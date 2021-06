Lucero rompe el silencio sobre supuesta rivalidad con Silvia Navarro en Mañana es para siempre

En 2008, Silvia Navarro y Lucero trabajaron juntas en la telenovela “Mañana es para siempre”, la primera como protagonista y la segunda como antagonista, y desde entonces surgieron versiones que señalaban una supuesta rivalidad entre ambas actrices tras haberse peleado en los foros de grabaciones.

El melodrama, producido por Nicandro Díaz González para Televisa, reunió a estas dos grandes exponentes de la actuación en México pero muchos señalaron que tener a dos divas de esta categoría en un proyecto era una bomba de tiempo, por lo que se dijo que había una enemistad muy fuerte y ahora Lucero rompió el silencio por primera vez para hablar sobre el tema.

A más de una década de “Mañana es para siempre”, Lucero salió al paso de los rumores y dejó claro cómo es su relación con Silvia Navarro y si es verdad que su rivalidad como protagonista y antagonista pasó de la ficción a la realidad.

En una entrevista reproducida por el portal Excelsior California, la ex de Mijares rechazó que se lleve mal con Silvia Navarro o que haya tenido algún problema con ella durante las grabaciones de la telenovela que las haya distanciado.

“Entre todo el elenco se logró una relación excelente, pero en especial, me gustaría seguir frecuentando a Silvia (Navarro) porque es una tipaza, aparte es discreta, pues no es de las que van a contar lo que le acabas de platicar”, sostuvo la protagonista de melodramas como “Lazos de amor”.

Si bien su relación no es tan cercana ni de muy amigas, Lucero dejó entrever que le encantaría volver a coincidir con ella y poder compartir experiencias, pues aunque la considera muy discreta, es de las personas que siempre están al pendiente de los demás y hace cosas desinteresadas por la gente, aun cuando no se las han pedido.



“De repente yo comentaba que me había salido un moretón y al día siguiente Silvia (Navarro) llegaba con la crema de árnica. Luego yo decía que sentía el cutis medio seco y después llegaba con unas mascarillas carísimas y sin cobrarme nada”, señaló la “Novia de América”.

Aseguró que aunque ambas son consideradas unas grandes exponentes en las telenovelas, nunca hubo celos por parte de nadie y pudieron trabajar muy bien juntas, aunque en esta ocasión a Lucero le tocó hacerla de malvada con el papel de Bárbara Greco.

“Es una persona muy linda, siempre tuvo buenos comentarios hacia mí y eso se agradece mucho porque en ocasiones por celos no lo dices, pero ella es muy segura de sí, sabe que es buena actriz y no tuvimos el menor problema”, agregó la actriz, quien también reconoció el profesionalismo de Fernando Colunga, quien fue el protagonista masculino de “Mañana es para siempre”.

