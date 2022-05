Lucero y Fernando Colunga regresan a hacer vibrar con Soy tu Dueña

No cabe duda que los personajes de Valentina Villalba y José Miguel Montesinos han dejado huella en la pantalla chica de Televisa y a partir de su lanzamiento, el público quiere seguir viendo actuar juntos a Lucero y Fernando Colunga, quienes volverán a hacer vibrar a sus fanáticos tras la llegada nuevamente de la telenovela "Soy tu Dueña".

La producción, llevada a la pantalla chica por Nicandro Díaz González para la televisora de San Ángel en 2010, volverá a sacar chispas luego de que en 2020 fuera retransmitida en el Canal de las Estrellas en México. Pero con ello, no sólo Lucero y Fernando Colunga volverán a enamorar al público fanático de la historia; pues otras estrellas de la pantalla chica también lo harán.

Entre ellos figuran Gaby Spanic, quien es la villana de la historia, David Zepeda, la primer actriz Ana Martín, Claudio Báez, Eduardo Capetillo, Paul Stanley, Fátima Torre, Roxana San Juan, Fabián Torres, Julio Alemán, Silvia Pinal, Jaqueline Andere, Sergio Goyri, Eric del Castillo, entre muchos otros actores más.

Y es que sin duda, la mancuerna que hicieron Lucero y Fernando Colunga en "Soy tu Dueña", ha quedado para la historia y por ello, cada vez que la telenovela se reestrena en un canal de televisión, es garantía de éxito. Y este 2022, llegará de nueva cuenta a Estados Unidos y Latinoamérica a través de Univisión.

El primero en dar la buena nueva fue el periodista Chema Cortés a través de su sitio @noveleandomex, que enuncia: "#SoyTuDueña regresa a LATAM. En esta ocasión a través de #UnivisionLlega (Latinoamérica). Gran inicio: miércoles 1 de junio, 8:15 p.m. (CT). @produccion_nicandro @nicandrodiazof".

Y claro, muchos ya aplauden el hecho de volver a ver a actrices como Gaby Spanic en el papel de la malvada Ivana Dorantes: "Ivanita está de regreso", o simplemente la emoción de ver de nuevo el melodrama: "La tengo que ver", incluso ya festejan en Brasil.

Y alguien más usó los nombres de los personajes de Lucero en "Lazos de Amor" (1995), Gaby Spanic en "La Usurpadora" (2018) y Fernando Colunga en "Pasión y Poder" (2015-2016) para hacer gala de otros personajes que han interpretado estos actores, pero que también brillaron siendo Valentina Villalba, José Miguel Montesinos e Ivana Dorantes: "María Paula con Paola Bracho Y Eladio Gómez Luna Juntos De Nuevo".

"Sustituye a la Hembra mala! ['Teresa']", "Latinoamérica Venezuela.. qué canal es Univision latinoamérica??????? quien me diceeeee", "De las mejores historias realizadas en Televisa @apohlenzoficial" o "Valentina Villalba y José Miguel Montesinos en #SoyTuDueña son la pareja más hermosa con más QUÍMICA en las telenovelas de Televisa de todos los tiempos @luceromexico

#FernandoColunga", se lee, dejando ver la emoción de los televidentes por verlos de nuevo.

