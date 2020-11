Lucero y las cachetadas reales a Fernando Colunga en Soy tu Dueña

Pese al gran esfuerzo de los actores para que las escenas de las telenovelas salgan perfectaas en la primera grabación, no siempre es así por lo que en muchas ocasiones las escenas se tienen que repetir una y otra vez para que se logre el resultado final; que las escenas se asemejen a la realidad y de esta forma atrapar al público televidente.

Lucero y Fernando Colunga protagonizaron en el 2010 la telenovela Soy tu dueña, por lo que recientemente la ex esposa de Mijares reveló que en la primera escena de beso con el galán tuvo que cachetearlo en repetidas ocasiones. La novia de América, quien ha estado muy activa en sus redes sociales durante la pandemia, ha aprovechado la retransmisión de la exitosa telenovela que se estrenó en el 2010 para responder preguntas de sus fans de las grabaciones de Soy tu Dueña.

En unos de sus podcast ‘Aquí Lucero’ en Spotify, la actriz de Televisa recordó la fuerte escena en la que tenía que cachetear a Fernando Colunga luego de que sus fans le hicieran hincapié sobre si la escena de beso- cuando José Miguel le roba el beso a Valentia- se repetió en varias ocasiones, a lo que la cantante respondió que no.

“Desafortunadamente, dirían muchas chicas que saben lo guapo que es Fernando Colunga, desafortunadamente la escena del beso no se repitió varias veces, lo que sí se repitió fue la escena de la cachetada la que conllevó este beso robado”, explicó Lucero.

¡Pobre Fernando Colunga! Lucero confesó que no siempre las escenas salen a la primera y en esta ocasión no fue la excepción. “La escena con Fernando fue una bofetada real que yo le di, pero no sé que pasó al momento de dársela […] De alguna manera sentí que algo había salido mal y yo fui la que cortó la escena […] Y así fue que tuvimos que repetir la bofetada”, dijo.

La cantante destacó que ella es una de las personas a las que no les gusta repetir escenas, sin embargo, en está ocasión ocurrió. “Es bonito lograrlas a la primera después de haberla ensayado, porque sale más natural”, dijo.

Actualmente Soy tu Dueña se transmite por El canal de las Estrellas en el horario de 16:30. Este éxitoso melodrama, producido por Nicandro Díaz se estrenó en el 2010 con las actuaciones antagónicas de Gabriela Spanic, Sergio Goyri, Jacqueline Andere y David Zepeda.

Mientras se grababan las escenas de Soy tu Dueña se especuló que Gabriela Spanic y Lucero habían tenido diferencias, pero fue hasta que culminó el melodrama cuando salió a la luz un audio donde la protagonista de La Usurpadora hablaba mal de La Novia de América; la llamó envidiosa.

Sin embargo, Lucero no se quedó callada y respondió a los ataques diciendo: La verdad es que afortundamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre digo desde hace muchos, muchos años que soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional… son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie”, expresó.

