Lucía Méndez, la diva de las telenovelas mexicanas que se reinventa

A sus 66 años, Lucía Méndez está más allá del bien y del mal. La diva de las telenovelas mexicanas se las ha arreglado para mantenerse vigente en el medio del espectáculo reinventándose y adaptándose a las nuevas tecnologías y a las nuevas generaciones.

El nombre de la actriz, protagonista de melodramas de Televisa como “Viviana”, “Colorina” y “Tú o nadie”, ha estado envuelto en la polémica en los últimos meses luego que destapara un supuesto romance con Luis Miguel y un increíble encuentro con Quetzalcóatl, deidad de las culturas mesoamericanas.



Pese a que muchos no creyeron en estas anécdotas, la diva de las telenovelas mexicanas aseguró en una entrevista con Agencia Efe que todo lo que ha dicho es cierto y lo que diga la gente le despreocupa pues ella sabe que ha sido sincera.

Lucía Méndez, quien inició su carrera artística a los 8 años, nunca pensó llegar a forjar una trayectoria como la que hoy tiene, pues al principio su trabajo lo hacía por necesidad, pero después se convirtió en la gran vocación de su vida y a la que estará ligada hasta que tenga que abandonar este mundo.

"Yo nunca me imaginé que llegaría tan lejos como he llegado, yo nada más trabajaba y trataba de sacar a mi familia adelante, la propia vida me fue dando sorpresas, éxitos y retos”, dijo a Efe, pero desde que le llegó su primer protagónico en “Mundos opuestos”, su ascenso no ha parado.

Como una artista completa, la histrionisa mexicana no sólo actúa, sino que también ha desarrollado su talento en otras plataformas, como el canto y la música, áreas en las que tiene más de 20 materiales discográficos y éxitos como “Corazón de piedra”, “Culpable o inocente” y “Un alma en pena”.

Conocida como la diva de las telenovelas, Lucía Méndez no rehúye el mote y explica que lo que ha hecho que la definan así ha sido su gran trayectoria, en la cual no sólo se cuentan los melodramas y películas que ha realizado, sino los reconocimientos que ha obtenido a escala internacional, lo que la convierte en una artista de gran talla.

“La trayectoria, los chismes, tener algo sobresaliente como una estatua de cera en el museo de Hollywood, las estrellas que tengo en la Calle 8 (Miami) y que probablemente me van a dar la de Hollywood el próximo año y una trayectoria en todo lo que se pueda hacer, actuando o cantando, creo que eso hace que te digan diva", señaló.

Con los tiempos modernos y el obligado confinamiento por la pandemia, Lucía Méndez se ha reinventado y ha probado suerte como youtuber con su propio programa de entrevistas, el cual ya culminó su primera temporada, en la cual participaron famosos como Andrés García, Mariana Seoane y hasta Frida Sofía. Ésta ha sido una manera de llegar un público nuevo y seguir vigente, pues la bella protagonista de “Más negro que la noche” sabe que lo más importante es evolucionar.

