Lucia Méndez y la maldición que le acarreó el personaje de Diana Salazar

En 1988 Lucía Méndez protagonizó el melodrama “El extraño retorno de Diana Salazar”, el cual experimentó con el género del terror y la brujería en el formato de telenovelas, algo que sólo había explorado anteriormente “El maleficio”, sin saber que su personaje le acarrearía una terrible maldición.

La actriz mexicana, quien era una de las favoritas en la televisión en la década de 1980, fue elegida para interpretar a Diana Salazar, una joven que tenía recuerdos en sueños de una vida pasada donde había sido quemada en la hoguera, y que además contaba con poderes de telequinesis.

Una de las grandes características del personaje de Diana Salazar era que cuando se encontraba en trance sus ojos cambiaban de color, y esto fue algo que a la postre le acarreó una maldición a Lucía Méndez, quien pasó por un momento muy desagradable cuando, por causa de esto, fue relacionada con un grupo de “narcosatánicos”.

Fue la propia actriz quien contó la terrible experiencia que vivió después de haberle dado vida a Diana Salazar en la telenovela producida por Carlos Téllez, pues en su afán de lograr un personaje convincente se le ocurrió, a sugerencia de su entonces esposo, comprar unos pupilentes para que sus ojos cambiaran de color, una decisión que después le costó muy cara.

En una entrevista con el canal Tlnovelas, Lucía Méndez relató que esta simple acción le hizo pasar momentos muy desagradables posteriormente, pues la prensa amarillista la relacionó con un grupo denominado “narcosatánicos“ y todo sólo por el cambio de color en sus ojos para las escenas en las que Diana Salazar entraba en trance.

“Me atreví a ponerme los ojos amarillos porque me lo sugirió mi exmarido y fuimos al mismo lugar donde lo hizo Robert de Niro para ‘Corazones satánicos’, entonces, los ojos eran satánicos pero me los puse en los poderes y Diana no es mala, Diana es una Superheroína que ayuda al bien, no al mal… pero los ojos sí me trajeron un boomerang porque a Yuri y a mí nos dijeron que estábamos involucradas con ‘narcosatánicos’”, recordó Lucía Méndez.

La reconocida actriz mexicana comentó que fue todo un escándalo en la época porque Yuri y ella fueron involucradas con Adolfo Constanzo, quien era conocido como el líder de los “narcosatánicos”, e incluso las acusaron no sólo de pertenecer a su grupo, sino de ser sus amantes, algo que posteriormente se aclaró para beneficio de ambas famosas.

“Fue un escándalo horrible, es lo peor que me ha pasado en mi vida, en mi carrera, porque decía ‘Lucía y Yuri, satanizadas’. ¡Imagínate! Yo tenía tres meses de haber parido, no había salido ni a la puerta y ya era satánica. Fuimos con el procurador, él nos dio una carta donde decía que era absolutamente falso todo y de alguna forma esa prensa amarillista atacó al procurador”, agregó la protagonista de “Tú o nadie”.

Lucía Méndez señaló que fue hasta que algunos integrantes de los “narcosatánicos” las deslindaron a Yuri y a ella que el escándalo comenzó a pasar, sin embargo, este suceso marcó su carrera y a 33 años de “El extraño retorno de Diana Salazar” lo sigue recordando.

