángeles, California.

Esta vez, Mariana Botas optó por vestir un short de licra negro y un playera con un detalle torcido en el centro y estampada de Minnie Mouse, la tierna ratoncita, eterna novia del principal personaje de Disney, Mickey Mouse, y no pudo faltar la tiara con orejas y moño propios del personje, así como unos cómodos tenis blanco y negro.

Más feliz no podría lucir Mariana Botas, quien rebasó incluso, la felicidad que podría sentir una niña chiquita de saber que se encuentra en la tierra de la fantasía y la ilusión de conocer a los personajes más entrañables de las películas infantiles de la compañía creada por Walt Disney hace casi un siglo.

"Happiest place on earth" (El lugar más feliz en la tierra), escribió al pie de su foto, la también modelo de la firma Shein, mientras se le ve muy contenta en pleno Disneyland, con una cangurera ajustada a su cintura, por aquello de no tener que cargar con bolsas.

Y tras su postal, famosos como Daniela Luján, quien da vida a Gaby en "Una Familia de Diez" de Televisa, también reaccionó el perfil del propio show producido por Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo, que escribió como arremedando a su personaje y aprovechó para informarle que están próximos a grabar una nueva temporada de la divertida serie:

"En buen plan y así, esas orejas se te ven súper mega wow! Digna de una chica bien de las lomas como tú, we! Sólo cuídate mucho que ya mero empezamos a grabar, we.

Y Mariana Botas ha emocionado con su sola presencia en Disneyland a sus seguidores, quienes le ha dicho: "Hermosa!!! Te ves bella amiga!" "Have a great time!" (¡Que tengas una gran estancia!), "Excelente, saludos bonita Mariana" y hasta "Pasa la dieta".

Al momento, Mariana ha logrado endulzar la vista de casi 14,600 de sus seguidores y le han dejado casi 100 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!