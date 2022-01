Lucero y Fernando Colunga desplazarán a Bárbara Mori con Alborada

Tras la retransmisión de 'Mañana es para siempre' (2020 y 2021) -una de las telenovelas que Lucero y Fernando Colunga hicieron juntos-, la entrañable pareja de la televisión llegará de nuevo a la pantalla chica de Televisa a y desplazarán a Bárbara Mori -quien protagoniza "Rubí" con el próximo reestreno de "Alborada".

Así es, este 2022, las novelas de época se pondrán de manifiesto con la próxima retransmisión de "Alborada", que protagonizada por Lucero y Fernando Colunga y Arturo Peniche, ocuparán un horario importante en la pantalla chica de Televisa.

"Alborada", fue producida en 2005 por Carla Estrada, dirigida por la también finada actriz Mónica Miguel y escrita por María Zaratini, y será a principios de este 2022, cuando María Hipólita Díaz de Guzmán (Lucero), Luis Manrique y Arellano (Fernando Colunga), Antonio de Guzmán y Pantoja (Arturo Peniche) y Doña Juana Arellano vda. de Manrique (Daniela Romo), vuelvan a enamorar a los televidentes con esta historia de amor y acción que gira alrededor de una hermosa mujer.

La historia comienza cuando Hipólita vive al cuidado de su abuela en un pueblo de Panamá, debido a que se la quitaron a su madre por haberla tenido fuera del matrimonio (pues un hijo fuera del matrimonio, era muy penado en esos entonces). Pero a la muerte de su abuela, Hipólita queda al "cuidado" de su suegra, quien la maltrata y la humilla.

Enamorada, Hipólita se casa con su hijo, sin saber que lo obligaron a casarse para demostrar su hombría, pues sus preferencias de género eran otras. Pasan los meses sin que la pareja haya consumado el matrimonio por la impotencia sexual de Antonio. Su madre lo presiona día y noche para que consume el matrimonio con Hipólita y logre dejarla embarazada; no sólo para limpiar su reputación como hombre, sino también porque el tío de Antonio y hermano de su difunto padre le convertirá en su heredero si consigue engendrar un hijo varón.

Por otro lado, llega al pueblo Luis Manrique (Fernando Colunga), un joven noble de origen mexicano que es primo del recordado Conde de Guevara (Luis Roberto Guzmán). Éste llega a hacer negocios con su primo sin saber que las verdaderas intensiones de él es liquidarlo; pues lo manda matar pero él logra huir y al no tener dónde refugiarse, se mete a la propiedad de la malvada Adelaida quien lo manda a la cárcel tras pensar que es un ladrón.

La anciana observa en Luis cierto parecido físico con Antonio y le propone un trato: lo dejará ir a cambio de que se acueste con Hipólita e intente dejarla embarazada haciéndose pasar por Antonio. Luis no tiene más remedio que aceptar.

Luis se mete en la cama con Hipólita en la oscuridad y ésta, creyendo que se trata de su marido, lo recibe gozosamente, pero él se siente culpable por el engaño; impidiendo que ella vea su rostro, le explica el trato llevado a cabo entre él y su suegra, lo que por supuesto horroriza a Hipólita.

Luis logra escapar de la casa y esa misma noche emprende el viaje de vuelta a México. Después de unas semanas, Hipólita se descubre embarazada del misterioso mexicano. El futuro bebé será indispensable para acallar los rumores acerca de la sexualidad de Antonio, quien acepta cuidar de un hijo ajeno.

Pero Hipólita escapa de su casa con su fiel criada Adalgisa (Beatriz Moreno); la joven da a luz a un bebé varón al que llama Rafael (Alexander Renaud) y lo hace pasar por el hijo de su criada. Después de tres años tratando de buscar a Hipólita sin éxito, doña Adelaida muere; y la historia seguirá manteniendo al borde del asiento a los millones de televidentes que están listos para revivir el melodrama.

